Ереванское бюро ИА REGNUM
Последние публикации
Визит Железняка в Армению пришёлся как нельзя кстати
Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк возглавлял партийную делегацию, которая в эти дни находилась с рабочим визитом в Армении. Российская делегация провела встречи с политическим руководством Армении на высоком уровне...
29 ноября 2017
В погоне за Doing Business правительство Армении забыло о бизнесе
Армения на девять пунктов ухудшила позиции в ежегодном докладе Doing Business расположившись на 47-й позиции среди 190 стран. В предыдущем докладе Doing Business 2017 Армения занимала 38-е место (по итогам перерасчета, обусловленного изменением методологии и в результате включения в доклад...
1 ноября 2017
Блогер стал жертвой военного сотрудничества Баку и Тель-Авива?
Блогер Александр Лапшин, приговоренный бакинским судом к трем годам лишения свободы и помилованный сентября президентом Азербайджана, по возвращении в Израиль, как и ожидалось, выступил с обвинительными заявлениями в адрес официального Баку и Тель-Авива. В своем блоге от 26 сентября Лапшин...
26 сентября 2017
Отдавать или заселять земли? В МИД и Минобороны Армении мнения расходятся
Пока в Армении пытаются понять какие территории имел ввиду глава МИД Армении Эдвард Налбандян, когда заявлял, что в случае их возвращения урон системе безопасности не будет нанесен и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу, не менее интересное заявление сделал старший...
20 сентября 2017
В Армении журналистка стала жертвой хулиганского нападения
14 августа в армянском городе Севан хулиганскому нападению подверглась корреспондентка армянской службы радио «Свобода» Нарине Галечян. Последняя направилась в Севан с целью освещения поднятой на днях ИА REGNUM темы незаконной деятельности там передвижной автогазозаправочной станции. После того...
14 августа 2017
Посол Армении в Грузии оставит «помост»: его сменит политолог
В ближайшее время чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Грузии Юрий Варданян покинет занимаемую должность. Варданяна на этом посту сменит политолог Сергей Минасян, рассказал ИА REGNUM источник в администрации президента Армении. Армянская сторона уже направила в Грузию запрос на...
16 июля 2017
Брат шоумена Гарика Мартиросяна стал послом и дипломатом
Сегодня, 12 июля, указами президента Армении Армен Еганян освобождён от должности посла Армении в Канаде, а на эту должность назначен Левон Мартиросян. Другим указом главы государства, послом Армении в Дании назначен Александр Арзуманян. О причинах смены послов не сообщается, но в МИД Армении или...
12 июля 2017
Отношения Армения-Евросоюз: «Друг Эдвард» и «воодушевленный Макаллистер»
Председатель комиссии Европарламента по внешним сношениям Дэвид Макаллистер, «воодушевленный» встречами в Армении и перспективами более тесного сотрудничества Армении с Европейским союзом, покинул Ереван. До этого на пресс-конференции он предположил, что новое соглашение между Арменией и ЕС будет...
26 мая 2017
Армения готовится к эпохе парламентского правления
18 мая состоится первое заседание Национального Собрания Армении шестого созыва. Новоизбранным депутатам предстоит выбрать спикера парламента, трёх вице-спикеров, руководителей парламентских постоянных комиссий. Кресло одного из вице-спикеров согласно новой Конституции отведено оппозиции. Уже...
17 мая 2017
Армения: «Выход» нашёл выход, который ведёт в тупик
После парламентских выборов 2 апреля и выборов мэра Еревана 14 мая в Армении сложилась необычная ситуация. Если во время практически всех выборов до этого оппозиционные партии, прошедшие в парламент или в Совет старейшин Еревана, заявляли о массовых фальсификациях, не принимали результаты...
16 мая 2017
Азербайджанские яблоки оказались не по зубам армянским таможенникам
После около двух недель поисков армянские следственные органы наконец-то нашли людей, причастных к контрабанде азербайджанских яблок в Армению. По крайней мере Специальная следственная служба Армении отчиталась об аресте двух работников армянской таможни и предъявлении обвинений четырём...
11 мая 2017
Из-за «оплеухи Царукяну», его «политическая цена упала»
В Армении набирает обороты поствыборный скандал вокруг блока «Царукян», который по итогам парламентских выборов занял второе место и будет представлен в Национальном собрании 31 депутатом. 4 мая ЦИК Армении должен был озвучить имена и составить протокол о предоставлении депутатских мандатов 105...
4 мая 2017
Транзит через Абхазию в Армению возможен: последнее слово за Тбилиси
Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы возобновился транзит через Абхазию в Армению, заявил сегодня, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в Сухуми. «Есть правовая основа, чтобы это...
19 апреля 2017
Пути армянского оппозиционера неисповедимы
Пока политические силы пытаются преодолеть поствыборную депрессию и определиться с планами на будущее, тем более что 14 мая пройдут вторые по значимости выборы в Армении — выборы мэра Еревана, простые граждане продолжают обсуждать итоги состоявшихся 2 апреля парламентских выборов, пытаясь найти...
6 апреля 2017
Митингов в Армении не будет: итоги выборов вынуждены принять все
После прошедших 2 апреля в Армении парламентских выборов, которые во многом предопределили судьбу страны на ближайшие пять лет, практические все политические силы, которые принимали участие в выборах дали свою оценку их итогам и ходу голосования. Напомним, что по предварительным данным ЦИК Армении...
4 апреля 2017
Мешают ли экс-министры обороны победе партии власти на выборах в Армении?
Сотрудники МВД Грузии на основании письменной просьбы МВД Армении задержали 28 марта в Тбилиси 40-летнего гражданина Армении Роберта А., сообщает пресс-служба грузинского ведомства. Задержанный обвиняется в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов...
28 марта 2017
Приобретенный в НАТО опыт Армения привнесет в ОДКБ — интервью
В текущем марте в Ереване был помпезно презентован старт программы модернизации учебного центра по подготовке миротворцев Министерства обороны Армении. Проект осуществляется при финансировании американских партнеров армянских военных. Планируется, что в результате Армения получит современное...
22 марта 2017
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
Премьер-министр Армении Карен Карапетян завершил первый официальный визит в Грузию. Из официальных пресс-релизов по итогам встреч армянского премьера с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили становится ясно, что обсуждался весь спектр экономических...
25 февраля 2017
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
В Баку, кажется, очень воодушевились экстрадицией блогера Александра Лапшина из Белоруссии и решили в этот раз позариться на депутатов Европарламента, которые в качестве наблюдателей присутствовали на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе 20 февраля. Азербайджан объявил в международный...
23 февраля 2017
Их будет 9: Армения взяла курс на парламентские выборы
В 18:00 по местному времени (17:00 мск) истекло время подачи документов в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах, которые намечены на 2 апреля 2017 года. В Центризбирком страны представили документы 5 партий и 4 блока. Правящая Республиканская партия Армении, как уже сообщало ИА REGNUM...
16 февраля 2017