Ереван, 25 февраля, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян завершил первый официальный визит в Грузию. Из официальных пресс-релизов по итогам встреч армянского премьера с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили становится ясно, что обсуждался весь спектр экономических связей между двумя странами: как вопросы транспортной инфраструктуры, энергетики так и взаимных инвестиций.

Gov.am Премьер-министры Армении и Грузии — Карен Карапетян (слева) и Георгий Квирикашвили, Тбилиси, 23 февраля 2017 г

Грузия — второй рынок сбыта для товаров из Армении после России: более 8% армянского экспорта идёт в Грузию. Кроме того, Грузия крайне важна для Армении как транзитная страна. Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению со странами ЕАЭС проходит именно через Грузию. В свою очередь Армения входит в первую десятку основных торговых партнеров Грузии. В 2016 году объем торговли между двумя странами составил $367 млн, что составляет 3% внешней торговли Грузии.

Перед началом визита в Ереване отмечалось, что в Тбилиси будут обсуждаться вопросы прямого сухопутного сообщения с Россией. В частности, 23 февраля министр транспорта Ваан Мартиросян сказал журналистам, что, естественно, будет обсуждаться альтернативный Верхнему Ларсу маршрут. Он в то же время отметил, что этот вопрос является довольно чувствительным и находится в сфере российско-грузинских отношений, а Армения может лишь оказать содействие.

Тема альтернативы Верхнеми Ларсу начала муссироваться в СМИ примерно за месяц до визита Карапетяна в Грузию.

Как ранее писало ИА REGNUM, отправленное «под сукно» российско-грузинское так называемое соглашение «О торговых коридорах» от 2011 года обрело в СМИ вторую жизнь после того, как о нем вспомнили «переговорщики» от Грузии и России Зураб Абашидзе и Григорий Карасин. Соглашение стало предметом очередных обсуждений сторон 7 февраля в Праге.

В настоящем сформировались определенные политические условия для его реанимации.

Есть на то и экономические причины — торговый оборот между Грузией и Россией растет (на 17% в 2016 году, до порядка $800 млн, что является третьим значением для Грузии). И очевидно, что отсутствие стабильного сообщения между двумя странами стало помехой для дальнейшего развития торговли.

В целом соглашение представляет собой оригинальное решение проблемы транспортного сообщения между Россией и Грузией. Как известно, проблема единственно действующей автодороги между двумя странами через КПП «Верхний Ларс» не позволяет эффективно осуществлять торговлю, как между РФ и Грузией, так и между Арменией и Россией. Дорога часто закрыта из-за погодных условий. Так, например, она долгое время простаивала перед новогодними праздниками, когда товаропроизводители из Грузии и Армении остро нуждались в доставке своей продукции на российский предпраздничный рынок.

Беспроблемное транспортное, торговое сообщение через Южную Осетию и Абхазию и является предметом «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Его суть заключается в организации передвижения торговых грузов по определенным текстом соглашения коридорам.

Предполагается, что в точках входов-выходов коридоров российская и грузинская стороны будут осуществлять контроль над передвижением торговых грузов, обмениваться друг с другом электронными данными, следить за передвижением транспортных средств с помощью GPS, и все эти данные предоставлять третьей, нейтральной стороне. Последняя — это частная компания, которую должна выбрать Швейцария по взаимному согласию всех сторон. Ее представители также будут физически находиться на точках входа/выхода коридоров, которые, еще раз подчеркнем, не находятся на территориях Абхазии и Южной Осетии. Формально соглашение вступило в силу с даты присоединения РФ к ВТО.

По итогам визита Карен Карапетяна стало ясно, что в этом вопросе есть определенные сдвиги. По крайней мере по словам армянского премьера, он договорился с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору», — сказал Карапетян.

Что касается энергетики — это другой важнейший вопрос армяно-грузинских экономических связей.

Эффективная работа электроэнергетической системы Армении зависит от связей внутренней сети с более крупными, Армения связана высоковольтными линиями с Ираном и Грузией. Однако пропускная способность этих линий невысока и не обеспечивает достаточных взаимных потоков, поэтому строятся новые линии в Иран и Грузию. Но еще стоит задача сделать Армению транзитной страной для энергообмена с несколькими странами. Существует программа, которая должна связать российскую электроэнергетическую систему с иранской, через Грузию и Армению. Тогда Армения сможет получать доход от транзита, а это улучшит финансовой состояние армянской энергетики.

Но реализация программы постоянно откладывается, хотя дело не только в этом, но и в неоднозначных армяно-грузинских отношениях. Как пишет по этому поводу газета «Айкакан Жаманак», в плане энергетических структур — до сих пор непонятно, есть ли политические препятствия для решения этого вопроса.

«Год назад состоялась четырехсторонняя встреча представителей Армении, Грузии, Ирана и России, прозвучали уверения в отсутствии проблем. Потом Грузия заявила о намерении отказаться от российского газа в пользу иранского, даже прошли переговоры. Этот газ должен был поступать в Грузию через Армению, а вся наша газовая система принадлежит российскому «Газпрому», так что очень быстро грузины отказались от этого намерения и продолжили закупать российский газ. Конечно, в любых решениях подобного рода большую роль играют политические факторы», — пишет издание.

По мнению автора статьи, премьер-министр Армении и его делегация обсуждали в Грузии такие вопросы, в решении которых важнее всего позиция третьей — российской стороны, которая в переговорах не участвует.

Во всяком случае Карен Карапетян назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию.

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По словам армянского премьера, во время визита стороны поговорили также о новом подходе к региональной кооперации, и здесь у стран есть большой потенциал.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению как страну, в которой они могут делать инвестиции и погостить как туристы. Более того, у наших коллег есть конкретные поручения организовать «открытый день» для всех тех бизнесменов Грузии, которые заинтересованы в деятельности на армянском и смежных рынках. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить моего коллегу и имею честь пригласить его в Ереван в удобное для него время, чтобы мы смогли развивать тот новый потенциал, который сегодня закладывается в основу наших отношений. Убежден, что у нас есть очень интересные возможности», — отметил Карен Карапетян.

Остаётся надеется, что хоть что-то из того, о чём было заявлено по итогам визита воплотится в жизнь, и экономические вопросы дадут толчок для решения политических проблем — в первую очередь между Грузией и Россией.