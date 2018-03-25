Минск, 25 марта, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Националисты в Белоруссии более года заявляли о своём намерении достойно встретить 100-летие «Белорусской народной республики», провозглашённой группой националистов в 1918 году и не состоявшейся как государство. Белорусы отвергли идею сепаратизма и в основной своей массе поддержали большевиков. Деятели БНР, оказавшись в эмиграции, разделились на несколько групп: одни признали Советскую власть и, вернувшись в БССР, приняли активное участие в насильственной «белорусизации», другие же в годы Великой Отечественной войны вернулись с германскими оккупантами и тоже занялись «национальным возрождением», но уже в рамках нацистского проекта «Новой Европы».

Cesco Белорусская оппозиция

Немецкие офицеры в Гродно, 1918

В 2018 году власти не только легализовали мероприятие на площадке у минского Оперного театра, но также предоставили организаторам льготы — освободили от оплаты услуг по охране общественного порядка, дежурства «Скорой помощи» и уборки территории после мероприятия. Чиновничьей «идеологической вертикали» было важно не только продемонстрировать признаки «европейскости» при проведении подобных акций, но также получить наглядное представление о том, какими силами и средствами располагают структуры прозападной русофобствующей оппозиции.

Подготовка ко «Дню воли» традиционно отслеживалась спецслужбами. Католическая церковь в Белоруссии провела 25 марта специальные молебны, торжественные мероприятия прошли в протестантских сектах. Государственные и негосударственные СМИ активно публиковали материалы к юбилею, позиционируя БНР как «государство», а националистов, русофобов, сепаратистов и коллаборантов — как «национальных» и «белорусских» деятелей, их символику — как «национальную».

Карта прогерманской Белоруссии (БНР)

Вербное воскресенье в белорусских костёлах отмечалось торжественными мессами с проповедями ксендзов политического характера. Так, в минском архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии после каждой службы произносились речи по случаю 100-летия провозглашения «Белорусской народной республики». Утренняя «белорусская» служба завершилась выступлением архиепископа Тадеуша Кондрусевича, напомнившего о 1000-летии крещения Руси и рассказавшего политическом мероприятии, проводимом сегодня националистами.

«Жыве Беларусь!» — произнёс Кондрусевич в костёле лозунг белорусских националистов, выступая перед паствой. Аналогичные «науки» с теми же призывами были во время «польской» службы в архикафедральном костёле, а также в других католических храмах Белоруссии. Политизация праздничного Вербного воскресенья вызвала разные реакции верующих. Как правило, недоумение и раздражение демонстрировала молодёжь, что наглядно иллюстрировало миф о якобы наибольшей подверженности идеям национализма именно молодёжи. Старшее поколение, как обычно, с почтением внимало любым речам католических священников.

Православная церковь в целом от политизации воскресной службы воздержалась. Об этом накануне предупредил в ходе пресс-конференции в Минске митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Белоруссии Павел. Православная общественность (а это около 85% верующих республики) в целом негативно оценивает акции прозападной оппозиции, не воспринимает её праздничных дат и дистанцируется от подобного не в последнюю очередь из-за того, что эта часть оппозиции постоянно демонстрирует русофобию и враждебность к РПЦ.

Тем не менее, приняв приглашение национал-радикалов поучаствовать в их празднике, председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин 25 марта прибыл к Оперному театру, выступил и рассказал о ценности «независимости», а также декламировал тот же лозунг националистов, который за несколько часов до этого произносили в костёлах католический архиепископ и ксендзы: «Жыве Беларусь!»

В целом «празднование» националистического юбилея в Минске проходит мирно. Состоявшееся около полудня собрание на минской площади Якуба Колоса собрало несколько десятков человек, из которых около 20 милиция увезла в автозаках. Также сегодня оппозиционер-общественник Николай Статкевич планировал провести отдельное мероприятие с шествием, но был задержан и, по неофициальной информации, проведёт несколько суток в одном заведении с другим оппозиционным деятелем — Владимиром Некляевым (задержанным накануне), в минском изоляторе временного содержания (ИВС «Окрестино»).

Основное мероприятие началось около 13 часов на площади около Оперного театра — там в обед собралось около 500 человек, включая многочисленных журналистов, наблюдателей от «правозащитных» организаций, дипкорпуса стран Евросоюза и спецслужб Белоруссии. В частности, были замечены посол Германии и члены палаты представителей национального собрания Белоруссии, обсуждавшие с лидерами националистических организаций различные вопросы. Зарубежные и белорусские СМИ, оказывающие информационную поддержку прозападной русофобской оппозиции, в своих сообщениях о «праздновании 100-летия БНР» завышают численность участников в разы, вызывая саркастические комментарии блогеров.

Лишь спустя три часа после начала мероприятия у Оперного театра численность его участников составляла около четырёх тысяч, что никак не соответствовало заявке в Мингорисполком на 25 тысяч участников и заверениям националистов в том, что едва ли не миллионы выйдут на улицы. Аналогично освещались и те мероприятия, которые националисты провели накануне: 24 марта Консервативно-христианская партия «Белорусского народного фронта» (Зенона Позняка) устроила в минском Киевском сквере собрание, на которое прибыло несколько десятков человек с бело-красно-белой партийной символикой — организаторы и репортёры сообщили о нескольких сотнях участников. Саму же символику БНФ местные и зарубежные СМИ позиционируют не иначе, как «национальную», и власти, похоже, с этим согласны.

Напомним, прозападная оппозиция в Белоруссии ежегодно проводит митинги и шествия 25 марта, отмечая «День воли». Как правило, акциям предшествуют превентивные задержания активистов. Однако в 2018 году юбилей провозглашения националистами «Белорусской народной республики» отмечают и власти Белоруссии, которые вместе с русофобами из числа прозападной оппозиции провели несколько мероприятий. Поэтому без превентивных задержаний не обошлось, однако не наблюдается и брутальности прошлых лет.

В январе глава администрации президента Наталья Кочанова заверила издание «Наша нива» в готовности властей участвовать в праздновании юбилея БНР. О том, что 25 марта — это «праздник» для властей, который они желают «достойно отметить», имея «самые серьёзные намерения», в том же январе заверил «Еврорадио» председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей (нижней палаты нацсобрания РБ) Валерий Воронецкий.

ЦГАКФФД Командование Первого белорусского коммунистического отряда. Власть, которую поддержало большинство белорусов

В свою очередь Александр Лукашенко заявил 20 марта, что не против празднования юбилея БНР, лидеры которой бежали под сапог германского кайзера от «сапога с востока» из-за страстного желания видеть Белоруссию независимой и боязни большевизма, а для большевиков Белоруссия была «ценнейшей территорией» империи. Он сообщил также, что русские «до сих пор боятся потерять Белоруссию».

До этого, 15 марта, в минском Национальном историческом музее была открыта выставка «1918: БНР — Идея. Край. Государство (Шаг к Независимости)»: представители властей и радикальных националистов рассказывали друг другу о важности идей и символов так и не состоявшегося проекта, который якобы был предтечей современной Республики Беларусь.

До этого, 13 марта, в минском парке Янки Купалы прошла торжественная церемония открытия памятного камня лидерам белорусского национализма начала XX века — братьям Антону и Ивану Луцкевичам: мероприятие состоялось с участием представителей «Белорусского народного фронта», Академии наук при финансовой поддержке Мингорисполкома и организационной поддержке МИД, с одобрения представителей нацсобрания и минкультуры. Подобное единение властей и национал-радикалов — весьма редкое для постсоветской республики явление.

Затем, 15—16 марта, Институт истории НАНБ провёл конференцию «Белорусская Народная Республика в истории белорусской национальной государственности», в ходе которой выяснилось, что ревизионизму подверглась и эта страница истории. Председатель комиссии ППНС по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк рассказал о видении властями БССР как правопреемницы БНР.

Warandpeace.ru Белорусские националисты в Правом секторе (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Лаборатория распознавания и синтеза речи Объединенного института проблем информатики Академии наук представила мобильное приложение «BNR 100», позволяющее посетить памятные места, связанные с деятельностью местных националистов начала XX века. В свете происходившего накануне 25 марта и происходящего сейчас в центре Минска становится понятно, помимо прочего, чем на самом деле мотивировали свои действия инициаторы «дела пророссийских публицистов» («дела регнумовцев»).

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