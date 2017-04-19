Сухум, 19 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы возобновился транзит через Абхазию в Армению, заявил сегодня, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в Сухуми.

Lvova Anastasiya Заброшенный поезд в Абхазии, недалеко от села Приморское

«Есть правовая основа, чтобы это произошло. Она может опираться на договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией (ВТО) в 2011 г., когда мы туда вступали. Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита. Сегодня президент Республики Абхазия сказал, что его страна также не возражает против этого. Так что это уже зависит не от нас, а от других стран, куда такой транзит может следовать», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, актуален ли для России вопрос транзита грузов через территорию Абхазии в Грузию и Армению.

В свою очередь президент Абхазии подчеркнул, что республика готова к решению этого вопроса, который положительно скажется на развитии государства.

«Это будет возможностью иметь дополнительные средства в бюджете Абхазии. Понимая, что мы являемся суверенным, признанным государством и не живем в каком-либо замкнутом пространстве, эти вопросы нужно решать цивилизованно. Грузинская сторона, если готова будет к решению этого вопроса, то, я не сомневаюсь, процесс может быть разрешен, и это будет выгодно Абхазии», — цитирует Хаджимбу сайт президента Абхазии.

Как ранее писало ИА REGNUM, отправленное «под сукно» российско-грузинское так называемое соглашение «О торговых коридорах» от 2011 года обрело в СМИ вторую жизнь после того, как о нем вспомнили «переговорщики» от Грузии и России Зураб Абашидзе и Григорий Карасин. Соглашение стало предметом очередных обсуждений сторон 7 февраля в Праге.

В настоящем сформировались определенные политические условия для его реанимации.

Есть на то и экономические причины — торговый оборот между Грузией и Россией растет (на 17% в 2016 году, до порядка $800 млн, что является третьим значением для Грузии). И очевидно, что отсутствие стабильного сообщения между двумя странами стало помехой для дальнейшего развития торговли.

В целом соглашение представляет собой оригинальное решение проблемы транспортного сообщения между Россией и Грузией. Как известно, проблема единственно действующей автодороги между двумя странами через КПП «Верхний Ларс» не позволяет эффективно осуществлять торговлю, как между РФ и Грузией, так и между Арменией и Россией. Дорога часто закрыта из-за погодных условий. Так, например, она долгое время простаивала перед новогодними праздниками, когда товаропроизводители из Грузии и Армении остро нуждались в доставке своей продукции на российский предпраздничный рынок.

Беспроблемное транспортное, торговое сообщение через Южную Осетию и Абхазию и является предметом «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Его суть заключается в организации передвижения торговых грузов по определенным текстом соглашения коридорам.

Предполагается, что в точках входов-выходов коридоров российская и грузинская стороны будут осуществлять контроль над передвижением торговых грузов, обмениваться друг с другом электронными данными, следить за передвижением транспортных средств с помощью GPS, и все эти данные предоставлять третьей, нейтральной стороне. Последняя — это частная компания, которую должна выбрать Швейцария по взаимному согласию всех сторон. Ее представители также будут физически находиться на точках входа/выхода коридоров, которые, еще раз подчеркнем, не находятся на территориях Абхазии и Южной Осетии. Формально соглашение вступило в силу с даты присоединения РФ к ВТО.

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С другой стороны, тема альтернативы Верхнеми Ларсу муссируется в армянской прессе уже несколько месяцев. Вопрос прямого сухопутного сообщения между Арменией и Россией через территорию Грузии обсуждался в ходе визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Тбилиси в конце февраля. По итогам визита Карен Карапетяна стало ясно, что в этом вопросе есть определенные сдвиги. По крайней мере по словам армянского премьера, он договорился с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу.

«Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору», — сказал Карапетян.

Однако спустя несколько дней премьер заявил, что на переговорах в Тбилиси не обсуждался вопрос открытия абхазской железной дороги, но рассматривались другие альтернативные варианты.

С визита армянского премьера в Грузию прошло около двух месяцев, но по альтернативе Верхнему Ларсу пока не было никакой конкретики.

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Лишь 10 апреля Карен Карапетян сообщил, что тарифы на грузоперевозки по маршрутам Москва-Ереван и Ереван-Москва существенно снизились.

«Грузоперевозки по парому и железной дороге по маршруту Москва-Ереван снизились на 32−35%, а по направлению Ереван-Москва — на 52−54%. Прежде грузоперевозки по территории Грузии и России осуществлялись по высоким ценам, что сказывалось как на самих перевозках, так и на ценовой политике. С целью понижения тарифов на грузоперевозки по указанным направлениям были проведены трехсторонние переговоры с участием Армении, Грузии и России. Договоренность с грузинской стороной, как и новые коэффициенты вступили в силу 22 февраля этого года, а льготные тарифы, установленные российской стороной, — 13 марта», — написал премьер-министр Армении на своей страничке в социальной сети Facebook.

Анализируя сообщение о снижении тарифов, армянская пресса поспешила сообщить, что это и есть альтернатива, о которой говорил Карапетян по итогам визита в Грузию. Однако сегодняшнее заявление главы МИД России говорит о том, что это не совсем так.

Как ранее писало ИА REGNUM, несмотря на то, что российско-грузинское соглашение «О торговых коридорах» лишено политических смыслов, его критики в Грузии считают реализацию положений документа фактическим признанием границ Абхазии и Южной Осетии. В этой логике им на руку претворения этого плана в жизнь. Очевидно, что в настоящее время в реализации соглашения экономически заинтересованы и Грузия, и Армения. Для России этот вопрос является объектом политического толка. Но для прорывного решения этой проблемы необходимо, чтобы экономическая составляющая перевесила политические риски именно для Тбилиси.

По всей видимости, ситуация приближается к точке, где «торговые коридоры» станут менее пересекаться с «политическими войнами».

Справка ИА REGNUM : 14 августа 1992 года, после подрыва железнодорожного моста через реку Ингур, разделяющей Грузию и Абхазию железная дорога в Абхазии закрылась, сквозное движение по ней между Закавказьем и Россией прекратилось. Сравнительно быстро удалось восстановить участок Ткварчели — река Псоу на границе с Россией. Пассажирское движение восстановили 25 декабря 2002 года. Протяжённость однопутной АЖД — 221 км. Электрификация сохранилась лишь на участке Псоу — Сухум. Подвижной состав сильно изношен, для организации движения используется сотовая связь. В июне-июле 2008 года силами российских Железнодорожных войск был отремонтирован участок Сухум — Очамчира.