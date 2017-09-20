Ереван, 20 сентября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Пока в Армении пытаются понять какие территории имел ввиду глава МИД Армении Эдвард Налбандян, когда заявлял, что в случае их возвращения урон системе безопасности не будет нанесен и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу, не менее интересное заявление сделал старший советник министра обороны Армении Бабкен Варданян.

Нагорный Карабах

Выступая на очередном форуме «Армения — Диаспора» в Ереване сегодня, 20 сентября, Варданян заявил, что уже нужно подумать о заселении освобождённых земель Карабаха. По его словам, именно к этой цели вели героические самоотверженные победы армянского народа.

«Эти победы нужно увенчать международными договорами. И этими победами не смогут совладать ни грозящиеся Алиевы, ни их траты на современное оружие, ни низменные действия союзников Баку. Каждый армянин должен подумать о том, как ему, прямым или косвенным образом, защищать Армению и Карабах. Каждый из нас — по-своему воин и должен быть готов к этому», — отметил Варданян (цитата по news. am).

Несмотря на то, что вторая часть выступления советника министра обороны больше похожа на тост, заявление о заселении земель выглядит немножко странно, особенно на фоне высказывания главы МИД Армении.

Прежде, пожалуй, на официальном уровне о заселении территорий, которые являются так называемым поясом безопасности Нагорно-Карабахской Республики на столь высоком уровне не говорили.

По мнению этнографа Гаяне Мкртчян, заселение территорий крайне проблематично в первую очередь потому, что на них полностью отсутствует инфраструктура. По её мнению, такое заявление можно оценивать лишь с политической точки зрения, так как, на практике эта задача невыполнима, особенно учитывая демографические проблемы в Армении и Нагорном Карабахе. С политической же точки зрения, по словам Мкртчян, такой подход будет фактически означать выход Армении из переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.