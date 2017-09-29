Сегодня большой проблемой для жителей ДНР является приобретение промышленных товаров, цены на которые непомерно взлетели за время войны. За это время у многих вышла из строя бытовая и другая техника, износилась одежда и обувь, кто-то из-за обстрелов лишился транспортного средства. Многие ли могут позволить сегодня в Донецке и других городах республики раскошелиться на новый холодильник, зимние ботинки или автомобиль? Ответы на эти вопросы в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лабутены

Если пройти по городу, то можно заметить, что в Донецке до сих пор закрыты многие бутики, магазины бытовой техники, не говоря уж об автомобильных салонах, которые были вывезены хозяевами в первые дни войны. Иномарки — товар дорогой и приносят хорошую прибыль. Не работают и вещевые рынки, расположенные на северо-западных окраинах, разбитые снарядами. А если и работают, как например, рынок на железнодорожном вокзале, то в основном по выходным: покупателей в будние дни мало.

ИА Красная Весна Осколки. Еленовка, ДНР

Дорогие бутики, по наблюдениям жителей Донецка, никак не повлияли на заполняемость рынка. Туда и до войны почти никто не ходил, многие пустовали. Правда, люди лишились рабочих мест. На некоторых из них теперь другие надписи: «Комиссионка» или «Одежда для всей семьи». В таких магазинах всегда есть покупатели, поскольку товары тут дешевле. Они не всегда бывшие в употреблении, люди сдают на комиссию и совсем новое, поскольку жизнь на войне вносит свои коррективы, и если тебе нужно накормить семью, отнесешь то, без чего можно обойтись.

В одном из комиссионных магазинов на верхних полках, куда можно было дотянуться лишь с помощью лестницы-стремянки, была выставлена целая коллекция «лабутенов». Нести их люди стали сюда, как только открылись магазины.

Наличие большого количества шикарной обуви пояснила продавец: «Отказать не могли, брали на комиссию, понимая, что лабутены никому не нужны. В них не убежишь от снаряда. А ведь на войне любой человек должен быть собранным и мобильным. Стоят у нас они для красоты и как напоминание о том другом, мирном времени. Да и из моды они выходят, уступая место обуви на толстых подошвах без каблуков. Более удобной».

Покупают одежду и обувь жители Донецка в основном на рынках, в торговых павильонах, в комиссионных магазинах и с рук по объявлению. Тут, как говорят, товар на любой вкус и кошелек.

«У меня два сына, 13 и 10 лет. Скромные зимние ботинки на рынке стоят 2000 рублей. Мальчики растут, значит, это покупка на один год. А еще нужно купить куртки, свитера. Я работаю кассиром, получаю 7000 рублей, у мужа примерно такая же зарплата, — рассказывает дончанка Светлана О. — Соседка за одеждой ездит в Ростов, говорит, что в России дешевле одеться, чем у нас».

ИА Красная Весна Ученики за партами. Макеевка, ДНР

Несоответствие стоимости промышленных товаров реальным доходам граждан объясняют двумя фактами. Во-первых, это поборы на украинских блокпостах до объявления экономической блокады, что привело к общему удорожанию товара. Заметим, что на Украине одежда и обувь и сегодня дешевле. Второй факт — большое количество товаров стали везти из России, где цены изначально выше. В России зарплаты и пенсии выше в три раза, чем в ДНР.

Некоторые семьи предпочитают не покупать новое, а ремонтировать старые одежду и обувь.

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Кстати, перед началом учебного года некоторые семьи, у которых родственники в России, ездили за школьными принадлежностями и одеждой именно в Ростовскую область. В сумме получалось дешевле, чем в ДНР.

Самые недорогие, но качественные джинсы на донецких рынках идут по цене от 1500—2000 рублей, тоненькая осенняя куртка из Китая или Кореи — от 3000 рублей, теплая женская куртка на холлофайбере — от 4000 рублей. Но бывают и распродажи, где все дешевле.

До войны вещевые рынки ДНР наполнялись в основном товарами, привезенными с оптового харьковского рынка «Барабашово». Но теперь из-за экономической блокады такой возможности нет.

Нередко бывает, что помогает взаимовыручка. Жители Донецка, четвертый год живущие в условиях войны, часто безвозмездно помогают друг другу, делятся с близкими, соседями, знакомыми и просто чужими людьми одеждой и обувью, предметами быта. В одном из супермаркетов сейчас проходит акция передачи нуждающимся бесплатных вещей. Любой покупатель может принести одежду или обувь, игрушки. Полки в магазинах не пустуют, а постоянно пополняются.

Старость

Люди со скромными доходами, пенсионеры жалуются, что большой проблемой является утрата необходимой быттехники. В месяцы сильных обстрелов из-за вибрации, резких отключений электроэнергии выходили из строя телевизоры, холодильники, компьютеры. Сейчас стали открываться магазины быттехники, но обычно в них можно встретить пару-тройку потенциальных покупателей.

Это не говорит о том, что людям не нужны холодильники и телевизоры. Нужны. Но цена их сегодня выросла в несколько раз, по сравнению с довоенной. Если до начала так называемой АТО вполне сносный электрочайник известных фирм можно было купить примерно за 100 гривен (около 220 рублей), то сегодня его цена выше 1000 рублей. Цена не самого дорогого холодильника для всей семьи — 17 000—20 000 рублей, малогабаритный «Бирюза» от 12 000 рублей и так далее.

За такую же цену можно приобрести и холодильник местного предприятия ООО «ДонФрост» (бывшее ПАО «Норд»). Маленький телевизор в 28 дюймов обойдется в 10 000 рублей, а вот 40-дюймовый — более 38 000 рублей. Таких денег на руках у подавляющего большинства дончан нет и в скором времени не предвидится. Поэтому ведущий продавец бытовой техники торговой марки «Фокс» с недавнего времени начал практиковать продажу товаров в кредит. Но покупателей все равно немного.

ИА Красная Весна Донецк

Кредитную линию для потребителей открыла недавно в ДНР финансовая компания «РОСТ». Те, кому не хватает денег на крайне необходимую покупку, могут получить кредитную карту, но сумма, которую можно взять, не должна превышать 90 процентов месячного дохода. Говорят, за кредитными картами под 36 процентов годовых, которыми можно пользоваться при покупке товаров, уже очередь. Ими же можно гасить долги по коммуналке через терминалы.

И о транспорте. Салоны по продаже иномарок в Донецке фактически не работают. Из того, что довелось увидеть, это магазин под открытым небом «Республиканские тачки». Это те автомобили, что каким-то образом остались в городе или бывшие в употреблении, выставленные на продажу. Много автомобилей имеют происхождение из Грузии или Прибалтики: их перегоняют в Донецк под заказ клиентов, так выходит дешевле. Авторынок также забит моделями авто с грузинскими или прибалтийскими номерами. Некоторые автолюбители всерьез задумываются о покупке российского социального автомобиля «Лада-Калина». И дешевле, и потом опять же — российская.