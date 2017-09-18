Ставки

ВАДИМ ЧУПРИНА Арсений Яценюк

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине в настоящий момент составляет: 12,08−12,59% (гривна), 2,46−3,13% (доллар), 1,53−2,15% (евро). Таким образом, ставки по вкладам продолжают падение: с конца июля они просели примерно на 0,5% (гривна) и 0,2−0,3% (доллар, евро). Теоретически, если цены на Украине продолжат расти такими же темпами, как в январе — августе, то средняя ставка по гривневому депозиту перестанет покрывать инфляцию уже в текущем году.

Динамика вкладов во втором квартале снова оказалась положительной, причём прирост даже ускорился (+16 млрд грн депозитов за апрель — июнь в сравнении с тем же периодом прошлого года). Т. е. за I полугодие объём вкладов физлиц в украинских банках увеличился на 25 млрд грн.

Объем задолженности украинских банков перед Нацбанком по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2017 года составил 63,792 млрд гривен, что на 1,1% ниже показателя на 1 августа 2017 года. С начала года, то есть за январь — август, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 14,7%.

Torange.biz Украинская гривна

Банкопад

В конце августа акционеры «Алекс-банка» (84-е место по активам из 90 работающих на тот момент банков) приняли решение о закрытии учреждения. Причина традиционная — нежелание проводить докапитализацию в соответствии с требованиями НБУ (уставный капитал банка пришлось бы увеличить на 26,26 млн грн.).

Ещё один банк («Новый») в НБУ ликвидировали самостоятельно, отозвав банковскую лицензию. Впрочем, в НБУ подчёркивают, что ликвидация этого банка не создаст дополнительного давления на Фонд гарантирования вкладов, поскольку у банка хватает активов, чтобы рассчитаться по обязательствам.

Так же мирно и расплатившись со всеми хочет закрыться «Промышленно-финансовый банк». Заседание, посвящённое этому вопросу, было назначено на 15 сентября, его результаты пока не оглашались.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной раде заявил о завершении «очистки» банковской системы. «Практически завершен болезненный и масштабный процесс очистки системы от нездоровых и опасных для всей финансово-банковской системы Украины банков», — отметил он. В своей речи Порошенко подчеркнул, что еще одним фактором макроэкономической стабилизации является постепенная отмена Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработка новой концепции НБУ по валютному регулированию по принципу «разрешено все, что не запрещено», что соответствует европейской практике. То, что «банкопад» на Украине мог быть спланированной акцией, — уже давно не секрет. Об этом говорит хотя бы попытка Нацбанка перед национализацией «Приватбанка» вызвать панику на рынке. И вот, наконец, к этому очевидному выводу пришли даже соседи Украины. «…В ряде случаев, а возможно и в целом, вся программа «банкопада» — выведение банков с рынка, была не столько его оздоровлением, сколько очисткой перед монополизацией западными финансовыми структурами… рано или поздно половина системы в лице четырех правительственных финучреждений будет выставлена на продажу. И очевидно, что украинских покупателей на эти структуры не будет. Ведь вместе с «банкопадом» Нацбанк вытравил с рынка и большинство олигархов, имевших интерес в банковском бизнесе», — пишут журналисты польского издания «Сходник». В качестве одного из доказательств искусственности бури на банковском рынке журналисты привели слова главы Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина. Чиновник в интервью признавал, что около 40 из 90 рухнувших в 2014—2016 гг. банков могли остаться на рынке. От себя добавим, что массовые обращения владельцев этих банков в суды и судебные решения, которые восстанавливают действие отозванных НБУ лицензий, — фактически признание правоты Ворушилина. По последним данным, банкиры ликвидированных банков подали против НБУ 46 исков и сумели выиграть 35.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Фонд гарантирования вкладов

Что делать с этими решениями судов — не знает никто. «Руководители ФГВФЛ фактически признали отсутствие механизма исправления ошибок НБУ и Фонда при ликвидации банков и нежелание чиновников этих учреждений отвечать за это», — пишет по этому поводу издание «Деловая столица». СМИ также указывает, что чиновники прибегают к манипуляции данными, чтобы оправдать свои действия во время ликвидации банков, а также в ответ на решения о восстановлении банковских лицензий пытаются переложить ответственность за выполнение этих решений на судебные органы. Фактически позиция связки НБУ — ФГВФЛ сводится к «банковская система — наша зона ответственности, вмешиваться в неё не имеют права даже суды».

Это следует хотя бы из того, что решения судов по опротестованию ликвидации банков попросту игнорируются. «Нацбанковцы пошли простым путем: они не спорят с тем, что отменено их постановление о неплатежеспособности, но напоминают, что банк ликвидируется не на его основании, а по постановлению Фонда гарантирования вкладов физлиц (то же самое касается и временных администраций — те работают в проблемных банках на основании постановления ФГВФЛ). Потому остановить ликвидацию или работу администрации в финучреждении может только опротестование документов Фонда», — комментирует ситуацию для портала UBR.ua партнёр адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. С такой проблемой ему пришлось столкнуться, занимаясь опротестованием ликвидации банка «Киевская Русь». Однако методика, применяемая НБУ и ФГВФЛ, работает и в остальных случаях.

Гроши

Самое удивительное в этом, пожалуй, то, что Фонд гарантирования вкладов при этом даже не является… государственным органом, что недавно подтвердил Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. «Фонд является юридическим лицом публичного права, имеет обособленное имущество, которое является объектом права государственной собственности и находится в его хозяйственном ведении… Таким образом, содержание норм о правовом статусе фонда не дает оснований для определения его как государственного органа», — говорится в информационном письме, размещённом на сайте суда.

Помимо прочего, эта суета вокруг ликвидированных банков приводит к тому, что заёмщики начинают отказываться возвращать кредиты, взятые в ликвидированных банках. Мол, вы там разберитесь сначала, кто теперь владелец прав требования и кому возвращать кредит, а мы пока подождём.

Успех рассмотрения дел экс-владельцев банков против ФГВФЛ вдохновляет и прочих. В августе стало известно, что теперь с Фондом судятся ещё и негосударственные пенсионные фонды, имевшие депозиты в ликвидированных банках на общую сумму 66 млн грн.

Замглавы ФГВФЛ Светлана Рекрут, выступая на круглом столе, посвящённом работе Фонда, сообщила, что за время его существования было продано активов на сумму 6 млрд грн. В управлении Фонда находятся активы 93 банков с балансовой стоимостью 500 млрд грн. и оценочной — 100 млрд грн.

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Для ускорения продажи в Фонде запускают процедуру реализации активов через т.н. голландские аукционы (торги с автоматическим понижением цены до первого желающего купить). Эта идея обсуждалась ещё с прошлого года, однако внедряется только теперь.

Бывший первый заместитель министра финансов Игорь Уманский предлагает немного добавить работы Фонду и передать туда проблемную задолженность государственных банков. Проблема в том, что, с одной стороны, вероятность возврата этих средств крайне низка. С другой же стороны, госбанки, в отличие от частных, нельзя просто ликвидировать, это чревато новым витком нестабильности во всей финансовой системе. Поэтому и возникла идея передачи лишь «токсичных кредитов». Тем более что госбанкам всё равно придётся чистить портфель перед частичной приватизацией. Если же эксперимент будет удачным, практику такой передачи хотят распространить и на частные банки, избегая, таким образом, их ликвидации.

Верховный суд Украины подтвердил право банков отказывать в выплате суммы депозита, если после срока его окончания он был зачислен на карточный счёт клиента. Такое решение было принято по единичному спору клиента с ликвидированным «Дельта-банком», однако наверняка в аналогичных случаях и другие суды при вынесении решений будут ссылаться на него. Суд признал перечисление средств выплатой депозита, поэтому в случае, если клиент банка не успел забрать средства с карты до введения в банке временной администрации, он может рассчитывать только на средства ФГВФЛ, ограниченные суммой 200 тыс. грн. на вклад.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Нацбанк

Вот уже несколько месяцев, как НБУ фактически обезглавлен. С 10 мая главным банком страны руководит первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий в статусе и.о. Ещё до ухода Гонтаревой в долговременный «отпуск» в экспертной среде назывались претенденты на её место, однако с тех пор определённости не прибавилось. На сегодняшний момент известно лишь то, что в течение второй половины сентября президент внесёт на рассмотрение Верховной рады одну из двух кандидатур. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире «5 канала».

Как заявил в эфире NewsOne народный депутат Вадим Рабинович, новым вероятным главой НБУ является Арсений Яценюк, который ранее уже занимал эту должность. «В самое ближайшее время нас ждет главная политическая сенсация сезона, которая должна, по мнению этой власти, стабилизировать ситуацию. Речь идёт об объединении «Народного фронта» и БПП. Все должности там уже давно поделены, расписаны округа: Турчинов у них будет главой штаба, Яценюк возглавит Нацбанк», — информирует политик.

Сама же Валерия Гонтарева тоже не останется без дела. Финансовая группа ICU, к которой глава НБУ имела непосредственное отношение до перехода на госслужбу, намерена заняться… скупкой долгов украинцев в ликвидируемых банках. «В планах компании работа с проблемными активами, в том числе недвижимостью, которая реализуется украинскими банками и Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Фонд также планирует принять участие в аукционах, организованных First Financial Network», — говорится в пресс-релизе компании, на который ссылаются украинские СМИ. Иными словами, за несколько лет Гонтарева — государственный банкир выпотрошила банковский сектор Украины, загнав активы с балансовой стоимостью 0,5 трлн грн. (звучат и более серьёзные цифры) в структуру, которая не в состоянии ими распорядиться. А после ухода в отставку Гонтарева-финансист займётся выцарапыванием из этого вороха наиболее привлекательных долгов и активов.

(сс) Julia berezovska Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева

Нацбанк Украины в августе увеличил валютные резервы почти на 280 млн долл. (+1,7 млрд с начала года). Также Нацбанк планирует построить четыре больших хранилища для денег в четырех крупнейших городах Украины: Харькове, Днепропетровске, Одессе, Львове — в середине августа Львовский городской совет согласовал передачу земельного участка под строительство. Стоимость проекта оценивается в 30 млн долл., следовательно, четыре таких хранилища обойдутся Нацбанку в 120 млн долл.

Российские дочерние банки на Украине

Российские банки, похоже, отчаялись уйти из Украины без потерь и настраиваются на серьёзные убытки. «Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда [с Украины] свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст», — обрисовал ближайшие планы глава ВТБ Андрей Костин, общаясь с журналистами во время Восточного экономического форума. Напомним, ранее банкир уже жаловался на то, что НБУ срывает все сделки, не давая разрешения на покупку активов ни одному из претендентов.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова прокомментировала информагентству «Украинские новости» слова Андрея Костина. По её словам, банкир просто досадует, поскольку не может найти претендентов на покупку ВТБ

Между тем по состоянию на 12 сентября известно, что по крайней мере несколько охотников на покупку российских банков ещё осталось. Во-первых, это владелец многопрофильного холдинга DCH Александр Ярославский, проявляющий интерес к «Проминвестбанку» (ВЭБ). Бизнесмен не получил отказа от НБУ, поскольку пока не подавал в НБУ соответствующих документов, а лишь декларировал свой интерес. Причём, по словам той же Рожковой, у него есть и соперники, по крайней мере ряд потенциальных инвесторов сегодня серьёзно изучают банк как объект покупки. Во-вторых, есть покупатель на украинскую «дочку» «Сбербанка России». Правда, публично он интереса не проявлял и Рожкова также не назвала фамилию. Известно лишь, что покупатель не с Украины.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Согласно данным Нацбанка, за январь — июнь 2017 года дочерние структуры российских банков потеряли депозитов более чем на миллиард гривен: около половины суммы (509 млн грн.) пришлось на «Сбербанк России», 302 млн — на ВТБ, 282 млн — на «Проминвестбанк». В целом банки потеряли 20−25% депозитов.

Любопытно, что на рубеже 2016−2017 гг именно российские банки приняли депозитов на сравнимую сумму во время национализации «Приватбанка». И вскоре после этого получили в ответ масштабные атаки националистов.

Если вернуться к гипотезе искусственности банкопада на Украине и оценить ситуацию сразу за несколько прошедших лет, то создаётся впечатление, что депозиты украинских вкладчиков словно нарочно загоняют в несколько банков. Среди них основную массу составляют государственные, которые планируется частично приватизировать, а также немногочисленные представители европейского банковского капитала. А если что-то идёт не по сценарию, как в случае с перетоком депозитов в российские банки, следуют жёсткие санкции. Эксперты говорят о том же. Скажем, директор рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» Андрей Никитин в эфире радио «Голос Столицы» утверждает, что рейтинг украинских госбанков (и в частности «Приватбанка») напрямую коррелирует с санкциями Украины против российских банков на Украине.

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Хотя российские банки на Украине сегодня фактически подвешены в воздухе, НБУ не собирается делать им поблажки. В конце августа пресс-служба регулятора сообщила о начале проверки российских банков на соответствие требованиям капитализации и правильности отражения кредитного риска.

С другой стороны, экономический журналист Александр Дубинский предполагает возможность непубличных договорённостей о сохранении российских «дочек». Он указывает на то, что в конце августа Moody's повысило кредитный рейтинг «Проминвестбанка» до Caa2, что слабо согласуется с суточными лимитами на снятие средств в размере 5000 грн. Версия журналиста: в Moody's обладают информацией о намерениях материнских структур до конца поддерживать свои украинские «дочки». Собственно, так оно, похоже, и есть, если вспомнить, что в конце июня «Проминвестбанк» был докапитализирован почти на 500 млн долл.

Разное

Впервые за долгое время на украинский банковский рынок принял решение зайти европейский инвестор. Швейцарская компания responsAbility Participations AG обратилась к НБУ с просьбой разрешить покупку 40% акции банка «Львов». В настоящее время банк контролируется гражданином Исландии Марегиром Петурсоном.

Как утверждают в НБУ, украинские банки стали активнее кредитовать население — объём гривневых кредитов в I полугодии вырос на 13,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (160,4 млрд грн кредитов на начало августа). В то же время отмечается, что рост кредитования бизнеса был гораздо скромнее (+2,2%, 842,1 млрд грн на начало августа,) и большую часть этого прироста обеспечили несколько государственных монополий. К тому же доля «токсичных» кредитов» в украинских банках по итогам II квартала снова выросла и достигла 57,7%.

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По словам экспертов банковского рынка, активизация кредитования связана в первую очередь с избытком наличности. Банкам нужно зарабатывать — банки кредитуют, даже несмотря на то, что 3 из 5 кредитов оказываются невозвратными.

С другой стороны, и население активнее берёт кредиты (в частности — на утепление домов и квартир, установку более эффективного отопительного оборудования), к чему его подталкивает государственная ценовая политика.