Ереван, 4 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. После прошедших 2 апреля в Армении парламентских выборов, которые во многом предопределили судьбу страны на ближайшие пять лет, практические все политические силы, которые принимали участие в выборах дали свою оценку их итогам и ходу голосования.

Wikimapia.org Площадь Свободы в Ереване — традиционное место проведения митингов оппозиции

Напомним, что по предварительным данным ЦИК Армении в Национальном Собрании VI созыва будут представлены 4 политические силы. Правящая Республиканская партия Армении получит 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31, блок «Елк» (Выход) 9, партия «Дашнакцутюн» — 7.

Из состава нынешнего парламента проходной барьер не преодолели партия «Армянское возрождение» и блок «Конгресс-НПА». В новом парламенте также не будет представителей партий «Наследие» и «Свободные демократы».

Нынешние выборы, во-первых, запомнятся тем, что, наверное, впервые в истории Армении все прошедшие в парламент политические силы признали результаты выборов и не будут их оспаривать.

Оппозиционный блок «Елк» заявил, что принимает предварительные результаты выборов в Национальное собрание Армении и возьмет полагающиеся ему мандаты.

«Избиратели оформили свою волю на избирательном участке. А что повлияло на это волеизъявление, по этому поводу было множество сигналов. Например, избирательные взятки, влияние административных ресурсов. Все это имело место. Но гражданин заходил на избирательный участок и мог не делать того, что делал, но он это сделал. Это — выбор гражданина», — отметил лидер блока Эдмон Марукян.

В заявлении блока «Царукян» ничего не говорится о нарушениях: «Мы останемся верны нашим принципам, продолжим оставаться с народом всегда открытыми и искренними. Мы прекрасно осознаем серьезность стоящих перед нашей страной вызовов и в рамках своих возможностей сделаем все для их решения».

Из не прошедших в парламент сил блок «Оганян-Раффи-Осканян», руководимый бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, отметился самыми резкими комментариями по поводу прошедших выборов."Это были не выборы, а торговля голосами и системная фальсификация, организованная властями», — говорится в заявлении блока.

В нём отмечается, что этими выборами Армения сделала еще один большой шаг назад.

Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян утверждают, что результаты выборов не отражают реальные настроения и интересы народа.

«Сила, которая провалила все области внутренней и внешней политики, не пользуется даже минимальным доверием народа Армении, — подчеркивают бывшие министры обороны и иностранных дел и заключают: — Мы вновь имеем в Армении нелегитимную власть, сформированную незаконным путем, в результате чего еще больше укоренилась политическая монополия, еще больше обострятся имеющиеся в стране проблемы, углубится чувство безнадежности и несправедливости, еще больше увеличится эмиграция и будет поставлена под серьезную угрозу безопасность нашей страны».

По оценке блока ОРО, власти желают укрепить в народе осознание того, что в Армении путем выборов невозможно достичь каких-либо изменений. «Имела место далекая от политики борьба имеющих деньги «квартальных авторитетов» с самыми тяжелыми последствиями для страны», — считают три оппозиционных лидера.

По данным возглавляемого Сейраном Оганяном блока, ни объявленное полицией число избирателей, ни объявленное ЦИК число принявших участие в выборах избирателей, ни полученные РПА 700 тысяч голосов не имеют никакой связи с реальностью.

Тем не менее вступивший в предвыборную борьбу с программой смены власти и не исключивший возможности поствыборной борьбы блок не заявляет о намерении начать митинги, лишь подчеркивая, что «этот кошмар не может долго длиться», и что они «будут стоять в первых рядах процессов, ведущих к этим изменениям».

Партия «Армянское возрождение» также не будет оспаривать итоги выборов в парламент 2 апреля.

В заявлении партии отмечается, что выборы в Армении показали масштабное использование административного ресурса, олигархических группировок и «дворовых авторитетов», а массовый подкуп избирателей, в том числе накануне выборов, решающим образом повлиял на их исход.

Партия отмечает, что впервые в Армении политические партии благодаря всестороннему освещению по телевидению смогли представить свои предвыборные программы. Но идея уступила материальным и административным рычагам.

В Армянском возрождении заявляют, что не станут оспаривать итоги выборов, не будут участвовать в каких-либо поствыборных массовых мероприятиях и митингах. Партия поздравляет и желает успеха всем силам, попавшим в парламент, и желает плодотворную деятельность на благо нации», — говорится в заявлении «Армянского возрождения».

Лидер блока «Конгресс-НПА», первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который участвовал в выборах с программой мира и урегулирования карабахского вопроса заявляет, что «было бы политологической безграмотностью ожидать другого результата выборов в стране, где львиная доля национального богатства законно или незаконно находится в руках нескольких десятков семей, а народ обречен на полное страдание».

«Нам только остается ждать, как РПА, «Процветающая Армения», АРФД и «Елк» будут развивать экономику «тигриными прыжками», обеспечивать миллиардные инвестиции, укреплять армию, останавливать эмиграцию и урегулировать основную проблему, стоящую перед нашим народом, — карабахский конфликт», — с иронией отмечает экс-президент.

«Мир сейчас, а не после катастрофы и новых, бессмысленных жертв», — отмечает Тер-Петросян в опубликованной на сайте ilur. am статье.

«Кровь каждого погибшего на границе отныне будет лежать на совести представленных в парламенте политических сил», — подчеркнул экс-президент.

По утверждению Левона Тер-Петросяна, независимо от результатов выборов возглавляемому им блоку удалось сделать урегулирование карабахского конфликта неотложным вопросом политической повестки Армении, что, по словам бывшего президента, не отрицают даже их политические противники.

Кроме того, по убеждению Тер-Петросяна, вокруг лозунга блока «АНК-НПА» «Мир, добрососедство», пусть и за короткое время, но было сформировано пока еще немассовое общественное движение, в дальнейшем развитии которого он, первый президент, не сомневается.

Как подчеркнул Тер-Петросян, помимо цели предотвращения катастрофы, грозящей Армении и Карабаху, другой цели они не преследуют: «Если представленные в парламенте политические силы способны предотвратить эту катастрофу с сохранением существования Карабаха и без сдачи пяди земли, мы будем только благодарны им», — подчеркивает первый президент Армении, который поддерживает решение конфликта на основе компромисса — «территории в обмен на статус Карабаха».

По словам Тер-Петросяна, повестка «Армянского национального конгресса» в результате выборов не изменилась: «Нам многое предстоит сделать для того, чтобы превратить идею мира в идею широких общественных кругов».

«Нет другой гарантии существования, безопасности и процветания Армении и Карабаха, кроме как установление мира и добрососедских отношений с соседями», — подытожил свою статью первый президент Армении.

Что касается лидера правящей партии Армении, президента Сержа Саргсяна, то в распространенном им заявлении говорится, что Армения совершили самый большой шаг на пути реализации конституционных реформ, перехода от полупрезидентской к парламентской модели государственного управления.

«Во время этих выборов мы увидели беспрецедентную консолидацию политических сил. В политической системе, по сути, не было ни одной влиятельной политической силы, которая осталась бы за рамками предвыборной борьбы. Это было еще одним свидетельством того, что предопределенное Конституцией построение нашей политической системы — на верном пути. Значительная представленность оппозиции в парламенте позволит впредь последней в полной мере воспользоваться всем комплексом механизмов контроля, предусмотренным в парламентской модели для оппозиции. Это является залогом для взвешенного, контролируемого и эффективного управления», — отмечает Саргсян.

«Второе апреля мы начали с посещения воинского пантеона Ераблур, воздавая дань уважения памяти павших в четырехдневной войне наших героев. Второе апреля мы завершили еще одним шагом вперед в выполнении нашего обещания, данного у их могил. Мы обещали построить более крепкое, сильное и развитое государство, и мы построим. Мы будем делать это вместе», — заявил президент республики.

Ну и напоследок следует процитировать всемирно известного певца Шарля Азнавура, который, комментируя состоявшиеся в Армении парламентские выборы заявил: «Кто бы ни был выбран моим народом, я принимаю этот выбор. Скажу честно, я не люблю людей, которые, выезжая из своей страны, критикуют ее политику. Для меня все отлично».

Несмотря на то, что многие живущие в Армении не принимают или скорее не могут смириться с итогами состоявшихся выборов, в то же время могут и должны критиковать политику, проводимую властями, но также понимают, что всё же должны принимать «выбор народа», так как у них просто нет другого выбора.