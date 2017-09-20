Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Гривны

Экономист Андрей Новак на пресс-конференции камня на камне не оставил от украинской приватизации как таковой и нового закона, по которому теперь будут продавать украинские предприятия.

«Хочу напомнить, что совсем недавно у нас были доприватизированы три облэнерго, снова-таки с недопуском иностранных игроков. Три облэнерго были доприватизированы в одни руки, по цене гостиницы и торгово-развлекательного комплекса. Вот это, к сожалению, пример украинской приватизации. Я не сомневаюсь, что так же будут приватизированы наиболее крупные объекты. Уже сейчас по Одесскому припортовому заводу стартовая цена снижена в три раза от начальной — с 600 млн долларов до менее чем 200 млн долларов. Я не удивлюсь, если его в итоге приватизируют за 50−60 млн долларов — и так же, предварительно согласованному собственнику», — анализирует специалист. «Думаю, вопрос не в законе, а в том, сколько действующее правительство будет работать, и сколько в нынешнем парламенте будут находить 226 голосов для принятия каких угодно решений, в том числе по таким политически и экономически чувствительным законам, как закон о приватизации», — подчеркивает Новак.

Недопуск иностранных игроков — это явно камушек в огород президента Украины Петра Порошенко. Последний на прошлой неделе, говоря о новом приватизационном законе, в очередной раз упомянул, что ни в коем случае к приватизации не должны быть допущены российские компании. Учитывая печальную судьбу российских банков на Украине, вряд ли они согласились бы сами, однако весьма показательно, как под эти басни остатки крупной госсобственности уходят без торга и за копейки. Так уж сложилось, что российский бизнес — единственный, кто мог заставить украинских олигархов платить государству справедливую цену. Новак с сарказмом назвал это «приватизацией по-украински», намекая, очевидно, на то, что при Януковиче продажа происходила точно так же — в заранее согласованные руки. И это правда, хотя есть нюанс: при Януковиче за аналогичные активы олигархи платили в 3−4 раза больше, чем теперь.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов добавляет к этому, что продажа активов, имеющих монопольное положение на рынке, возвращается потребителям ростом тарифов на их услуги, это правило без исключений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Разгромная реакция экспертов — ответ на планы правительства. Украину ожидает очередная, уже четвёртая серия шоу под названием «Большая приватизация».

«К приватизации предлагаем большие предприятия и предприятия, работающие в нерегулированных отраслях. В их числе — госкомпания «Центрэнерго» на весну 2018 года, Объединенная горно-химическая корпорация [титановые ГОКи, отобранные в 2014 году у Дмитрия Фирташа — Ред], ГПЗКУ [Государственная продовольственно-зерновая корпорация — Ред], Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод, который возвращен в госсобственность, ОПЗ, Укргазбанк, «Турбоатом», «Укрспирт» и другие», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Национального совета реформ. Снова-таки очень символично, что эта вот нахрапистая распродажа на полном серьёзе называется реформами.

Единственное, что пока эти «реформы» сдерживает — квалификация «реформаторов».

"Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, как мы себе представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3,6 млрд грн., при том что план поступлений от приватизации в год — 17 млрд грн», — это уже слова вице-премьера Степана Кубива, сказанные на том же заседании.

То есть 3,6 млрд грн вместо 51 млрд за 2015−2017 годы. 2017-й также уже можно считать, поскольку основные продажи в этом году, похоже, состоялись. Всё остальное, перечисленное Гройсманом, переносится на следующий год.

Почему? Потому что только к концу 2017-го украинский премьер ждёт принятия закона о приватизации, о чём он заявил во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (ранее ежегодно проводилась в Ялте, с 2014-го — в Киеве, название осталось прежним). А до этого в правительстве будут имитировать активность. В частности, Фонд госимущества наконец-то запустил уже давно анонсированный проект «ProZorro.Продажи» (малая приватизация на базе платформы электронных закупок ProZorro). Сегодня там продают б/у автомобили, находившиеся в собственности органов власти, санатории, базы отдыха, а также (в сотрудничестве с Фондом гарантирования вкладов физлиц) — активы обанкротившихся банков. Однако эта барахолка вряд ли сильно увеличит сумму дохода, названную Степаном Кубивом.

Валюта

По состоянию на 19 сентября официальный курс американской валюты составлял 26,18 грн./долл. (+0,11 грн. к 11 сентября). Евро, наоборот, упал после очередного пика — 31,28 грн. (-0,16 грн.). Российский рубль также слегка откатился — 0,457 грн. (-0,002 грн.).

На межбанке сохраняется тенденция, обозначившаяся ещё на прошлой неделе: курс НБУ обгоняет межбанк: 26,11−26,14 грн./долл. (+0,05 грн.). И вполне возможно, что неготовность банкиров раскручивать курс как-то связана с тем, что на чёрном рынке с прошлой недели доллар значительно подешевел: 26,13−26,18 грн./долл. (-0,17−0,19 грн.).

Однако это только начало. Как и предполагали ранее эксперты, правительство заложило в бюджет-2018 курс 29,3 грн./долл, т. е. уже через несколько месяцев доллар может стоить на 3 грн. дороже, чем теперь. В свою очередь, в НБУ на следующий год заложили курс 30,1 грн./долл, однако тут же поспешили успокоить общественность, заявляя, что это не прогноз, а лишь «технический курс» самого НБУ, применяемый для учёта валютных доходов и расходов.

Экс-глава НБУ Сергей Арбузов, наоборот, полагает, что вышеупомянутый технический курс Нацбанка даже слишком оптимистичен.

«В 2018 году Украине предстоит обслуживать выросший госдолг и производить выплаты по нему, по этим статьям расходы будут намного больше, чем в 2017 году, также скажется политика ограничения на переводы работающих украинцев из РФ. Все это будет давить на гривну, и курс неуклонно будет расти, думаю, цифра 35 грн. по итогам 2018 года — вот более реалистичный сценарий для Украины», — комментирует он.

МВФ

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается с предположением о том, что Киев готовится выбрать войну в Донбассе (или отказаться от денег МВФ, что, в данном случае, одно и то же).

«Я считаю, что ни принятие бюджета, ни пенсионная реформа не будут влиять, дадут Украине миллиард, или нет. Это зависит исключительно от того, что происходит с Минским процессом. Это не тайна, что деньги МВФ используют как методы воздействия. В свое время министр финансов заявил, что мы можем обойтись без МВФ. Почему Порошенко сказал, что мы можем развиваться без МВФ? Почему Гройсман вчера заявил [все перечисленные сделали эти заявления за последние 10−12 дней — ИА REGNUM ], что Украина к этому готова? Скорее всего, по телефону сказали: «или выполняйте Минские соглашения, или денег не будет». И они это знают, но не могут сказать публично», — заявляет Охрименко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Возможно, так оно и лучше, поскольку в последнее время требования МВФ начинают выходить за любые пределы.

«Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке», — с таким заявлением выступил замглавы Фонда Джеймс Липтон в интервью изданию «Экономическая правда».

Ещё одну угрозу, по его словам, несёт Украине рост зарплат (с начала 2018 года правительство запланировало повышение минимальной з/п на Украине с 3200 до 3728 грн — примерно на 20 долл если пересчитывать на средний курс доллара в 2017 и 2018 году).

Пока же в МВФ затрудняются ответить на вопрос насчёт перспектив получения очередного транша или о том, когда Украине ожидать очередного приезда миссии МВФ (последняя пробыла на Украине с 12 по 14 сентября). Директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс по сути не сказал ничего нового:

«Ключевые вопросы — пенсионная реформа, шаги по ускорению приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией, они станут ключом для того, чтобы программа продолжилась».

Экономист Иван Никитченко увязывает в своей оценке сразу несколько важных проблем: курс, транш МВФ, приватизацию. А также объясняет, почему шансы на транш-другой остаются даже в том случае, если вместо выполнения меморандума украинские власти попросту плюют в потолок.

«Запад не может просто так взять и отказаться от Украины. Поэтому МВФ смягчил условия получения денег, сняв вопрос вопрос по земельной реформе, понимая, что она пока нереальна. Но не выполнено даже самое легкое условие — во втором чтении не проголосована пенсреформа. О приватизации МВФ твердит три года, но сдвигов нет. А что за требование показать «реальные результаты в борьбе с коррупцией»? Если это открытые уголовные дела, то их уйма, если судебная реформа — непонятно, когда её примут. Шансы на транш в этом году я бы оценил в 70−80%. Если будет желание, то всё выполнить можно очень быстро: проголосовать пенсреформу, за пару месяцев продать серьезный госактив, провести показательный суд над крупным коррупционером. Если транш не дадут, то прогноз Кабмина в 29 грн./доллар осуществится к весне 2018 года», — поделился он своими мыслями с корреспондентом издания «Сегодня».

Топливо

Как ранее и прогнозировали эксперты, к середине месяца цены на топливо рванули вверх. По состоянию на 19 сентября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 25,12 грн. (+0,55 грн. в сравнении с 11 сентября, +1,4 грн. с начала года), за литр А-92 — 24,37 грн. (+0,55 грн, +1,31 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива также не изменилась — 22,44 грн./л (+0,54 грн., +1,12 грн. с начала года).

«Да, произошла незначительная коррекция. Связано это с тем, что цены стабильны с конца весны, а за это время цены на нефть поднялись очень существенно. Добавились и валютные котировки. Маржа и наценка сужались, а потом постепенно скатились до минимума», — так объяснил происходящее на рынке директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в комментарии изданию «Слово и дело».

Кроме того, он призвал автомобилистов готовитьсяк 26 грн./л, поскольку установленный правительством курс гривны к доллару на будущий год подтянет цены на стелах АЗС именно к этому рубежу.

Снижаются только цены на автогаз, что, в комплексе с подорожанием бензина, снова делает его наиболее экономичным видом топлива. Сегодня средняя стоимость пропан-бутановой смеси на заправках Украины упала до 14,71 грн./л и явно сохраняет тенденцию к дальнейшему снижению. Тем самым опровергая прогнозы аналитиков «Консалтинговой группы А-95», не ожидавших удешевления автогаза ниже 15 грн./л.

Замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев вообще ожидает снижения цен до того уровня, с которого и начался их резкий рост, — до 11−12 грн/л. Однако случится это лишь в том случае, если гривна не начнёт слишком сильно проседать.

Директор по коммерческим вопросам компании «Укргаздобыча» Сергей Федоренко в интервью каналу «112.Украина» рассказал, что компания имеет амбициозные планы по выходу на рынок розничной торговли пропан-бутановой смесью. Действующую сеть заправок (18 штук) планируется довести как минимум до 150 (в Харьковской области и прилегающих к ней Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях).

Нет денег? Покупай топливо в кредит. Такую услугу собираются предложить водителям в UPK Group (сеть АЗС Jazz Oil). Исполнительный директор группы Александр Киримов пояснил, что сервис уже должен был работать, но запуск отложили из-за слишком пристального внимания проверяющих служб — те с таким никогда не сталкивались и, вероятно, заподозрили махинацию. Следует отметить, что водителям такие кредиты влетят в копеечку, поскольку их оформлением будут заниматься не банки, а кредитные союзы, ставки у которых ощутимо выше.

Разное

Инфляция на Украине творит чудеса — растёт, даже снижаясь. Так можно охарактеризовать результаты августа. По информации Госстата, индекс цен составил 99,9% к августу прошлого года, т. е. инфляция сократилась на 0,1%. С другой стороны, за 8 месяцев текущего года она, наоборот, опережает показатели прошлого. Так, с начала года она составила уже 8,1%, т. е. столько, сколько Нацбанк прогнозировал к концу 2017-го. В НБУ просчёт признали и повысили планку до 9,1%. Однако, учитывая возможную коррекцию коммунальных тарифов, и этот результат может быть достигнут досрочно.

Впрочем, в НБУ, наоборот, ждут конца года как спасения.

«В период к концу года показатель инфляции в годовом измерении приобретёт тенденцию к замедлению. Прежде всего, из-за высокой базы сравнения прошлого года, ожидаемой умеренной волатильности обменного курса и угасания эффектов «инфляционных сюрпризов», — заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий во время пресс-конференции.

Коррекция, в свою очередь, будет, даже если тарифы не повысят — ещё один парадокс. Дело в законе «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», принятом этим летом, о нём мы уже писали. Теперь пресс-служба правительства разъяснила, что он не отменяет показания домовых счётчиков, однако, учитывая их показания, будет «распределять» потери в сетях пропорционально между жильцами дома. Т. е. , как и было сказано, тарифы не вырастут, но платить придётся больше.

Украина сохраняет лидерство как экспортёр табачных изделий, правда, речь о нелегальном экспорте.

«По данным исследования нелегального рынка сигарет в ЕС, Норвегии и Швейцарии, проведенного KPMG, Украина заняла «почётное» первое место как страна — источник поставок контрабандных сигарет в Европу в 2016 году», — заявила директор ассоциации производителей табачных изделий «Укртабак» Валентина Хоменко информагентству «Украинские новости». По её данным, Украина в прошлом году переправила в Европу 5,8 млрд сигарет (580 тыс стандартных ящиков).

64,2 млрд долл. — такую гигантскую сумму предстоит выплатить Украине в 2018—2022 гг. Такую информацию распространило информагентство УНИАН, ссылаясь на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины, попавший в распоряжение журналистов. Скорее всего, речь о размещении евробондов на сумму 3 млрд долл. под 7,375% годовых, о чём стало известно буквально на днях. Эти деньги Украина собирается взять в долг, на 15 лет и отдавать в 2031—2032 гг., когда 3 млрд превратятся в почти 9. К слову, Украина как раз берёт в долг эту сумму для обслуживания текущих долгов. 1,6 млрд из 3 будут сразу же направлены кредиторам.

Но вернёмся к более близкой перспективе. Примерно 35,5 млрд долларов из этой суммы составляют внутренние обязательства. Большая их часть посчитана по предполагаемому курсу доллара на год возврата. А значит, основательно уронив курс ещё сильнее, можно сократить задолженность. Однако 28,7 млрд долларов — внешние обязательства в твёрдой валюте, с ними, увы, Украина ничего поделать не сможет — только вернуть. В среднем возвращать предстоит по 11 млрд долл. в 2018—2019 гг. и в районе 14 млрд долл. в 2020, 2021 и 2022 гг.

С декабря 2016 года по август 2017-го 454 тыс. предпринимателей на Украине заявили о прекращении деятельности, сообщил порталу «Дело» директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк. Вместе с тем с нового года зарегистрировалось 196 тыс. новых, но общая динамика всё равно отрицательная. Основные причины для прекращения деятельности — повышение минимальной зарплаты до 3200 грн и необходимость платить ЕСВ даже в том случае, если предприятие не показывает доходов в налогооблагаемом периоде.