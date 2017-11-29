Ереван, 29 ноября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк возглавлял партийную делегацию, которая в эти дни находилась с рабочим визитом в Армении. Российская делегация провела встречи с политическим руководством Армении на высоком уровне.

president.am Серж Саргсян и Сергей Железняк

27 ноября их принял президент Армении Серж Саргсян. Также с представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА) был проведён круглый стол-дискуссия, после чего на совместной пресс-конференции с заместителем председателя РПА Арменом Ашотяном прокомментировал практически все острые вопросы армяно-российских отношений. Можно сказать, что визит Железняка пришёлся как нельзя кстати, так как вопросов в армяно-российской повестке накопилось немало, а официальная позиция Москвы запаздывала. Армянская пресса отмечает, что Железняк сдержанно отвечал на сложные вопросы, тщательно подбирая каждое слово.

На встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном российский парламентарий отметил, что реализуемая в Армении довольно мудрая и уравновешенная политика позволяет максимально использовать тот потенциал развития, который имеет страна.

Он подчеркнул, что партия власти России является сторонницей развития отношений и сотрудничества в соответствии с политикой «и, и», а не «или, или». Армения в этом контексте развивает свои отношения с РФ и ЕС, следовательно, по словам Сергея Железняка, все те точки зрения, которые отличаются от вышеуказанной позиции, не выражают официальной позиции России и подходов руководящей политической силы.

Как пишет газета «Айкакан жаманак», этим высказыванием Железняк передал Сержу Саргсяну официальный ответ властей России на скандальные заявления, прозвучавшие недавно в эфире телекомпании «Звезда» в адрес Армении, РПА и Гарегина Нжде и вызвавшие «бурю» в общественном, политическом и медиаполе Армении.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» на пресс-конференции прокомментировал проводимые в Армении обсуждения относительно выхода Армении из состава ЕАЭС.

«Я не могу советовать обществу или властям Армении, выходить из ЕАЭС или нет. В 21-м веке необходимо стремиться к максимальному расширению сотрудничества, к тому, чтобы любое сотрудничество было выстроено на принципах взаимного уважения и взаимных интересов, что позволяет разрешить конфликты или избежать конфликтов, разногласий», — цитирует Железняка tert.am.

По его словам, в Армении, вообще на Кавказе Россия прикладывает огромные миротворческие усилия, чтобы даже самые сложные вопросы решались за столом переговоров.

Журналисты поинтересовались также заявлением группы депутатов РФ, юристов, членов совета Общественной палаты, которые намерены обратиться в Международный суд ООН с требованием убрать с территории постсоветских стран памятники тем людям, которые являлись последователями фашизма, в частности памятник Гарегину Нжде, учение которого Республиканская партия Армении приняла своей идеологической основой и который считается в Армении национальным героем.

«В России проживает 146 млн человек, и у этих людей бывают разные точки зрения, в том числе у авторов этой инициативы есть своя точка зрения. Я считаю, что эта точка зрения малоперспективная, поскольку она основана на не слишком глубоком знании предмета. Я бы посоветовал всем экспертам, и российским, и армянским, и всем, другим прежде чем делать те или иные громкие анонсы, нужно более внимательно и тщательно изучить первоисточник и оперировать тем, что действительно было, поскольку вокруг любого исторического события и человека много того, что потом приписывалось или воспринималось некорректно и неправильно. В этой связи нет никаких оснований для того, чтобы какой-то международный суд рассмотрел вопрос национального героя Армении», — сказал Сергей Железняк.

Он отметил, что прежде чем выносить те или иные решения, следовало изучить ставшие достоянием общества письма Нжде Сталину, Ворошилову.

«Разумеется, мы хорошо знакомы с идеологией, уставом РПА и можем ответственно заявить, что она носит истинно демократический характер и не имеет никакого отношения к радикальным идеологиям», — сказал он.

С замечанием о том, что заявление, что РФ является сторонницей проводимой Арменией политики «И, и» было сделано им во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном для того, чтобы смягчить напряжение, которое возникло после известного репортажа телеканала «Звезда» о соглашении Армения — ЕС, Сергей Железняк не согласился.

На вопрос же о том, действительно ли официальная позиция «Единой России» заключается в том, что РФ за проводимую Арменией политику «и, и», С. Железняк ответил: «Да, это официальная позиция «Единой России», я являюсь членом комитета Госдумы РФ по международным делам, так что это моя прямая обязанность, и я готов отвечать на любые вопросы. Вчера с Сержем Саргсяном мы обсудили ряд вопросов, в том числе мы не могли не обсудить еще одно знаковое событие для Армении — подписание соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Россия, если знаете, всегда исходила из принципов максимального сотрудничества, реализации потенциала, который есть у каждого суверенного государства, в этой связи нам было странно смотреть за позицией Запада, который пытался противопоставлять сотрудничество Армении с ЕС сотрудничеству Армении с Россией.

Мы считаем, что у Армении как у суверенного государства есть все права и возможности для того, чтобы реализовать как ту часть своего потенциала, которая связана с Россией, как и ту, которая связана с ЕС. Тем более что в подписанном с ЕС документе четко зафиксировано, что европейские договоренности никак не могут отменять те обязательства Армении, которые уже существуют в рамках членства в ЕАЭС. Так что и в вопросах совместного обеспечения безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества мы не просто будем продолжать сотрудничать, но и расширять наше сотрудничество. Я призываю принять за основу официальную позицию».

Что касается антиармянских мнений, прозвучавших по российскому телевидению после подписания соглашения с ЕС, в частности заявления Максима Шевченко о том, что армяне, которые стремятся сблизиться с Европой являются врагами РФ, Железняк повторил, что в России большое количество людей, которые имеют разные мнения, но призвал, чтобы в публичных выступлениях эксперты или те, кто считает себя экспертами, не провоцировали своими высказываниями то, что может расстроить, обидеть или оскорбить тот или иной народ. Он сказал, что в России существует большая армянская община, и они уважают армян. Он отметил, что недопустимо в отношении любой национальности делать заявления, которые могут быть чувствительными, обидными и оскорбительными для этой нации.

Сергей Железняк заверил, что в России нет и не может быть никаких антиармянских настроений.