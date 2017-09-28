Минск, 28 сентября, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Ситуация вокруг новых АЭС, строящихся в Белоруссии и Армении, стала примером того шантажа, который «наши западные партнёры» пытаются развернуть с целью экономического и политического давления на Россию и её союзников. Об этом в своей статье сообщает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

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Несмотря на полную безосновательность литовских претензий к строительству БАЭС, признанных в очередной раз странами — подписантами Орхусской конвенции, Литва не может угомониться. Масла в огонь подлило сообщение о том, что в строительстве БАЭС оказывают консультационные услуги литовские учёные. Это стало причиной особого возмущения главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витауса Бекаса.

Одновременно в Закавказье США в очередной раз выразили свои «искренние переживания» по поводу угрозы энергетической независимости Армении. Оказывается, всё дело в строительстве, предполагающем модернизацию армянской АЭС четырьмя новыми блоками СВБР-100, которые устанавливает «Росатом». Этот реактор на быстрых нейтронах является особо перспективным, но поставляется в рамках ЕАЭС на определенных политических, союзнических условиях, что является нормальной практикой. Но, конечно же, по старинной доброй традиции служит причиной особой озабоченности США.

Как сложится дальнейшая судьба белорусского и армянского атомных проектов, читайте в статье: Литва шпионит на БАЭС, а США добиваются ликвидации АЭС в Армении: обзор

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