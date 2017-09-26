Ереван, 26 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Блогер Александр Лапшин, приговоренный бакинским судом к трем годам лишения свободы и помилованный сентября президентом Азербайджана, по возвращении в Израиль, как и ожидалось, выступил с обвинительными заявлениями в адрес официального Баку и Тель-Авива.

Kvedomosti.com Александр Лапшин

В своем блоге от 26 сентября Лапшин (является гражданином Израиля и РФ) обвинил Израиль в бездействии в его отношении по причине заключения с баку многомиллиардного оборонного контракта.

Безучастность Тель-Авива к его судьбе он объяснил тремя причинами. «Азербайджан в этом году заключил с Израилем контракты на поставку вооружений на сумму около $5 млрд и тем самым превратился в одного из главных клиентов местного ВПК, — пишет блогер. — Как вы понимаете, все эти схемы предельно «серые» с неизбежными откатами и завязкой на личные связи на достаточно высоком уровне. Во-вторых, Азербайджан до сих пор не погасил задолженность за ранее поставленное вооружение из-за падения цен на нефть. В третьих, даже забрав меня после азербайджанского приговора на экстрадицию, Израиль оказался бы в очень непростом положении. Местному суду предстояло бы пересмотреть дело о посещении мной Нагорного Карабаха и привести его в соответствие с законами Израиля. Добавим общественный резонанс в Израиле, который сложился далеко не в пользу мусульманского Азербайджана и его нелепого приговора в отношении израильского гражданина».

При этом Лапшин ссылается не на собственные домыслы, а на «инсайдерскую информацию». Однако, судя по его словам, он вполне адекватно оценивает бездействие Тель-Авива, не желающего ставить по угрозу крупный контракт в обмен на свободу своего гражданина. «Все возможное предпринимали отдельные люди, адвокаты, депутаты Кнессета, общественные деятели, журналисты. Им спасибо, но не Государству Израиль, которое, не в обиду будь сказано, продало меня за оборонный контракт. Наверное, так поступило бы любое государство, будь то Израиль, Америка, или какая-нибудь Швеция», — сетует Лапшин.

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Лапшин был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, который обвинял его в незаконном пересечении азербайджанской границы, то есть за посещение Нагорного Карабаха. В пресловутом «черном списке» МИД Азербайджана находятся имена граждан, которые посетили контролируемую армянской стороной территорию Нагорно-Карабахской Республики. Впоследствии, несмотря на общественный резонанс он был экстрадирован в Азербайджан и приговорен там к заключению.

Впрочем, Лапшин не только посещал Карабах, но и провоцировал бакинские власти своими резкими статьями об Азербайджане и Баку. Этим, вероятно, обусловлено то, что из своего длинного «черного списка» Баку серьезно нацелился на поимку именно Лапшина. С другой стороны, этот шаг Азербайджана станет благодатной почвой для появления нового ряда заметок и статей, свидетельством чего является и сегодняшний пост блогера.

Любопытно также, что месяцем ранее до помилования Лапшина азербайджано-израильская сделка в сфере поставок вооружения оказалась в центре другого скандала. Тогда Министерство обороны Израиля приступило к расследованию инцидента о том, что топ-менеджеры израильской компании Aeronautics Defence System по производству ударных беспилотных летальных аппаратов по принуждению азербайджанской стороны провели показательное применение БПЛА непосредственно в отношении армянских позиций в Карабахе.

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Этот инцидент, рассматриваемый в качестве прямого участия представителей израильского ОПК в боевых действиях за рубежом, противоречит законодательству Израиля. Впоследствии в СМИ появилось косвенное подтверждение того, что Минобороны Израиля временно приостановило сделку по продаже БПЛА Азербайджану.