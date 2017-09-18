Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Нарендра Моди

Второй технопарк, на этот раз индийский, может появиться в Белоруссии. Такое предложение поступило премьер-министру Индии Нарендра Моди от президента республики Александра Лукашенко. При этом отмечается, что такой технопарк будет интересен Индии в первую очередь как способ проникновения на рынки ЕАЭС и Европы:

«…[индийские бизнесмены], если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза», — заявил Лукашенко во время совместного брифинга .

Кроме разного рода электротранспорта (электромобилей, электроскутеров и электротракторов) в Белоруссии налаживают выпуск новых автомобилей с ДВС. Так, сборочный завод Geely в РБ в скором времени начнёт выпускать 2 модели кроссоверов этого бренда. Белорусы смогут их приобрести, однако планируется, что основным рынком сбыта для них станет Россия.

Неплохо идут дела и у республиканских производителей грузовой и с/х техники. МАЗу удалось нарастить продажи на 46% в сравнении с прошлым годом — в январе-августе продано почти 6 тыс. автомобилей. В свою очередь, на МТЗ отчитались о том, что 1000 с/х машин разных типов, которые они должны были поставить Азербайджану, уже переправлены заказчику. После чего поступил дополнительный заказ на 460 единиц техники. В Россию (в Сибирь) в будущем году отправится ещё 2,5 тыс. с/х машин белорусского производства.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Однако масштабнее всех действуют, пожалуй, в холдинге «Амкодор» (крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной и прочей спецтехники).

«Мы вкладываем средства в создание новых заводов, продуктов. До конца этого года начнем строительство еще трех заводов — «Амкодор-Маш» в Колодищах Минского района с объемом инвестиций 240 млн долл. и два гидравлических завода в Кобрине и Гомеле, общий объем инвестиций — 177 млн долл.», — рассказал журналистам председатель Совета директоров «Амкодор» Александр Шакутин.

При этом на одном только машиностроении белорусы не концентрируются.

«Сегодня принято довольно большое количество документов и по построению IT-страны, и по развитию высокотехнологичного сектора в целом. Поэтому есть надежда, что где-то к 2025—2030 году основа экономики знаний будет сформирована. Критической массы людей, которые составляют креативный класс, у нас будет достаточно, чтобы страна перешла на путь инновационного развития», — заявил начальник управления экономики инновационной деятельности министерства экономики Дмитрий Крупский, общаясь с журналистами перед открытием Х Международного экономического форума молодых ученых.

Инфраструктуру для такой экономики готовят уже теперь. Министр связи и информатизации Сергей Попков в ходе пресс-конференции рассказал о том, что в настоящее время специалисты из Южной Кореи работают над проектом создания в республике Национальной системы безбумажной торговли. Первый этап будет завершён к концу декабря, всего же проект займёт около 3 лет.

В рамках ставки на IT в середине сентября в Минске открыли крупный дата-центр стоимостью 20 млн долл. Инвестор зарубежный (Velcom), минский дата-центр стал для компании 41-м по счёту. Одновременно в нём может быть размещено до 800 серверов. Это уже второй дата-центр в республике.

Шатилло Г.В Минский Автомобильный Завод

Экономика Белоруссии по-прежнему набирает обороты. Если за I квартал она выросла к предыдущем периоду всего на 0,3%, за I полугодие — на 1%, то за январь-август — уже на 1,6%. С одной стороны, в сравнении с низкой базой расти всегда просто. С другой, динамика показывает, что в первые месяцы текущего года мы имели дело не со случайным всплеском экономической активности. К тому же если упомянутая динамика сохранится, ВВП вырастет выше прогнозных 1,7%. Статистика подтверждает: главным драйвером роста ВВП стало именно промпроизводство (+6,1% к январю-августу прошлого года).

Свидетельством и одновременно фактором роста может служить также динамика ставки рефинансирования в РБ. В текущем году она снижалась уже 7 раз, с 18% (на начало года) до 11,5% (к середине сентября). Кредиты дешевеют, растут средства компаний, которые те могут реинвестировать, а значит предприятия снова и снова кредитуются: под оборот, для приобретения оборудования. Стоит напомнить, что ещё в 2015—2016 гг. ставка была более чем в 2 раза выше, чем теперь.

Правительство стимулирует экономику не только удешевлением денег, но и ослаблением регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, которым расширил перечень занятий, которые не требуют регистрации в качестве ИП (в основном надомная работа, посуточная сдача жилья в аренду).

Закавказье

Если для Белоруссии мы пока можем только ожидать превышение прогноза по росту ВВП, то в Армении уже говорят об этом открыто. В частности, министр финансов республики Вардан Арамян во время пресс-конференции заявил, что в правительстве рассчитывают на +4,3% по итогам года, хотя в бюджете-2017 ориентировались на 3,2%. Между тем Национальная статистическая служба Армении отмечает, что в августе темпы роста ВВП замедлились с 6,2% (июль 2017/июль 2016) до 5,5% (август 2017/август 2016). Больше всего экономику тянут вниз сельское хозяйство и строительство (падение в январе-августе 2017 году к аппг на 9,4% и 8% соответственно).

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван у подножья Арарата

А вот по уровню инвестиций Армения пока отстаёт. В начале года в правительстве рассчитывали на эквивалент 830—850 млн долл., однако к настоящему времени в экономику влилась только половина этой суммы. Тем не менее компенсировать этот дефицит внешними заимствованиями в Армении не планируют.

«В среднесрочной программе правительства нет такого требования, более того, мы планируем все заимствования с внешнего рынка перевести на внутренний, что позволит снять внешнюю зависимость, активизировать внутренний рынок и стимулировать внутреннюю экономику, акцентировав внутренний госдолг», — подчеркивает Арамян.

Хотя министр упомянул, что в будущем размещение евробондов на сумму до 500 млн долл. возможно, однако состоится оно не ранее 2020 года.

Инвестиции Армения может добрать в будущем году. Премьер-министр Армении Карен Карапетян, выступая на регулярном форуме «Армения — диаспора», упомянул, что на осень 2018 года запланировано проведение в республике крупного инвестиционного форума. Чиновник дал понять, что рассчитывает прежде всего на представителей диаспоры, которым предлагается вкладываться в экономику своей родины самим либо же презентовать её своим бизнес-партнёрам.

У экс-председателя Центробанка Армении Баграта Асатряна тоже есть что сказать об инвестициях, и его цифры далеко не парадные.

«Армения не обладает благоприятным инвестиционным климатом. Экономика Армении достигла такого состояния, что не нуждается в деньгах. В Армении нет сфер экономики, куда можно было бы осуществить инвестиции. Страна закрыта. В армянской экономике преобладают монополии, связанные с властью, которые просто не подпустят к себе конкурентов», — приводит его слова издание arka.am.

geralt Доллар

В качестве доказательства экс-чиновник приводит такие данные

— За I полугодие республика имеет по инвестициям чистый отток в размере 51 млн долл. Т. е. выводится из страны денег больше, чем заходит (отсюда, видимо, и разговоры о намерении перейти на внутренние источники инвестирования);

— В лидерах по инвестированию в Армению — совсем не страны с большими армянскими диаспорами, а остров Джерси (офшорная юрисдикция).

— Что же до внутренних источников, то Баграт Асатрян согласен с тем, что Армении вполне хватило бы их для развития, «…однако спроса в нашей экономике на эти деньги нет».

В Азербайджане в это же время радостно отмечают рост неуглеводородного экспорта. Например, по итогам января-августа доля фруктов и овощей (310,5 тыс. тонн, +63,5% к аналогичному периоду прошлого года, на сумму 269 млн долл.) во внешней торговле превысила долю нефтепродуктов (563 тыс. тонн, — 41% к аппг, на сумму 225 млн долл.). В то же время, как видно по статистическим данным, превышение это достигнуто не только ростом поставок продукции с/х отрасли Азербайджана за рубеж, но и падением экспорта нефтепродуктов. Кроме того, в указанном достижении Баку явная манипуляция: из углеводородного экспорта намеренно исключена сырая нефть (13,3 млн тонн, — 8,54 млн тонн к аппг), продажа которой должна была принести 4,5—5 млрд долл.

Возможно, подобные успехи побудили МВФ спрогнозировать для Азербайджана 2% рост ВВП в будущем году.

«Были проведены крупные реформы, и экономика начала восстанавливаться. Ситуация постепенно нормализуется, была достигнута монетарная стабильность», — аргументировал свою позицию во время пресс-конференции директор Департамента МВФ по странам региона Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

В то же время он признал, что для окончательного прогноза в Фонде ожидают проект бюджета республики на будущий год.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I-ом полугодии сократились на 0,6 млрд долл. (с 3,7 до 3,1 млрд). При этом большая их часть (почти 85%) пришлась на нефтегазовый сектор, который демонстрирует снижение добычи и экспорта.

Invest.gov.kz АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»

Средняя Азия

Нацкомпания «Kazakh Invest» и представители турецкого бизнеса подписали ряд инвестсоглашений на общую сумму 590 млн долл. То, что Лукашенко только предлагает индийскому бизнесу, уже давно реализуют турецкие компании в Казахстане — используют его как своего рода ворота в ЕАЭС, а также среднеазиатский регион.

«В целом на сегодняшний день общий пакет казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 70 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов, из которых 31 реализованы и порядка 40 проектов являются реализуемыми и перспективными. Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из Турции с 2005 года по 1 квартал 2017 года составил 2,1 млрд долларов. Внешнеторговый оборот по итогам 6 месяцев 2017 года составил 925 млн долларов, что больше аналогичного периода 2016 года на 36%», — приводит деловой порта kapital. kz оценку экономических связей Турции и Казахстана председателя правления «Kazakh Invest» Максата Кабашева.

В целом в январе-августе экономика республики показала рост на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Цифровой экономикой решили заняться и в Казахстане. Более того, поскольку президент республики Нурсултан Назарбаев всегда подходит к вопросам глобально, то разрабатывать технологии для цифровизации экономики он предложил лидерам РФ и РБ. При этом президент попенял разработчикам программы «Цифровой Казахстан». тем, что экономический эффект от её внедрения просчитан плохо.

«Я знаю… Алексей Кудрин заявил, что цифровизация России к 2024 году может дать 5—7 триллионов рублей роста ВВП. На это они собираются вложить примерно 1,5 трлн рублей. Значит, кратность отдачи у них — 3—4. Это здорово… Мы потратить собираемся к 2021 году 251 млрд тенге. Я читал большие проекты, которые вы мне дали. А какая отдача от этой программы? Цифры нет», — критикует глава государства.

На Украине решили воспользоваться тем фактом, что ЕАЭС — единое экономическое пространство. Жаловаться в ВТО на антидемпинговые пошлины в отношении украинских труб украинцы решили именно на Казахстан.

«Украина ожидает… что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь наименее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора», — подчеркнула заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Выбор Киева довольно странный, до сегодня страна сохраняла если не хорошие, то вполне рабочие отношения с Казахстаном. С другой стороны, показательна статистика — согласно украинским данным, объём поставок украинских труб в ЕАЭС составлял: в 2014 году — 330 тыс. т на сумму 373 млн долл., в 2015 году — 138 тыс. т на сумму 133 млн долл., в 2016 году — 151 тыс. т на сумму 111 млн долл., за 6 месяцев 2017 года — 76,5 тыс. тонн на сумму 63 млн долл.

stevepb Бухгалтерия

Согласно оценке Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), размер теневой экономики Казахстана всего на 3% превышает среднемировой (23%) показатель. Более того, доля теневой экономики в республике имеет тенденцию к снижению, в 2013 году 28% экономики находилось в тени. Эксперты отмечают, что в Казахстане этот показатель ниже, чем в большинстве постсоветских республик.

Это не единственный параметр, по которому Казахстан обошёл Россию. Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ, расходы на личное потребление у среднего жителя Казахстана составили 13,8 тыс. долл., тогда как у жителя РФ этот результат — 11,9 тыс. долл.

Объём денежных переводов в Киргизию по итогам 7 месяцев достиг почти 1,3 млрд долл. (1,1 млрд долл. чистых переводов), такие данные приводит Нацбанк республики. Приток валюты в страну стимулирует рост золотовалютных резервов. За август они выросли на 30 млн долл. — до 2,093 млрд долл. Последний раз такое наблюдалось почти 2 года назад — в октябре 2015 года. Нацбанк КР по той же причине последний раз выводил с валютными интервенциями ещё в конце июля.

В республике в этом году завершилось длительное противостояние между правительством и компанией «Центерра», владеющей золотоносным месторождением «Кумтор». В правительстве сумели добиться от «Центерры» выплаты 170 млн долл., которые будут потрачены, в частности, на новую геологоразведку региона расположения «Кумтора». Кроме того, вырос размер ежегодной выплаты «Центерры» (с 310 тыс. до 3 млн долл) на экологические проекты правительства. В ответ на это правительство отозвало все ранее выдвинутые иски против компании.

Депутат парламента республики и кандидат в президенты Бакыт Торобаев считает, что Киргизия должна стать аграрной сверхдержавой. И у него, в отличие от Украины, есть для этого реальные шансы.

«Кыргызстан большей частью является аграрной страной, и поэтому надо сделать особый упор именно в этом направлении. Я не говорю, что мы не должны развиваться в других секторах, но если мы хотим сегодня сделать рывок в экономике, то мы должны сделать акцент именно на наш аграрный сектор. У нас большой потенциал развития сельского хозяйства не только в рамках ЕАЭС, но и нового интеграционного рынка ЕАЭС и ШОС. Вы только представьте, какой это по объему рынок, какие там для нас возможности открываются!.. Сегодня на рынке ЕАЭС существует большая потребность в крупных поставщиках, имеющих возможность хранить и поставлять в больших объемах сертифицированную сельхозпродукцию. Еще раз повторю: аграрный сектор — это локомотив экономики», — заявил он во время своего предвыборного выступления. Примечательно, что «захватывать» рынок ЕАЭС должна помочь, по его мнению, старая добрая коллективизация. «…я инициирую создание в регионах крупных агрокомплексов. Нам нужно мотивировать фермеров объединяться в крупные фермерские хозяйства с большими земельными наделами».

StockSnap Журнал Форбс

В американском Forbes очень хвалят Узбекистан и его президента Шавката Мирзиёева.

«…внешний долг государства составляет менее 20% от ВВП, а бюджет практически всегда выполняется с профицитом», — пишет журналист Кеннет Рапоца.

Также в заслугу лидеру Узбекистана ставят нормализацию отношений с соседними государствами, вплоть до запуска совместных проектов (скажем, договорённости по совместному с Киргизией строительству ГЭС). Наверняка на общий позитивный настрой автора повлияло и твёрдое намерение Мирзиёева перейти к рыночному курсу валюты и вернуть свободную продажу валюты населению.

«Точной даты пока нет, но мы к этому придем. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах, более точная дата будет зависеть от ситуации», — заявил первый зампред Центрального банка страны Тимур Ишметов для информагентства «Фергана».