«Самый сексуальный памятник во всей Москве, — пятикурсница МГУ Маша подходит к трехметровому Фиделю Кастро поближе и прищуривается. — Хорош!» Фидель и в бронзе продолжает вдохновлять девушек, и это, пожалуй, комплимент скульптору Алексею Чабаненко и архитектору Андрею Белому, чье творение с прошлого года украшает некогда безымянную площадь в московском районе Сокол. Теперь она названа именем вождя кубинской революции.

Сергей Гунеев/РИА Новости Памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро

Фидель тут как живой — в полевой военной форме, в берете и с сигарой. Широко расставил ноги. Человек-глыба, такого не столкнешь.

Ну а месяц назад в Санкт-Петербурге открыли памятник Хо Ши Мину. Он совсем другой. Скульптор Нгуен Ван Во, архитекторы Анатолий и Лада Черновы представили знаменитого «дедушку Хо» как скромного, сдержанного интеллигентного мужчину средних лет, восседающего с книгой в руках.

Александр Гальперин/РИА Новости Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Санкт-Петербург

Фидель и Хо — линия прослеживается. В эпоху СВО Россия увековечила память не просто широко известных коммунистических лидеров, экс-руководителей дружественных стран — Кубы и Вьетнама, а людей, которые успешно противостояли США, разгромили местных ставленников Вашингтона, взяли власть, удержали ее и вполне рационально ею распорядились.

Установка памятников в честь тех или иных исторических деятелей или событий — ярчайшее проявление идейного вектора государства.

Пресловутый украинский «ленинопад» в итоге вылился в системное уничтожение любых монументов, связанных с Советским Союзом, Красной армией, Россией. А один из символов современного Киева — Родина-мать на правом берегу Днепра, пятая по высоте скульптура мира — как раз в эти дни проходит тошнотворную и оскорбительную перелицовку: на стальном щите герб СССР заменяют «тризубом».

Значение памятников отлично понимал Ленин, тончайший знаток агитационной работы, поучиться у которого не стыдно никому. Весной 1918 года, в самый разгар Гражданской войны, голода, интервенции, он выдвинул идею монументальной пропаганды, которая в апреле того же года обрела форму декрета «О памятниках Республики». В список для увековечивания были включены имена как революционеров и общественных деятелей, так и великих деятелей культуры и науки: от Спартака, Плеханова и Робеспьера до Ломоносова, Андрея Рублева и Гоголя.

Сегодня России нужен новый перспективный «План монументальной пропаганды». Назвать его можно не столь нарочито, но смысл понятен: государственные мужи должны внятно разъяснить обществу, каких героев прошлого они считают необходимым отлить в бронзе или высечь из камня. Это, в частности, позволит избежать чудовищных казусов, подобных тому, что произошел не так давно в Санкт-Петербурге с мемориальной доской финскому маршалу Маннергейму, несущему солидарную ответственность за гибель сотен тысяч ленинградцев в годы блокады.

Наряду с памятником Фиделю в нашей стране найдется место его соседям по континенту и политической судьбе Уго Чавесу, Эрнесто Че Геваре, Аугусто Сандино и Сальвадору Альенде. Восточная ориентация России будет подкреплена открытием памятнику титанической, грандиозной фигуре Мао Цзедуна.

Позиции Российской Федерации в Африке поддержат гипотетические памятники легендам Черного континента: наши африканские друзья подскажут, кто именно достоин монумента в далекой России. Без победителя апартеида в ЮАР Нельсона Манделы и символа борьбы народов Африки за независимость конголезца Патриса Лумумбы точно не обойдется. Кто еще? Может быть, борец с французским колониализмом Том Санкара, «африканский Че Гевара», «самый честный президент» из Буркина-Фасо?

В международной политике популярен своеобразный троллинг с переименованием магистралей в честь неприемлемых для страны-недруга персон. Особый шик — назвать соответствующим образом место нахождения представительств недружественных государств.

Так, руководство Вильнюса дало название безымянному переулку, где находится российская дипломатическая миссия — «улица Героев Украины». Улица, где расположено посольство РФ в Риге, теперь носит имя «Независимости Украины». Здание в Праге, где живут и работают российские дипломаты, ныне на «улице Украинских Героев».

Наши тоже так умеют. Новый официальный адрес посольства США в Москве — площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9, посольство же Великобритании расположено на площади Луганской Народной Республики.

Но это уже почти мейнстрим. А вот, например, создание и поэтапное развитие парка Северной Америки где-нибудь в Московской области ознаменует принципиально новый подход к идеологическому противостоянию планетарного масштаба, которое вовсе не исчезло с крушением СССР, а лишь обрело иные грани и краски.

Включите воображение. У входа в парк вас встречает страстный оратор на трибуне — это памятник убитому снайпером борцу за права афроамериканцев Мартину Лютеру Кингу. Чуть дальше расположилась парная скульптура: лица сидящих на скамье мужчин напряжены, руки скованы наручниками. Это Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, активисты рабочего движения США, беззаконно, по надуманному и недоказанному обвинению казненные на электрическом стуле.

В глубине парка — скульптурная группа, изображающая изможденных людей в характерных нарядах североамериканских индейцев: перед вами участники насильственного переселения индейских племен с Юго-Востока США на пустынные земли Юго-Запада в середине XIX века. Путь, который проделывали «краснокожие», не зря назывался «Дорогой слез» — во время переселения погибли десятки тысяч человек. Тут же, поблизости, отдельный памятник воспетому Майном Ридом гордому и непреклонному Оцеоле, военачальнику племени семинолов.

В правой части парка — уголок писателей, деятелей культуры: скульптуры Джека Лондона, Гарриет Бичер-Стоу, Уильяма Фолкнера, Теодора Драйзера, Марка Твена, Чарли Чаплина. В левой — мемориалы лучших президентов США Франклина Рузвельта и Авраама Линкольна.

Кто-то спросит — зачем нам такое великолепие, какое нам дело до американской истории? Ответ очень прост. Соединенные Штаты Америки остаются ключевым игроком международного политического театра. И нам, и нашим детям предстоит с этим фактором считаться, игнорировать его не получится, в том числе и в рамках концепции многополярного мира. Скульптурный парк Северной Америки станет четким сигналом о том, что США Авраама Линкольна и Чарли Чаплина в России пользуются глубоким уважением в отличие от США Джо Байдена и Джозефа Маккарти. А еще о том, что многочисленные кровавые преступления «американской демократии» не забыты и оснований высокомерно учить народы Земли правам человека у политиков США не было, нет и никогда не будет.

С темой монументальной пропаганды внутри России отлично перекликается и другая — установка памятников выдающимся россиянам за рубежом. Государственная политика, поощряющая и развивающая это направление, является неотъемлемой частью «мягкой силы». Сейчас, к счастью, таких памятников немало, и в большинстве стран они не являются объектами государственного вандализма. Прибалтику оставим за скобками — тамошние политиканы давно съехали с катушек и заслужили денацификацию никак не меньше своих украинских «побратимов».

В Софии перед зданием парламента еще в 1905-м был установлен памятник Александру II, денежные средства на него собирали сами болгары. На постаменте надпись: «Царю-Освободителю — признательная Болгария». Бронзовая статуя того же Александра II, предоставившего Финляндии некоторую автономию в рамках Российской империи, находится и в центре Хельсински.

Скульптуры Петра I мы встретим в бельгийском Антверпене, нидерландских Роттердаме и Заандаме и даже в Лондоне. Генералиссимуса Суворова — в румынском городе Думбрэвень. Адмирала Ушакова — на греческом острове Корфу. Памятник адмиралу Путятину, посвященный подписанию первого официального договора о границах и торговле между Россией и Японией, с 1970-х украшает парк города Фудзи. В болгарском Плевене уже в XXI веке открыли памятник прославленному русскому военачальнику времен Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Михаилу Скобелеву.

Сразу несколько крупных мемориалов в честь солдат Красной армии бережно сохраняются в Германии и Австрии. 30-метровая стела, посвященная подвигу советских солдат, находится в КНДР. В конце 1980-х — середине 1990-х в болгарском Пловдиве удалось отстоять «Алешу» — 11-метровый памятник советскому солдату-освободителю. Страсти кипели нешуточные. Решения о сносе принимались аж три раза, но все они были отменены, в том числе по причине массовых протестов местных жителей, активистов общественных организаций и ветеранов Второй мировой, которые пригрозили актом публичного самосожжения в случае уничтожения памятника.

Памятники Ленину можно встретить в десятках стран во всех частях света. В 1994 году он появился даже в американском Сиэтле: преподаватель английского языка Льюис Карпентер выкупил ставшую ненужной статую у властей словацкого города Попрад и перевез к себе на родину. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Сиэтла: с Ильичом фотографируются туристы, на Рождество его украшают гирляндами, а зимой утепляют шарфом и шапкой.

Немало на планете памятников российским и советским деятелям культуры. Статуи Пушкина можно найти от Армении и Кореи до Филиппин и Чили. Бюсты Чайковского напоминают о русской музыке жителям Каира и Сантьяго. Лев Толстой, скрестивший руки, изображен на памятнике в Дели. Иван Бунин опирается на тросточку во французском Грасе, том самом, из «Парфюмера». В Дрездене, на набережной Эльбы о чем-то задумался сидящий на небольшом возвышении Федор Достоевский.

Статуи Юрия Гагарина — свидетельства нашего приоритета в освоении космического пространства — найдем в Лондоне, Джакарте, израильской Нетании, Гаване, Вифлееме, Сан-Марино, Кливленде, Хьюстоне, Ташкенте, французском Монпелье, Карловых Варах, Пекине и пр. и пр. и пр…

Все эти и им подобные памятники, монументы, бюсты, мемориальные доски, вне зависимости от времени их изготовления, источников финансирования, места расположения и даже художественных достоинств — точки силы России за рубежом, наши полпреды из бронзы, чугуна, камня. Судя по всему, рижский бюст Юрия Алексеевича Гагарина вскоре может остаться единственным напоминаем о величии нашего Отечества во всей Прибалтике: остальное тамошние облечённые властью вандалы уничтожат, но первого космонавта Земли не решатся тронуть и они.

Российских памятников за рубежом должно стать еще больше, это задача на десятилетия — для чиновников, общественных фондов, отдельных меценатов. Каждый из них — гвоздь в крышку гроба русофобии, пресловутой «отмены» истории и культуры России и СССР. И отношение к ним необходимо соответствующее.

Скажем, возложение цветов для российских делегаций всех уровней, спортивных команд, каждого командированного за счет государственного бюджета не может оставаться чьим-то личным выбором и должно стать частью обязательной программы пребывания за границей.

«Русские своих не бросают» — эту максиму нужно распространить и на зарубежные мемориалы в память о тех, кем заслуженно гордится наш многонациональный народ.