Ереван, 11 мая, 2017, 20:30 — ИА Регнум. После около двух недель поисков армянские следственные органы наконец-то нашли людей, причастных к контрабанде азербайджанских яблок в Армению. По крайней мере Специальная следственная служба Армении отчиталась об аресте двух работников армянской таможни и предъявлении обвинений четырём предпринимателям.

Azatutyun.am Азербайджанские яблоки

Скандал с азербайджанскими яблоками начался после того, как в социальной сети Фейсбук были опубликованы фотографии из одного из ереванских рынков, где продавались яблоки из страны, с которой Армения находится в фактическом состоянии войны.

В первую очередь возникли подозрения, что фрукты могут быть небезопасны для здоровья. Пока Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении проводила экспертизу, выяснилось, что в Армении яблоки оказались минуя таможенное оформление — то есть контрабандой.

Скандал оказался настолько громким, что следственные органы вынуждены были начать действовать, а не замять дело, как это обычно бывает. Стоит вспомнить истории с бананами или турецкими помидорами.

Как ранее предполагало ИА REGNUM, яблоки из недружественной страны оказались на армянских прилавках с ведома государственных структур.

В частности, азербайджанские яблоки «вывели на чистую воду» махинации работников таможни.

Как сегодня, 11 мая, сообщила Специальная следственная служба (ССС) РА, двое сотрудников Комитета госдоходов (КГД) Армении были арестованы в связи с незаконным ввозом азербайджанских яблок на территорию страны.

«В рамках расследование уголовного дела по факту нанесения существенного ущерба государству в связи с незаконным ввозом на территорию Армении сельскохозяйственной продукции и осуществлением предпринимательской деятельности, таможенный инспектор Баграташенского отделения управления предтаможенного контроля Комитета госдоходов и начальник смены того же отделения вовлечены в качестве обвиняемых», — говорится в сообщении ведомства.

В нём также уточняется, что в ходе следствия установлено, что указанные должностные лица КГД получали взятки за незаконные действия, способствующие ввозу овощей и фруктов без должного контроля. В частности, инспектор управления предтаможенного контроля Комитета госдоходов Д.А. и начальник смены В.М. войдя в предварительный сговор с индивидуальными предпринимателями Г.А. и Л. С получали взятки за то, что разрешали без должного таможенного оформления и необходимых лабораторных исследований, ввозить превышающие допустимые законом нормы плодоовощной продукции в 50 кг, в том числе азербайджанские яблоки. Указанные предприниматели далее осуществили реализацию незаконно ввезенного товара на местном рынке.

«Таким образом, А.Д. и В.А. за получение взятки предъявлены обвинения по п.2 ч.3 статьи 311. В отношении последних в качестве меры пресечения избран арест. Предварительное следствие по делу продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ССС сообщила, что еще до возбуждения уголовного дела, в ходе подготовки материалов, выяснилось, что граждане А.Ф. и А. Е, без государственной регистрации и учета в налоговых органах, сбыли на рынках Еревана большую партию сельскохозяйственной продукции. Дабы уклониться от выплаты крупных пошлин, они договорились с жителями общины Баграташен Тавушской области, и они, за определенную плату, провезли и передали заказчикам около 33 тонн сельхозпродукции. В результате государству нанесен ущерб в размере 6,6 млн драмов.

Сельхозпродукция была ввезена в Армению беспошлинно, чему также способствовали работники таможни. По факту неуплаты налогов в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 205 УК.

Сегодня, 11 мая, на пресс-конференции председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении признал долю вины ведомства в незаконном ввозе в Армению азербайджанских яблок.

«Я чувствую нашу долю вины. Вместе с тем, мы и выявили виновных. Однако, свою долю вины в этом имеют все: кто занимался ввозом этих яблок, кто брал взятку, и кто продавал», — заявил глава КГД Вардан Арутюнян.

История с азербайджанскими яблоками лишний раз подтвердила, что с коррупцией в Армении борются лишь на словах. Остаётся лишь гадать какие продукты оказываются на прилавках армянских магазинов, и кто за это ответственен. Граждан Армении «терзают смутные сомнения», что в истории с яблоками замешаны не только два таможенника баграташенского отделения. Как говорится, от одного порченого яблока целый воз загнивает.