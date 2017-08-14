Ереван, 14 августа, 2017, 20:28 — ИА Регнум. 14 августа в армянском городе Севан хулиганскому нападению подверглась корреспондентка армянской службы радио «Свобода» Нарине Галечян. Последняя направилась в Севан с целью освещения поднятой на днях ИА REGNUM темы незаконной деятельности там передвижной автогазозаправочной станции.

Facebook Нарине Галечян

После того, как наша коллега приступила к съемке незаконно действующего объекта, к ней стал подходить молодой человек, по оценке самой Галечян, явно не с добрыми намерениями. Действительно, после того, как она укрылась за закрытыми дверьми сопровождающего ее автомобиля, неизвестный стал разбивать авто до тех пор, пока они не отъехали от заправки. По словам журналистки, она не успела даже представиться, хотя признаки представителя СМИ у нее были налицо.

После Галечян направилась в местный полицейский участок и дала показания по данному инциденту. Нападавший также был подвергнут приводу в полицейский участок. По данному факту следствие начал и офис омбудсмена.

ИА REGNUM ранее получило сигнал от жителей соседних со злополучной заправкой многоэтажек, однако все возможные методы добиться от правительства эффективных действий по запрещению незаконной деятельности объекта не увенчались успехом. Мы сделали вывод: или правительство не в силах следить за исполнением законов в регионах, или само крышует незаконные передвижные автогазозаправки.