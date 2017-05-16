Ереван, 16 мая, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Оппозиционный блок «Елк» («Выход») — единственная политическая сила, которая, резко критикуя президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемую им Республиканскую партию Армении, будет заседать как в парламенте, так и в Совете старейшин Еревана, хоть и заявляет, что парламентские и местные выборы прошли с массовыми нарушениями, но принимает итоги выборов и не оспаривает их.

Facebook.com/yelqdashinq Никол Пашинян

«Официальные итоги выборов в целом сформировались в результате голосования граждан, принявших участие в выборах, и блоку «Елк» удалось зафиксировать каждый отданный за него голос», — сказано в заявлении политической силы по итогам голосования 14 мая.

Несмотря на это в блоке заявляют, что в ходе избирательного процесса в предвыборных штабах Республиканской партии массово раздавались избирательные взятки, этот процесс носил организованный и централизованный характер, в связи с чем блоку «Елк» удалось добыть убедительные доказательства.

«На избирательных участках имел место ряд нарушений, вытекающих из этого незаконного явления, что было зафиксировано доверенными лицами блока.

Правоохранительные органы РА в борьбе против избирательных взяток проявили повсеместное бездействие, а в некоторых случаях даже помогали этому процессу, вплоть до того, что препятствовали раскрытию совершенных избирательных преступлений. Блоку «Елк» удалось добыть и обнародовать бесспорные доказательства того, что полиция занималась делом по обеспечению голосов для РПА, что вступает в грубое противоречие с требованиями законодательства РА о политической нейтральности полиции. В день голосования представители полиции применили насилие в отношении возглавляющей пропорциональный список партии «Еркир тирани» Заруи Постанджян и ее дочери, по сути, воспрепятствовав раскрытию очередного факта по раздаче избирательных взяток.

В цепь раздачи и получения избирательных взяток были вовлечены десятки тысяч граждан, а по отношению к этому явлению сформировалась атмосфера общественной терпимости, что является бомбой замедленного действия, заложенной под фундамент армянской государственности», — говорится в заявлении.

Примерно такое же по содержанию заявление было сделано блоком после парламентских выборов.

По мнению же представителей местных организаций, осуществлявших наблюдательскую миссию на выборах в Совет старейшин Еревана, полученный кандидатом в мэры Еревана от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Тароном Маркаряном 71% голосов не отражает волю ереванцев.

Руководитель организации «Европа права» Тигран Егорян считает, что эти голоса не являются голосами, полученными РПА. «И здесь не действует та логика, что если А или Б дали взятку, и он (избиратель — ИА REGNUM ) пришел и проголосовал, значит А или Б отдал свои голос РПА», — пояснил Егорян.

Член инициативы «Независимый наблюдатель», правозащитник Артур Сакунц также считает, что воля ереванцев не была принята во внимание. По его словам, результаты выборов, в которых правящая партия набрала более 70% голосов, не соответствуют действительности, они сфальсифицированы.

Направление избирателей, ложные наблюдатели на избирательных участках, случаи подкупа избирателей, голосование за других — это те основные избирательные нарушения, которые зафиксировали независимые организации наблюдателей. Они подчеркивают, что эти выборы являются шагом назад по сравнению с проведенными полтора месяца назад парламентскими выборами.

Член инициативы «Независимый наблюдатель», представитель «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян пояснил: «Как происходит формирование значительной части голосов, значительной части этих 70%? На людей оказывают давление в виде злоупотребления административным ресурсом, людям дают взятку, часто так, что от нее невозможно отказаться. И третий важный компонент: нарушают тайну голосования людей, чтобы увидеть, как они голосуют. В этих условиях люди часто хоть и хотят проголосовать за другую силу, но не могут этого сделать… Да, они ставят эту галочку перед названием Республиканской партии, но это еще не означает, что они выбрали Республиканскую партию».

В такой ситуации те, кто и раньше связывали блок «Елк» с властью, сейчас утверждают, что именно признание результатов выборов со стороны парламентской оппозиционной силы было тем единственным заданием, возложенным на блок.

Да, в парламенте блок, а особенно один из его лидеров Никол Пашинян будет беспощадно критиковать власти, как это было в прошлом парламенте. Но после таких заявлений по итогам выборов и вспоминая деятельность Пашиняна при конституционных изменениях, всё это будет больше смахивать на неубедительный популизм.

В политике практически не бывает безвыходных ситуаций, но есть ситуации, выход из которых не устраивает избирателей. И это в полной мере можно сказать о заявлениях блока «Елк», когда выход вроде бы найден, но он ведёт политическую силу в тупик.