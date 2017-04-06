Ереван, 6 апреля, 2017, 21:02 — ИА Регнум.

Пока политические силы пытаются преодолеть поствыборную депрессию и определиться с планами на будущее, тем более что 14 мая пройдут вторые по значимости выборы в Армении — выборы мэра Еревана, простые граждане продолжают обсуждать итоги состоявшихся 2 апреля парламентских выборов, пытаясь найти ответы на разные интересные вопросы.

Микаэл Минасян, Эдмон Марукян, Армен Мартирсян, Никол Пашинян

Один из таких вопросов — как правящей Республиканской партии Армении удалось набрать рекордное число голосов, несмотря на то, что во время её правления бедным стал каждый третий, из страны уехало 350 тысяч человек, внешний долг страны просто зашкаливает.

Все, конечно же, склонны предполагать, что выборы сфальсифицированы, но никаких прямых доказательств этому нет. Все знают, что избирателей массово подкупали, но свидетельств почти нет.

Были зафиксированы лишь около 200 случаев открытого голосования и примерно столько же случаев, когда на избирателей оказывалось давление. Никаких попыток вбросов бюллетеней, подмены итоговых документов — со стороны многочисленных наблюдателей и доверенных лиц различных партий зафиксировано не было. А ведь это любимые методы фальсификаторов на прошлых выборах. Не помогли даже камеры на избирательных участках, специальные электронные устройства и публикация подписанных списков избирателей.

Если бы доказательства были, то оппозиция, наверное, опротестовала бы итоги выборов, а так можно заняться любимым делом — обвинить оппонентов в сотрудничестве с властями.

5 апреля представители партии «Наследие», которая участвовала в выборах в блоке «Оганян-Раффи-Осканян», вместе с бывшими главами МИД и Минобороны, заявили, что за спиной блока «Елк» («Выход»), который сумел преодолеть 7%-ный барьер и войти в парламент, стоит зять президента Сержа Саргсяна — Микаел Минасян.

«На данный момент у нас есть парламент, сформированный тремя лицами: Сержем Саргсяном, Гагиком Царукяном, Микаэлом Минасяном. Других лиц, других сил, которые сформировали этот парламент, я не вижу», — на пресс-конференции заявил заместитель председателя партии «Наследие», член предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» Армен Мартиросян.

Минасян до назначения на пост посла Армении в Ватикане считался серым кардиналом армянской политики. С именем Минасяна связывают появление в политике многих деятелей. По слухам, он имеет отношение к крупным бизнес-проектам, связан с переделом сфер влияния в крупных компаниях. Но всё это на уровне слухов. Публично его имя практически не звучит, тем более из уст довольно известных политиков.

Может быть, именно поэтому Минасян решил сам ответить на обвинения. В открытом письме, адресованном Армену Мартиросяну и Николу Пашиняну (фактический лидер блока «Елк»), зять Сержа Саргсяна написал:

«Уважаемый г-н Мартиросян, уважаемый г-н Пашинян,

впервые выступаю с не имеющим отношения к моим прямым должностным обязанностям публичным заявлением, призывая вас прекратить бессмысленную и неуместную дискуссию, в которой, по моему мнению, несправедливо постоянно упоминается и мое имя. Сейчас каждый из вас со своей стороны вынужденно будете причинять мне еще большую боль, демонстрируя, что не имеете отношения ко мне — то, что изначально и так является реальностью, но, к сожалению, все еще обсуждается, сопровождаясь пустыми выдумками.

Мы лично не знакомы ни с Вами, г-н Мартиросян, ни с Вами, г-н Пашинян. Мое личное заочное мнение о вас является дружественным, без каких-либо «но». В таком случае, насколько справедливо при выяснении вами тех или иных вопросов друг с другом обязательно и последовательно упоминать мое имя, в данном случае в том числе и имя представляющего Армению дипломата?

Прошу вас — прекратите эту дискуссию выдумок. Это не только неприятно, но и вредно — с точки зрения моей профессиональной деятельности. Заранее благодарю».

Армену Мартиросяну ответил также Никол Пашинян, по словам которого, любой человек, не замечающий за спиной блока «Елк» 120 тысяч избирателей и вместо этого видящий зятя, явно испытывает недостаток внимания и нежности и похож на вышвырнутого из дома тещей зятя.

«Микаел Минасян, его тесть и им подобные не могут стоять за нашей спиной, они могут быть лишь в нашей тени. Однако, быть может, «Наследие» получило из Ватикана новый молитвенник и вместе со своими старыми и новыми военачальниками читает молитву на своей гражданской панихиде.

Молитесь, Мартирос, молитесь о ставших нулем сотнях тысяч голосов избирателей. Кстати, Овсепу Хуршудяну и Армену Мартиросяну следует объяснить, почему, например, Андриас Гукасян до сих пор в тюрьме, а они на свободе? Неужели по той причине, что за их спиной вовсе не стоит Микаел Минасян, или они не содействовали тестю и зятю в деле организации избиения народа в Саритаге», — написал Пашинян.

Примечательно, что сам Пашинян ещё осенью прошлого года обвинял возглавляющего избирательный список своего блока «Елк» и сегодняшнего своего соратника Эдмона Марукяна в том, что он не может быть оппозиционером, так как в парламенте постоянно голосует в угоду властей.

Теперь же Пашинян и Марукян вместе вынуждены отбиваться от нападок других оппозиционеров. Сам же Армен Мартиросян, который после президентских выборов 2013 года обвинял власти во всех грехах, в том числе, возможно, и справедливо в том, что на выборах военнослужащих вынудили голосовать за Сержа Саргсяна. Виновником был назван тогдашний министр обороны Сейран Оганян. Сегодня же Мартиросян и Оганян вместе борются с другими оппозиционерами.

Впрочем, кто сегодня в Армении является оппозицией и как долго в ней пробудет, сказать крайне сложно.

Воистину пути армянского оппозиционера неисповедимы.