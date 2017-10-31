В текущем марте в Ереване был помпезно презентован старт программы модернизации учебного центра по подготовке миротворцев Министерства обороны Армении. Проект осуществляется при финансировании американских партнеров армянских военных. Планируется, что в результате Армения получит современное учебное заведение по подготовке миротворцев со всей «начинкой» для этого. Ереван является активным участником различных международных миссий в раках ООН и НАТО. В чем выражается армяно-американское сотрудничество в области обороны ИА REGNUM рассказал глава аппарата Министерства обороны Армении Гарник Айрапетян.

Официальный сайт Минобороны Армении Здание Минобороны Армении

ИА REGNUM: Гарник Вячеславович, в чем состоит армяно-американское сотрудничество в сфере обороны?

Армяно-американское сотрудничество в области обороны служит двум основным целям: первое — содействие проводимым в оборонной сфере Армении реформам и второе — формирование навыков взаимодействия в деле обеспечения международной стабильности и мира. В рамках армяно-американского оборонного сотрудничества военные и гражданские служащие Минобороны и вооруженных сил Армении получают возможность образования и повышения квалификации в военных учебных заведениях и центрах США. Причем, от повышения квалификации младшего командного состава до академического образования стратегического уровня.

Кроме того, американская сторона финансирует участие армянских миротворцев в миссии KFOR в Косово по части их переправки, обеспечения бытовых условий и питания на месте несения службы.

ИА REGNUM: Каковы практические результаты взаимодействия военных двух стран?

Начиная с 2008 года, при содействии советников и экспертов США, был реализован стратегический пересмотр двух процессов в сфере обороны. В настоящее время мы получаем консультативное содействие на этапе реализации программ, основанных на результатах этого стратегического пересмотра. В частности, при содействии американских консультантов осуществляются реформы в сфере военного образования, разработаны учебные программы и система подготовки профессиональных сержантов. Разработана также учебная программа для военно-медицинского учебного центра МО. Персонал центра прошел переподготовку.

Армянские миротворцы участвуют в организуемых европейским командованием США многонациональных военных учениях и тренируются в целях участия в международных миссиях. США содействуют бригадам армянских миротворцев по части повышения медицинских и инженерных возможностей, а также по линии обеспечения техническими средствами.

ИА REGNUM: Насколько армяно-американское сотрудничество в сфере обороны сопрягается или противоречит основному формату сотрудничества Армении?

Сотрудничество с США в сфере обороны соотносится с двусторонним сотрудничеством Армении с НАТО и странами-членами Альянса, и направлено на достижение единых целей. Порой реализуются и многосторонние программы. И они не противоречат стратегическому сотрудничеству с Россией и обязательствам Армении по линии ОДКБ.

ИА REGNUM: Как Армения оценивает практические результаты своего участия в миротворческих миссиях в различных странах. Каковы их политические последствия для страны?

Армения участвует в международных миротворческих миссиях с 2004 года. Армянские миротворцы служили в составе греческого, польского и американского подразделений. За эти годы Армения зарекомендовала себя, как доверительный партнер. В течение 13 лет не было зафиксировано проблем по задачам выполнения миссий, дисциплинарных или иных нарушений. Жертв у нас тоже не было, был только один случай ранения. В настоящее время наши миротворцы несут службу в составах подразделений ФРГ и Италии, а также в KFOR под непосредственным командованием НАТО. По выполнению ряда задач, например, обеспечение безопасности территорий военных баз, инструкционных служб и иных, наши военнослужащие считаются лучшими.

Кроме прочего, в ходе выполнения миссий армянские военнослужащие получают практические навыки и опыт совместной службы в международных условиях и в ее процессуальном поле. Передовой опыт изучается и применяется в национальных вооруженных силах. Приобретенный в международных миссиях опыт применяется также и деле становления миротворческих сил ОДКБ.

Армения полноценно представлена на карте обеспечения международного мира и стабильности. Будучи вовлеченные в этом формате, мы имеем широкие возможности для представления своих подходов по части этого ряда задач на международных представительских форумах и саммитах.

Хочу также добавить, что Армения принимает участие в миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливане, по одному офицеру и наблюдателю мы имеем в миссии в MINUSMA Мали. Мы вовлечены в систему стран, предоставляющих ООН миротворцев, и ведем переговоры по расширению нашего вовлечения.

Mil.am Министр обороны Армении Виген Саркисян и военные США

ИА REGNUM: Какие средства были предоставлены для текущей модернизации учебного центра армянских миротворцев американской стороной?

Реконструкция учебного центра миротворцев МО осуществляется при совместном финансировании США и Армении. Не исключено и участие наших других международных партнеров. В первую очередь будет реконструировано и оснащено основное здание центра, для чего американская «Инициатива глобальных миротворческих действий» (GPOI) предоставила порядка $1 млн. С нашей стороны мы обеспечим центр новыми коммуникациями.

В учебном центре будут готовиться армянские военнослужащие для участия в международных миротворческих миссиях, а также весь персонал МО РА на предмет отдельных задач в этой сфере: защиты гражданских лиц, тактики поведения с женщинами, стариками, детьми и ранеными.