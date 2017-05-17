Ереван, 17 мая, 2017, 17:24 — ИА Регнум. 18 мая состоится первое заседание Национального Собрания Армении шестого созыва. Новоизбранным депутатам предстоит выбрать спикера парламента, трёх вице-спикеров, руководителей парламентских постоянных комиссий.

Photolure Здание парламента Армении

Кресло одного из вице-спикеров согласно новой Конституции отведено оппозиции. Уже известно, что заместителя спикера назначит блок «Царукян», который получил наибольшее число голосов из оппозиционных партий. Блок сможет назначить также трёх глав постоянных комиссий.

Когда материал готовился к публикации стали известны результаты заседания политсовета блока «Царукян», на котором был обсужден и решен вопрос должностей в парламенте.

Согласно решению политсовета, вице-спикером от блока станет депутат Микаел Мелкумян. Одноименную фракцию блока «Царукян» возглавит его лидер Гагик Царукян. Блоку в парламенте достанутся три комиссии — комиссию по евроинтеграции продолжит возглавлять Наира Зограбян, комиссию по вопросам науки и образования экс-ректор гюмрийского педуниверситета Вардеван Григорян, комиссию по вопросам сельского хозяйства и охраны природы Вардан Бостанджян.

Пока не известна участь тех 8 депутатов, которые наперекор воле Царукяна решили отозвать заявления о самоотводе, представленные от их имени в Центризбирком.

Что касается спикера парламента, то уже известно, что свой пост не сохранит представитель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Галуст Саакян, который руководил армянским парламентом с 29 апреля 2014 г.

Имя нового главы Национального собрания скорее всего станет известно после того, как сегодня вечером завершится заседание исполнительного органа РПА.

В СМИ в качестве возможных претендентов на высокий пост муссируются имена вице-спикера парламента пятого созыва Эдуарда Шармазанова, зампреда РПА Армена Ашотяна, экс-министра юстиции Арпине Ованнисян, а также Карена Карапетяна — брата крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Однако 16 мая Карен Карапетян выступил с заявлением, в котором заверил, что не видит себя на посту спикера парламента, и желает быть рядовым депутатом. Между тем согласно армянской прессе, в последнее время сам Карапетян также, как и его теска премьер Карен Карапетян активно лоббировали его кандидатуру на посту спикера НС, однако Серж Саргсян отклонил этот вариант.

Вроде бы внесена ясность и насчёт Арпине Ованнисян, которая сегодня, 17 мая, указом президента Сержа Саргсяна была освобождена от должности министра юстиции. Она займет пост вице-спикера.

Однако не исключено, что лидер РПА Серж Саргсян преподнесет сюрприз и главой законодательного органа станет кто-либо ещё.

Помимо Ованнисян, накануне первого заседания парламента президент Армении освободил ещё ряд чиновников со своих постов.

Геворк Костанян и Алик Саргсян освобождены от должности советника президента, Феликс Цолакян — от должности руководителя Контрольной службы президента РА. Все они будут делегированы в парламент от РПА.

Ещё один оппозиционный блок «Елк» также определился с должностями в парламенте. Фракцию блока возглавит депутат Никол Пашинян. Секретарем фракции назначен Геворг Горгисян.

По требованию Конституции, правительство Армении в день перового заседания парламента подаст в отставку. РПА, которая по итогам выборов получила абсолютное большинство в парламенте (58 мест из 105) уже заявила, что премьер-министр Армении Карен Карапетян сохранит свой пост. Принимая во внимания то обстоятельство, что действующее правительство Армении было сформировано в октябре 2016 г., можно предположить, что большинство министров останутся на своих постах.

В 2018 г., когда закончатся полномочия действующего президента Сержа Саргсяна Армения окончательно перейдёт на парламентскую форму правления. Тогда, согласно мнению политологов, как в парламенте, так и в правительстве произойдут серьёзные перестановки. В частности, ничего не известно о том, в каком качестве продолжить оставаться в политике Серж Саргсян. Многие эксперты прочат ему пост премьера.

Не исключён вариант, когда лидер РПА оставит за собой пост главы партии, тем самым, сохранив бразды правления страной в своих руках. Однако этот вариант считается запасным, так как премьер Армении Карен Карапетян не скрывает своих амбиций продолжить руководить правительством, а фактически и страной, после 2018 г.

По итогам парламентских выборов в Армении, которые состоялись 2 апреля, в Национальном Собрании VI созыва будут представлены 4 политические силы. Правящая Республиканская партия Армении получила 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31, блок «Елк» (Выход) 9, партия «Дашнакцутюн» — 7.