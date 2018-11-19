Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM
Последние публикации
Польские пропагандисты из Belsat испугались ИА REGNUM
Телеканал Belsat, который финансируют правительства Польши и Великобритании, испугало простое появление ИА REGNUM в качестве информационного партнера фестиваля современных российских фильмов «Спутник над Польшей». В статье на портале телеканала сообщается о важности фестиваля, который на протяжении...
19 ноября 2018
«100-летие БНР» в Белоруссии: обманутые ожидания и политизация костёла
Националисты в Белоруссии более года заявляли о своём намерении достойно встретить 100-летие «Белорусской народной республики», провозглашённой группой националистов в 1918 году и не состоявшейся как государство. Белорусы отвергли идею сепаратизма и в основной своей массе поддержали большевиков...
25 марта 2018
Промышленные товары в ДНР не каждому по карману, в «лабутенах» тут не ходят
Сегодня большой проблемой для жителей ДНР является приобретение промышленных товаров, цены на которые непомерно взлетели за время войны. За это время у многих вышла из строя бытовая и другая техника, износилась одежда и обувь, кто-то из-за обстрелов лишился транспортного средства. Многие ли могут...
29 сентября 2017
Железная дорога в обход Украины — Киев в шоке от новых убытков
Дороги И.о. руководителя «Укравтодора», поляк Славомир Новак во время конгресса инициатив Восточной Европы рассказал, чем его ведомство займётся в будущем году в первую очередь. «Коридор Львов — Умань — Одесса — это основная задача по нашим планам на следующий год», — информирует чиновник. Именно...
29 сентября 2017
Новые реалии Украины: курятина — деликатес, который людям не по карману
Приватизация Фонд госимущества Украины намерен весной будущего года попытаться в очередной (уже в четвёртый) раз попытаться продать Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). При этом...
28 сентября 2017
Российский реактор на быстрых нейтронах как головная боль США
Ситуация вокруг новых АЭС, строящихся в Белоруссии и Армении, стала примером того шантажа, который «наши западные партнёры» пытаются развернуть с целью экономического и политического давления на Россию и её союзников. Об этом в своей статье сообщает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM. Несмотря...
28 сентября 2017
С Россией не вышло, Украина решила воевать с Казахстаном: обзор экономики
Белоруссия Второй технопарк, на этот раз индийский, может появиться в Белоруссии. Такое предложение поступило премьер-министру Индии Нарендра Моди от президента республики Александра Лукашенко. При этом отмечается, что такой технопарк будет интересен Индии в первую очередь как способ проникновения...
27 сентября 2017
Шахтёры готовы идти на Киев
Потеря Донецка и Луганска вынудили украинскую экономику резко сократить потребление углей антрацитовой группы. При этом украинское правительство поставило перед собой амбициозную цель — до 2019 года полностью отказаться от закупки дефицитных углей марки «А». Для этого Украина с начала 2017 года...
26 сентября 2017
«Мы их отдоминировали!» – Белый дом «троллит» Украину: обзор энергетики
Газ Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 сентября составляли порядка 15,992 млрд кубометров. Таким образом, с 9 сентября в ПХГ Украины закачано ещё 695 млн...
26 сентября 2017
Пенсионная реформа на Украине — мина, заложенная под правительство
На Украине важность пенсионной реформы вызвана не только дефицитом Пенсионного фонда, но и тем, что количество работающих граждан и пенсионеров почти сравнялось. Несмотря на положительную тенденцию по сборам единого соцвзноса, «дыра» в ПФ все ещё катастрофическая — 140 млрд грн. (5 млрд 337 млн...
22 сентября 2017
Литва шпионит на БАЭС, а США добиваются ликвидации АЭС в Армении: обзор
Белоруссия Страны — подписанты Орхусской конвенции (защищает право общественности на доступ к информации о принятии решений о строительстве и самом строительстве объектов, могущих влиять на состояние окружающей среды) на очередной встрече признали незаконным давление Белоруссии на противников...
22 сентября 2017
Жить в ДНР: остаётся только ждать и верить
О жизни в Донецке может судить только тот, кто провел в прифронтовом городе под обстрелами долгие месяцы, кто знает не из средств массовой информации, что такое война. В такой уверенности сегодня пребывает большинство коренных дончан, не оставивших свой город в тяжелое время. Если до войны жителей...
21 сентября 2017
«Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?
В ближайшее время Украина и Россия могут внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН свои варианты резолюции по миротворческой миссии в Донбассе. Примечательно, что украинский вариант документа уже поддержали США, Германия и Франция. Его главная суть заключается в том, чтобы миротворцы...
21 сентября 2017
Европа собирается закрыть небо над Украиной: обзор инфраструктуры
Дороги Министерство регионального развития выступило с инициативой уменьшения ширины полос на дорогах Украины. Кроме того, предполагается сократить число категорий дорог в зависимости от ширины полосы с пяти до трех. В результате ширина полосы на магистральных дорогах сузится с 3,75 до 3,5 метра...
21 сентября 2017
Приехали! За пять лет Украине предстоит вернуть кредиторам $64 млрд: обзор
Приватизация Экономист Андрей Новак на пресс-конференции камня на камне не оставил от украинской приватизации как таковой и нового закона, по которому теперь будут продавать украинские предприятия. «Хочу напомнить, что совсем недавно у нас были доприватизированы три облэнерго, снова-таки с...
20 сентября 2017
Игры с запасом прочности: Westinghouse хочет «раскочегарить» украинские АЭС
Энергоблоки По состоянию на 19 сентября 2017 года в работе находилось 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоках №1, №3, №4 Запорожской АЭС, энергоблоке №4 Ровенской АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС — капитальный плановый ремонт. В такой непростой...
19 сентября 2017
Китай завоевал Белоруссию, следующая цель — Армения: обзор экономик СНГ
Белоруссия Скорое окончание строительства БелАЭС стимулирует белорусскую промышленность к изысканию способов использовать дешёвую энергию. В результате имеем множество инициатив по разработке электротранспорта. О прототипе белорусского электромобиля мы уже сообщали, но, как оказалось, что белорусы...
18 сентября 2017
«Главная политическая сенсация сезона»: Яценюку нашли новую работу
Ставки Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент составляет: 12,08−12,59% (гривна), 2,46−3,13% (доллар), 1,53−2,15% (евро). Таким образом, ставки по вкладам продолжают падение: с конца июля они просели...
18 сентября 2017
Бизнес на беде: ломбарды, деньги в долг и похороны — прибыльное дело в ДНР
Знакомая фраза о том, что прибыльный бизнес строится на несчастье других людей, как никогда актуален сейчас в Донецке. Еще в 2014—2015 годах, когда в городе закрылись многочисленные финансовые учреждения, магазины одежды, мебели и быттехники, когда приказали долго жить рестораны и кафе (а те, что...
16 сентября 2017
Военная техника из США не хочет работать «в суровом климате Донбасса»
Появление современного оружия в вооруженных силах Украины — один из самых распространенных вопросов среди украинских солдат в зоне «АТО». Принятие государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), стратегии нацбезопасности и обороны, закона об...
16 сентября 2017