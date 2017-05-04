Ереван, 4 мая, 2017, 17:30 — ИА Регнум.

В Армении набирает обороты поствыборный скандал вокруг блока «Царукян», который по итогам парламентских выборов занял второе место и будет представлен в Национальном собрании 31 депутатом.

Photolure Гагик Царукян

4 мая ЦИК Армении должен был озвучить имена и составить протокол о предоставлении депутатских мандатов 105 кандидатам в депутаты НС. А 3 мая Центризбирком опубликовал фамилии тех кандидатов, которые подали заявления о самоотводе.

Если в случае победившей на выборах правящей Республиканской партии Армении (РПА) список о самоотводах давал некоторое представление о составе будущего правительства, так как некоторые министры отказались от депутатского мандата, а министр юстиции, наоборот, о самоотводе не заявила, то в случае с блоком «Царукян» получилась полная неразбериха.

Так из 23 кандидатов, представивших заявления о самоотводе, около половины заявили, что никаких заявлений не подписывали. Кандидаты заявили, что узнали о своем отказе от мандата из СМИ.

12 из 23 кандидатов от блока «Царукян» уже на заседании ЦИК потребовали аннулировать поданные от их имени заявления и выдать им депутатские мандаты. Некоторые даже попросили главу ЦИК Тиграна Мукучяна показать представленные от их имени заявления.

В результате ЦИК выдал мандаты 8 находящимся на проходных местах лицам. Кандидаты в депутаты говорили, что не подписывали никаких заявлений либо не знают, как написанные от их имени заявления оказались в ЦИК.

Получивший мандат депутата НС Сергей Багратян, к примеру, сказал, что написал заявление о самоотводе, однако это касалось отказа от его выдвижения в качестве кандидата еще до выборов.

На вопрос, почему он написал подобное заявление, Багратян ответил: «Подобные заявления писались, исходя из того обстоятельства, что ты возможно окажешься за пределами страны, возможно, по причине болезни ты будешь не в состоянии участвовать, чтобы процесс не остановился, чтобы могли с твоего согласия, проинформировав тебя об этом, подать заявление в Центральную избирательную комиссию. Но не было никакого согласия, мы из СМИ узнали о том, что представили потерявшее силу заявление».

После этого армянские СМИ и экспертные круги пытаются понять, как же ЦИК получил заявления о самоотводе, если кандидаты в депутаты их не представляли, и кто за всем этим стоит.

Как пишет газета «Жаманак», одна из традиций армянских выборов заключается в том, что оказавшиеся в списках кандидаты пишут два заявления, одно из которых — о самоотводе.

«Это не новая традиция, и, можно сказать, она с успехом была опробована на последних нескольких выборах. Следовательно, вовсе неудивительно, что накануне ЦИК заявил о том, что 23 кандидата от блока «Царукян», представив заявления о самоотводе, отказались от мандатов. Удивительное произошло вчера, когда 12 из 23-х отказавшихся заявили, что они не писали никаких заявлений, и что будут бороться за свои мандаты».

По мнению автора статьи, согласно распространенному мнению, Гагик Царукян номинальный состав своей парламентской фракции согласовал с президентом Сержем Саргсяном.

Если учесть, что среди 12 «бунтарей» есть люди, которые никогда бы не осмелились воспротивиться воле Царукяна, если бы не имели конкретных гарантий властей, то версия газеты кажется довольно убедительной.

Как пишет сайт 1in.am, Царукян должен или обратиться к Сержу Саргсяну за помощью — для того, чтобы хотя бы чисто внешне сохранить единство блока, или же смириться с реальностью, что в его уже расколотой фракции вновь будут взрываться «мины» в случае, если у него возникнут какие-либо разногласия с влиятельными внутрисистемными центрами.

«В обоих случаях политическая «цена» Царукяна во внутрисистемной борьбе падает. Тем более что скандал может привести и к правовым последствиям: люди неприкрыто говорят о самоуправстве, фактах фальсификации заявлений. С другой стороны, это порочное явление существует не только в блоке «Царукян». Пожалуй, оно может достигать еще больших масштабов и в РПА, просто здесь «непокорность» выражается не в Центризбиркоме, а максимум — в родном доме и шепотом, потому что последствие «инакомыслия» в партии Саргсяна может стать даже тюремное заключение. В Армении авторитарными и эгоцентричными являются все партии — как властные, так и оппозиционные. В этом заключается причина того, что мы имеем дело с закрытой системой, в которой отсутствуют конкуренция и перспектива реальной альтернативы», — пишет издание.

Газета «Айкакан жаманак», в свою очередь, считает, что всё произошедшее — это политическая оплеуха Гагику Царукяну. «И как-то жестоко убирать Царукяна из политики, потом возвращать, наносить ущерб в $10 млн, а под конец ещё наносить такие удары», — пишет газета.

Крупный предприниматель, лидер и основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян после того, как под очевидным давлением властей заявил о своем уходе из активной политики в феврале 2015 года, оставался в тени вплоть до декабря 2016 года, когда заявил, что намерен вернуться в политику и принять участие в парламентских выборах. Есть мнение, что решение Царукяна о возвращении в политику было согласовано с президентом страны Сержем Саргсяном.