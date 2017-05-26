Ереван, 26 мая, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Председатель комиссии Европарламента по внешним сношениям Дэвид Макаллистер, «воодушевленный» встречами в Армении и перспективами более тесного сотрудничества Армении с Европейским союзом, покинул Ереван.

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До этого на пресс-конференции он предположил, что новое соглашение между Арменией и ЕС будет подписано до декабря, если будут обеспечены все формальные процедуры. И официальный Ереван полон решимости успеть к этому сроку. «Мы очень воодушевлены предстоящим подписанием нового соглашения между Арменией и ЕС, несмотря на то, что она является членом Евразийского экономического союза. Это свидетельствует о том, что программа «Восточное партнёрство» — не игра с нулевой суммой», — отметил новоназначенный глава Еврокомиссии. При этом он заверил, что программа не направлена на конкуренцию с другими региональными игроками и, в частности, с Россией.

Позиция же Еревана сконцентрирована в словах президента Армении, которые передает его пресс-служба со встречи с Макаллистером. Согласно Саргсяну, подготавливаемое к подписанию соглашение о партнерстве Армения-ЕС, а также приоритеты партнерства на 2017−2020 гг., являются важнейшими векторами двустороннего сотрудничества, а исходящие из них двусторонние обязательства придадут новый импульс масштабным политическим и экономическим реформам Армении.

Скорее всего, если говорить о сроках, то речь идет о подписании соглашения в ноябре текущего года в ходе саммита Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе. А визит Макаллистера, хотя и был ознакомительным и региональным, но также имел целью составление возглавляемой им комиссией доклада по процессу подготовки Армении к подписанию соглашения.

Днями ранее в Брюсселе представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассыпала комплименты на пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Причем, обращаясь к нему «друг Эдвард». «Эдвард, я еще раз хотела бы поблагодарить вас за отличную работу, которую мы проделали за эти пару лет, а также за ваш конструктивный подход, за то, что вы приехали в Брюссель, за ваш визит, за последний визит вашего президента в феврале и за вашу неизменную политическую приверженность, которая приносит нам, как я считаю, хорошие результаты. Мы с нетерпением ожидаем будущих изменений, которые будут столь же конструктивными и позитивными, как и те, о которых мы говорили сегодня».

21 марта с.г. Армения и Европейский союз парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Текущее соглашение — вторая попытка обновления основного договора между Арменией и ЕС от 1999 года (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Арменией). Первая сорвалась после вступления Армении и Евразийский экономический союз в январе 2014 года. Новый рамочный документ во многом включает обновленные политические (с учетом членства Армении в ЕАЭС) и частично экономические положения Ассоциированного соглашения и Договора о свободной торговле (DCFTA) между Ереваном и Брюсселем. В частности, в планируемом соглашении отсутствует положение о вхождении Армении в зону свободной торговли с ЕС, и полностью исключены противоречия по части членства республики в ЕАЭС.