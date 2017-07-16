Ереван, 16 июля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В ближайшее время чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Грузии Юрий Варданян покинет занимаемую должность. Варданяна на этом посту сменит политолог Сергей Минасян, рассказал ИА REGNUM источник в администрации президента Армении.

Photolure Сергей Минасян

Армянская сторона уже направила в Грузию запрос на получение агремана на назначение Сергея Минасяна», — уточнил наш собеседник.

Слухи о назначении Минасяна послом в Грузии муссируются в армянской прессе с начала 2017 г. Сам Минасян не подтверждал, но и не опровергал данную информацию.

Армянской общественности Сергей Минасян известен как политолог. Он заместитель директора, а также руководитель отдела политических исследований Института Кавказа (фонд, финансируемый в основном западными фондами — ИА REGNUM ).

Степень кандидата исторических наук получил в Национальной академии наук, степень доктора политических наук — в Институте исследований национальной безопасности министерства обороны республики Армении в 2013 году. В 1998 году закончил магистратуру факультета Международных отношений Ереванского государственного института. В 2010 году Сергей Минасян окончил Ереванскую школу политических исследований.

Деятельность нынешнего посла Армении в Грузии — известного в прошлом штангиста Юрика (Юрия) Варданяна не раз подвергалась резкой критике. Посол часто оказывался в центре внимания курьёзных историй.

После апрельской войны в Нагорном Карабахе в 2016 г. в Фейсбуке была создана специальная страница, пользователи которой требовали отозвать посла Армении в Грузии Юрия Варданяна «в связи с его преступным бездействием, проявленным в ходе четырехдневной войны».

В обращении к послу Варданяну, который во время карабахской войны в начале 1990-х эмигрировал в США, говорилось:

«Общественность волнует вопрос: знаете ли Вы о том, что начиная со второго апреля ситуация в Арцахе крайне напряжена и Армения по сей день потеряла 75 человек? Известно ли Вам, г-н посол, что Вы являетесь послом Армении в Грузии и что в эти дни должны были использовать не только ваш официальный сайт, но и социальные сети для предоставления как минимум надлежащей информации о проблеме Арцаха и конфликте, не говоря уже о том, чтобы на различных встречах выступать в защиту интересов РА? Вы направлены в Тбилиси не с целью долгосрочного отпуска.

Г-н посол, в конце концов подойдите к штанге или имейте смелость добровольно оставить помост, где Вам даже не аплодируют. Это не цирк. Это война».

По сообщениям армянских СМИ, 31 октября 2015 г. во время церемонии освящения церкви сурб Геворк в Тбилиси, в котором приняли участие Католикос Всех Армян Гарегин Второй, президент РА Серж Саргсян, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, другие высокопоставленные лица, сотрудники службы безопасности не пропустили посла в церковь. Присутствовавшие рассказали, что Варданяну пришлось ждать перед закрытой дверью окончания обряда.

Деятельность Юрика Варданяна, назначенного послом 24 июня 2014 г., если верить сайту посольства, вообще ограничивается лишь посещениями праздничных и траурных мероприятий и выступлениями с посланиями.

Должность посла Армении в Грузии — одна из ключевых в армянском дипкорпусе. Хотя внешне армяно-грузинские отношения выглядят довольно гладко, между странами постоянно возникают острые вопросы, связанные с многочисленной армянской диаспорой Грузии, армянонаселенным южным краем Грузии Самцхе-Джавахетия (арм.: Джавахк), транзитом армянских грузов через территорию Грузии. Список можно продолжить.

Несмотря на тесные контакты между политическим руководством двух стран, именно посол может и должен оперативно реагировать на вопросы, которые затрагивают интересы Армении и проживающих на территории Грузии армян. Юрик Варданян с этой миссией явно не справился.

Что касается Минасяна, то он так же, как и при назначении Варданяна, новый человек в списке армянских послов. Ему нужно будет очень постараться, чтобы не повторить ошибки своего предшественника.