Ереван, 23 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Баку, кажется, очень воодушевились экстрадицией блогера Александра Лапшина из Белоруссии и решили в этот раз позариться на депутатов Европарламента, которые в качестве наблюдателей присутствовали на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе 20 февраля.

Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за референдумом в Нагорном Карабахе, сообщила 22 февраля генпрокуратура страны.

«В отношении членов Европарламента возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом референдуме 20 февраля в качестве «наблюдателей», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Суд в Баку «принял» решение об аресте Ф. Энгеля, Э. Теохаруса и Я. Штетины, они объявлены в международный розыск по линии «Интерпола».

Кроме этого, видимо, находясь в восторге от назначения жены президента Алиева первым вице-президентом страны, генпрокуратура страны по различным статьям УК АР возбудила уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной в Нагорном Карабахе.

В сообщении также отмечается, что Национальный музей естествознания и министерство науки и технологии Испании, университет Голуэй Великобритании и лондонский филиал Armenian General Benevolent Union подозреваются в оказании финансовой и других видов помощи раскопкам.

В настоящее время изучается соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права, сообщает ведомство.

«Таким образом, можно заметить, что проведение референдума и участие в нём большого количества международных наблюдателей вывело из себя Баку, так же как и положительные оценки наблюдателей. Используя прецедент с Александром Лапшиным, возбуждая уголовные дела против депутатов Европарламента и учёных, Азербайджан пытается приостановить визиты зарубежных общественных, политических деятелей, деятелей культуры и вообще туристов в Арцах. Заметно, что, как и в случае с Лапшиным, в Баку пытаются запретить иностранцам публично выражать точки зрения, не совпадающие с азербайджанской, по поводу Нагорного Карабаха. Не случайно, что парламентариям предъявляют обвинение за то, что они представляют второе армянское государство как независимую республику», — пишет по этому поводу газета «Айкакан Жаманак».

Очевидно однако, что возбуждение уголовных дел против депутатов Европарламента носит явный пропагандистский характер и Баку, при всём желании Лукашенко помочь, не сможет добиться ареста депутатов, даже в случае если они когда-либо решат посетить Минск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике прошёл референдум по изменениям в конституции. На референдум были приглашены 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран, 103 местных наблюдателя, более 80 представителей СМИ.