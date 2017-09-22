На Украине важность пенсионной реформы вызвана не только дефицитом Пенсионного фонда, но и тем, что количество работающих граждан и пенсионеров почти сравнялось. Несмотря на положительную тенденцию по сборам единого соцвзноса, «дыра» в ПФ все ещё катастрофическая — 140 млрд грн. (5 млрд 337 млн долл.) или 40% от его потребностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Вечером, 21 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал парламент принять правительственный вариант пенсионной реформы. В противном случае премьер пообещал подать в отставку.

«С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенную. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку. Но я знаю, что я это сделаю», — добавил Гройсман.

По словам премьера, правительственный вариант пенсионной реформы не был согласован с депутатами.

«Знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом», — считает Гройсман.

Вчера, 21 сентября, Рада начала рассматривать предложенный кабмином законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». После изучения законопроекта в профильном комитете Рады в него внесли более 7 тыс поправок. По словам депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, при голосовании депутатам не дали возможности ознакомиться с внесенными поправками.

22 сентября вице-премьер министр Украины Павел Розенко заверил, что с 1 октября Пенсионный фонд пересчитает пенсии вне зависимости от того, как проголосует Рада за пенсионную реформу.

«Мы обещали, что с 1 октября пройдет осовременивание пенсий. Я хочу вам сказать, что если Верховная Рада даже в середине октября это решение примет, мы проведем осовременивание с 1 октября», — рассказал Розенко. Он считает, что у Пенсионного фонда есть все возможности провести перерасчет пенсий задним числом.

Тем не менее украинцы не избегнут увеличения страхового стажа и снижения коэффициента начисления пенсии. Согласно доработанной редакции законопроекта, начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту назначается независимо от возраста. Если законопроект примут без изменений, то с 2018 года отправиться на заслуженный отдых в 60 лет смогут только украинцы со страховым стажем в 25 лет. А к 2028 году — с 35-летним стажем. Украинцы, которые не смогут заработать минимальный стаж, останутся без пенсий и будут получать социальную помощь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Также правительство хочет снизить величину оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1%, что также отразится на размере пенсии. Во время расчетов каждый месяц страхового стажа умножается на данный коэффициент. То есть украинцы, которые выйдут на пенсию после 2018 года, будут получать несколько меньше, чем до реформы.

Парламентская оппозиция обещает не голосовать за правительственный проект пенсионной реформы. Об этом 21 сентября в кулуарах Верховной Рады сказал сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко.

«Это не реформа, а сплошной обман. Через три месяца очень многие украинцы будут недополучать пенсию из-за увеличения страхового стажа. Ведь согласно этой «реформе», повышение страхового стажа является завуалированным увеличением пенсионного возраста. Сегодня со стороны правительства происходит шантаж и обман общества, ведь осовременивание пенсий — это чисто техническая процедура. Непонятно, почему ее связывают с принятием реформы. Правительство обязано осуществить осовременивание пенсий, учитывая уровень инфляции», — цитирует Бойко официальный сайт партии.

По его словам, нововведения приведут к еще большему обнищанию украинцев.

«Из-за инфляции и роста цен правительство должно увеличить пенсию еще до начала нового года. Этого не сделали, ждали сегодняшнего дня. И тем самым шантажируют депутатов, мол, если не будет проголосована реформа, то не выплатят пенсии. Более циничного действа мы еще не видели. Мы предлагали собственный проект бюджета, который учитывает реальный уровень инфляции — 12%. Дополнительные 30—40 миллиардов гривен мы предлагали заложить в бюджет для повышения пенсий. Вместо этого правительство заложило в бюджет средства для увеличения выплат силовому блоку. Это абсолютно циничная, вредная политика правительства и власти», — добавил Бойко.

Кроме того, депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко считает, что для роста пенсий необходимо поднять размер минимальной зарплаты до 5 тыс грн. (190 долл.) уже с 1 октября.

«Те копеечные зарплаты, которые сегодня получают миллионы людей, в итоге не дадут им возможности получать нормальные пенсии. Поэтому мы убеждены, что повышение зарплат — это ключевая реформа, которая должна быть реализована», — сказал Ляшко во время заседания согласительного совета Рады 4 сентября.

Также пенсионную реформу раскритиковал Всемирный банк и Международный валютный фонд. Письма от имени ВБ были направлены руководству Украины. В документе финансовая организация указала некоторые недочеты правительственного проекта пенсионной реформы, без изменения которых реформа может быть не поддержана как Всемирным банком, так и МВФ. В частности, ВБ настаивает на необходимости поднять пенсионный возраст.

«Пересмотренный проект закона, представленный в начале этой недели, был изменен так, что вызывает значительное опасение как во ВБ, так и в МВФ», — заявила 21 сентября директор ВБ по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен на Украинском финансовом форуме в Одессе.

«Мы уже неоднократно слышали, что всемирные институты, в том числе и МВФ, не согласны с правительственной интерпретацией пенсионной реформы. Власть решила замаскировать повышение пенсионного возраста под названием «увеличение трудового стажа». Думаю, что критика Всемирного банка направлена на то, что он требует у украинского правительства некой определенности, а не за попытки спрятаться за увеличение трудового стажа. В итоге Всемирный банк просто хочет, чтобы украинская власть открыто заявила, что повышает пенсионный возраст. Правительство этого не делает, потому что боится, что это вызовет огромную волну негатива», — сказал в комментарии изданию ГолосUA украинский политолог Алексей Якубин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Он уточнил, что Всемирному банку не нравится, что на Украине решили выдавать временную помощь неработающим лицам, достигшим 60 лет без необходимого стажа, и индексация пенсий на 2018—2020 годы.

В то же время заместитель сопредседателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта считает, что замечания Всемирного банка не принципиальны, поскольку Киев согласовал пенсионные изменения с МВФ.

«Пенсионная реформа согласована с МВФ и стыкуется именно с условиями кредиторов. Поэтому с точки зрения ключевых позиций вопросов нет. Недовольство Всемирного банка — это проблема разных видений того, что будет лучше, а что — нет. В данном случае ориентир больше на позицию МВФ… Нужно понимать, что есть ядро реформы — индексация пенсий, осовременивание, новые требования к минимальному стажу, изменение зарплатной базы. А есть еще много разных менее значимых деталей — от пенсий балерин до временной помощи неработающим лицам, достигшим 60 лет, без необходимого стажа. Сейчас это будет вопрос для депутатов — исправлять их или нет», — сказал 21 сентября в комментарии «Слову и Делу» Кухта.

Как сообщалось, в рамках реформы пройдет перерасчет пенсий. В частности, соцвыплаты будут насчитывать на основе единых правил с учетом средней зарплаты за последние три года — 3764 гривен (143 долл.). По данным минфина, благодаря этому пяти миллионам украинцев увеличат пенсии на сумму от 200 грн. до 1 тыс гривен (от 7,6 долл. до 38 долл.).

«Перерасчет пенсий, после чего они должны увеличиться для 5,6 млн. пенсионеров, а вместе с индексацией — для 9 миллионов человек. Во-вторых, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. И, третье: закладывается механизм автоматического индексирования пенсий в зависимости от уровня инфляции и роста средней заработной платы», — сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба правительства.

Напомним, в августе 2017 года Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Тогда «за» проголосовали 282 народных депутата. По данным министерства социальной политики Украины, положения доработанного законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (пенсионной реформы) должны вступить в силу с 1 октября 2017 — частично, а с 1 января 2018 года — в полном объеме. В рамках реформы запланирован перерасчет ранее назначенных пенсий с 1 октября 2017 года с использованием: единого показателя средней зарплаты за последние 3 года (2014—2016 годы) в размере 3 764 грн. (143 долл.); среднемесячной зарплаты за 2014—2016 годы по данным персонифицированного учета Пенсионного фонда; величины оценки одного года стажа, который применяется для исчисления пенсии, в размере 1%; стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.