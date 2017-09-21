В ближайшее время Украина и Россия могут внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН свои варианты резолюции по миротворческой миссии в Донбассе. Примечательно, что украинский вариант документа уже поддержали США, Германия и Франция. Его главная суть заключается в том, чтобы миротворцы располагались на всей территории Донбасса, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. В свою очередь, Москва хочет свести функции контингента к охране наблюдателей ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубая каска

Накануне, 20 сентября, президент Украины Пётр Порошенко принял участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и работе саммита Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества и мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН. В частности, глава государства отметил, что «главная проблема Донбасса в том, что Украина и Россия стремятся к кардинально противоположному».

«Украина хочет мира и восстановления суверенитета над своей территорией. Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины», — заявил Порошенко.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Он призвал Совет ввести в Донбасс «голубые каски» ООН.

«Ситуация не становится лучше, люди продолжают гибнуть. Если эта трагедия не требует введения миротворческой миссии, какая тогда требует? В этой связи хотел бы подтвердить мой запрос к Совету развернуть миротворцев на Донбассе. Необходимо двигаться вперед по этому пути, чем быстрее, тем лучше», — сказал Порошенко.

Еще в начале сентября украинская сторона начала согласовывать свой вариант резолюции по миротворцам с партнерами по «нормандскому формату» — Германией и Францией, а также основным союзником — США. При этом украинским политикам удалось навязать свой вариант документа.

Так, 21 сентября пресс-служба МИД Украины проинформировала, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал идею распространения миротворческой операции ООН в Донбассе на всю территорию региона. В частности, Габриэль отметил, что миротворческая миссия на востоке Украины не должна ограничиваться лишь защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Соответствующее заявление немецкий политик сделал по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным на полях 72 сессии ГА ООН.

«Главное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечения соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе», — резюмировали в МИД.

Подобное заявление канцлер Германии Ангела Меркель сделала еще 16 сентября в интервью изданию медиагруппы Funke, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Канцлер отметила, что миротворческий контингент ООН должен иметь доступ ко всей территории Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я нахожу предложение Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересными. Я обсуждала с ним, что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ — в Донецкой и Луганской областях», — отметила Меркель.

Теперь украинская сторона заручается поддержкой Франции. Так, 20 сентября в Нью-Йорке (США) президент Порошенко провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой согласовал условия ввода миротворцев.

«Чрезвычайно плодотворная встреча с Эммануэлем Макроном. С президентом Франции обсудили ситуацию на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей. Также скоординировали позиции по дальнейшей работе в рамках Нормандского формата и подходы по реализации инициативы о введении миротворцев ООН на Донбасс», — отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Таким образом, Вашингтон, Берлин, Париж и Киев заняли единую позицию в вопросе миротворцев. Напомним, еще 13 сентября спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила о необходимости распространения мандата миротворцев ООН на всю территорию Донбасса.

«Эти силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать распространения этих подразделений (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM ) и их легализации вглубь Украины», — заявила Нойерт.

Она добавила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прилагает непосредственные усилия в этом направлении.

Сегодня, 21 сентября, замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов в интервью агентству ТАСС заявил, что Россия не видит смысла в развертывании миротворческой миссии ООН на украинско-российской границе.

По словам дипломата, «Россия не является стороной» в конфликте на востоке Украины. Дипломат утверждает, что Москва опирается на Минские договоренности, в которых есть ряд вопросов, требующих решения до перехода к разговору об украинско-российской границе. Гатилов отметил, что «украинцы все ставят с ног на голову», пытаясь первым делом перекрыть границу. По мнению замглавы МИД РФ, это противоречит Минским договоренностям.

Примечательно, что США и Франция уже подтвердили свою готовность профинансировать размещение миротворческой миссии ООН в зоне конфликта в Донбассе. Об этом ранее в эфире «Радио Вести» сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

«После принятия решения о размещении миротворческой миссии секретарь посылает группу, которая делает расчеты сколько, какого качества и так далее нужно войск миротворческой миссии. А потом уже принимается решение. От принятия решения до размещения миротворцев проходит минимум шесть месяцев. Уже есть заявление США, что они готовы финансировать такую миссию. Есть похожее заявление от Франции. Мы можем рассчитывать на то, что подключатся Великобритания и Канада», — сказал 14 сентября Грымчак.

В свою очередь, украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что Запад играет с Россией в хорошего и плохого полицейского.

«В политике часто используется метод «плохой и хороший полицейский». Вроде бы всё понятно, и немцам это тоже может быть свойственно. Но всё равно ухо режут такие слова главы МИД Германии Габриэля. Он говорит, что Путин своей инициативой с миссией ООН по Донбассу «сейчас делает один большой шаг нам навстречу», и, мол, это повод подумать о снятии санкций. А ведь на самом деле Путин по сути ничего не предложил, а по форме это похоже на что угодно, только не на восстановление территориальной целостности Украины на Донбассе, к чему, собственно, и привязаны санкции», — пишет 20 сентября Цимбалюк в своем блоге на Обозревателе, комментируя заявление МИД Германии об отмене санкций в отношении РФ.

В то же время украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что президент Порошенко занимается популизмом в вопросе ввода миротворцев в Донбасс. Он напомнил, что согласно уставу ООН ситуация на Украине не позволяет ввести миротворцев, поскольку в стране официально нет войны.

«Заявление со стороны Путина (размещение миротворцев на линии разграничения — ИА REGNUM ) с точки зрения геополитики — разумный шаг по перехвату инициативы. Относительно Украины его позиция не изменилась вообще. Он не собирается что-то менять. Заранее предлагает неприемлемые для нас условия. Мол, вот вам миротворцы, но есть определенные условия. При этом понимает, что ни мы, ни наши партнеры эти условия не примем», — заявил эксперт в интервью изданию Politeka.

Жданов прогнозирует, что Москва заблокирует украинский вариант резолюции по миротворцам.

«Если хотим миротворцев, то нужно присвоить соответствующий статус оккупированным территориям. Прежде всего — заставить самих себя выполнять нормы международной Конвенции о статусе оккупированных территорий. Речь идет о торговле, перемещении грузов и гражданских», — уверен Жданов.

Также не верит в эффективность миротворцев ООН и украинский депутат, член фракции «Народный фронт» Игорь Тымчук.

«Я не вижу возможностей для миротворческой миссии ООН как-то реально повлиять на ситуацию на Донбассе. В этом собственно и заключается главное коварство «согласия» Путина на введение миротворцев. Раньше, когда Украина предлагала ввести миротворческую миссию, РФ резко отрицала этот вариант, настаивая на том, что это невозможно. И тогда Россия выглядела как противник мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Сейчас же Путин совершил привычную для себя многоходовочку и согласился на миротворцев. Но в том формате, в котором они не смогут реально что-то изменить. То есть Москва понимает, что введение миротворцев ООН на Донбасс не будет эффективным, поэтому и соглашается на это», — сказал политик в интервью изданию «Гордон».

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник напоминает, что немногие миссии ООН завершаются реальным установлением мира и урегулированием конфликта.

«Введение миротворцев на Донбасс не является нереальным, но вопрос в том, насколько эта миссия, ее мандат и состав будут соответствовать декларируемым целям. В любом случае это может быть шаг к прекращению кровопролития, но наступит завтра, когда эта миссия будет оттуда выходить, что Украина получит? Не будут ли подорваны перспективы Украины как суверенного государства на десятки лет вперед? На сегодняшний день почти 100 миротворческих миссий в мире действует, некоторые из этих миссий продолжаются более 60 лет. Только немногие миссии завершаются реальным установлением мира и урегулированием конфликта. Миротворческая миссия не является панацеей, и как правило, она приводит к замораживанию конфликта», — резюмировал Мельник в интервью УНИАН.

При этом старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона Ричард Вайц полагает, что Кремль не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе. По его словам, власти РФ хотят заморозить ситуацию по примеру Приднестровья.

«Наиболее вероятным мне кажется, что Россия хочет держать этот конфликт замороженным, как это уже делалось раньше в Грузии и Приднестровье. России это дает преимущества: возможность влиять на ситуацию в стране, препятствовать вступлению Украины в НАТО, так как это открытый конфликт… Следующее руководство России может изменить курс, но я не вижу, как Украина может что-то изменить в случае с нынешним руководством. И я не вижу, как США может сделать что-то в этом случае. Это тяжело — заставить Россию изменить политику, учитывая асимметрию в ресурсах стран и географическую близость», — сказал Вайц 21 сентября в интервью изданию «Лига».

Кроме того, первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отвергла идею президента России Владимира Путина о введении миротворческих сил ООН на линии соприкосновения на востоке Украины. Она пояснила, что линия соприкосновения не является украинской границей, поэтому там не может быть миротворческих сил.

«Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацией, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе. А это «Изварино» и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю», — подчеркнула Геращенко в своем Facebook.

Как сообщалось ранее, 11 сентября пресс-служба Кремля по итогам переговоров Владимира Путина с канцлером Германии Меркель сообщила, что российский президент готов дополнить российский проект резолюции Совета Безопасности ООН расширением полномочий миротворцев в Донбассе.

«Обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер», — говорилось в сообщении.

В Кремле напомнили, что инициировали проект резолюции Совбеза ООН об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ.

«С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН», — сообщила пресс-служба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, 19 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что суть предложения президента России Путина по размещению миротворцев ООН в Донбассе состоит в том, что они должны заниматься лишь охраной миссии ОБСЕ.

«Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей», — сказал Лавров.

После этого дипломат раскритиковал инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе.

«Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей. К этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится», — подчеркнул Лавров.