Ереван, 28 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии на основании письменной просьбы МВД Армении задержали 28 марта в Тбилиси 40-летнего гражданина Армении Роберта А., сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Самвел Бабаян и Сейран Оганян

Задержанный обвиняется в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, что предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 2 до 6 лет.

Речь идёт о попытке контрабанды из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», о поимке которой Служба национальной безопасности Армении (СНБ) сообщила 22 марта. По этому делу в Армении арестованы трое подозреваемых, среди них бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

По информации армянских СМИ, которые ссылаются на источники в СНБ Армении, Бабаян планировал сбить вертолёт президента Армении.

Сам Бабаян не принимает выдвинутые обвинения. Несмотря на это генпрокуратура Армении сообщила, что Бабаян и другие арестованные признали свою причастность к контрабанде ПЗРК «ИГЛА».

«В ходе допроса экс-командующий Армии обороны Карабаха Самвел Бабаян и другие арестованные признали свою причастность к контрабанде пусковой установки «Игла» и ракеты «9М39». Они представили сведения относительно обстоятельства дела», — говорится в сообщении.

В этой связи адвокат Бабаяна Аветик Калашян заявил, что «прокуратура по-своему истолковала слова Самвела Бабаяна». «Самвел Бабаян не имеет ничего общего с выдвинутым против него обвинением… То, что Бабаян признал свою причастность к совершенному преступлению, определенно не соответствует действительности», — заявил адвокат, отметив, что Бабаян знает только одного из двух других обвиняемых по данному делу в качестве боевого товарища.

По словам Калашяна, у Самвела Бабаяна «вызывают смех» появившиеся в СМИ комментарии по поводу того, что с помощью «Иглы» в Армении могли быть решены «политические вопросы», в частности, что мог быть сбит вертолет с официальным лицом или лицами. «Распространение таких заявлений совершенно абсурдно», — подчеркнул адвокат. Также адвокат поведал, что бывший министр обороны Нагорного Карабаха не считает себя политическим заключенным.

Ранее представитель предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), теневым кардиналом которого считается Бабаян, Раффи Ованнисян заявил, что считает Самвела Бабаяна политическим заключенным. «Очевидно, что это делается накануне выборов, на фоне каких-то дипломатических разговоров по карабахскому конфликту», — сказал политик.

На это адвокат Бабаяна ответил, что его подзащитный считает преждевременным рассматривать выдвинутое против него обвинение, а также его арест в политическом контексте. «Если в конце следствия мы убедимся в том, что вменяемая Бабаяну вина не подтверждается, но обвинения останутся, то только тогда можно будет сформировать какое-либо мнение. На данный момент у нас таких оснований нет», — отметил адвокат экс-министра обороны Карабаха.

Между тем некоторые армянские газеты, которые с удивительной точностью сообщают о предстоящих действиях армянских силовых структур, муссируют слухи о том, что в ближайшее время может быть арестован также лидер предвыборного блока ОРО, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. По сведениям газет, Оганян каким-то образом связан с вооруженной группой, обезвреженной в 2015 году в Ереване.

Также стали появляться новости об уголовных делах в армянской армии, фигуранты которых обвиняются в различных хищениях. И каждый раз в заметках есть специальное упоминание о том, что хищения были совершены при Сейране Оганяне.

Сам Сейран Оганян также не исключает своего ареста. Об этом он заявил 27 марта на пресс-конференции в Ереване. В частности, экс-министр считает, что нет оснований для его ареста или задержания, как пишут СМИ. «Однако учитывая тот факт, что мы живем в Армении ничего нельзя исключать», — подчеркнул он.

«Осведомлённые» армянские газеты утверждают, что арест Оганяна может состоятся в том случае, если он, также как Бабаян, будет остро высказываться о действующей власти.

Некоторые политологи однако считают, что Оганян может быть выведен из игры, если выяснится, что возглавляемый им блок наберёт внушительное число голосов на предстоящих 2 апреля парламентских выборах.

Впрочем, по опубликованным ранее результатам соцопросов, блок ОРО не преодолеет необходимый для прохождения в парламент 7%-й барьер.

Но, сегодня, 28 марта, некая литовская организация под названием Институт маркетинговых и коммуникационных дисциплин (Institute for Marketing and Communication Sciences) обнародовал результаты опроса, проведённого с 8 по 17 марта.

Как сообщили представители института Мариус Калантан и Миндаугас Лапинскас, по итогам опроса лидирует блок «Царукян» с 40,7%, далее следует Республиканская партия с 19,4%, следом идут блок «Оганян-Раффи-Осканян» с 8,7%, блок «Елк» — 4,1% и т.д.

Таким образом, если верить результатам этого опроса, то правящая Республиканская партия Армении потерпит поражение на выборах, а к власти придут блок «Царукян» и блок ОРО, которые связывают со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

В таком случае, если верить результатам соцопроса и данным армянских газет, Сейран Оганян должен быть арестован со дня на день.

Правда на стороне Оганяна есть одно весомое обстоятельство: данным соцопросов и сведениям газет уже давно мало кто верит.