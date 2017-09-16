Появление современного оружия в вооруженных силах Украины — один из самых распространенных вопросов среди украинских солдат в зоне «АТО». Принятие государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), стратегии нацбезопасности и обороны, закона об обороне и стратегического оборонного бюллетеня кардинальным образом не улучшили ситуацию в армии. Выделение 5% ВВП Украины на оборону и безопасность позволили лишь расконсервировать и немного модернизировать старые образцы военной техники, еще советской разработки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

При этом США как гарант территориальной целостности Украины вот уже три года откровенно блокируют вопрос передачи летального вооружения. Получение от США нескольких единиц контрбатарейных радаров, бронежилетов, радаров, аптечек, устаревших технологически беспилотников и 230 старых бронемашин Humvee скорее насмешка, чем реальная военная помощь союзника Украины. Все разговоры о современном американском вооружении упираются в якобы раздумья главы Белого дома. На этом фоне сообщение о том, что США передадут Украине крупную партию новых бронемашин Humvee, является скорее утешительным подарком.

«Сейчас, я могу это сказать, планируется поставка, большая поставка автомобилей, новых автомобилей, качественных. В том числе медицинских», — рассказал 14 сентября посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала Эспрессо.

Кроме того, он сообщил, что в Вашингтоне прошла дискуссия между экспертами, которые в очередной раз предложили говорить о поставках Украине «оборонного оружия». По мнению посла, такая формулировка подразумевает предоставление противотанкового, противоминного вооружения, средств коммуникации и радаров. Комментируя возможное предоставление летального оружия, Чалый напомнил, что это решение принимает лично президент Дональд Трамп, а поддержка Пентагона в этом вопросе уже есть.

«Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизации таких видов поставок», — уточнил Чалый. В то же время дипломат не назвал точное количество машин, которые готовятся к передаче ВСУ.

Ранее, 7 сентября, президент Украины Петр Порошенко во время своего ежегодного послания к Верховной Раде также коротко упомянул, что в ближайшее время ожидается завершение успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.

«Надеемся, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», — сказал президент.

Техника США не выдержала украинских реалий

Для украинских солдат важно, чтобы Humvee действительно поступили на фронт, а не пылились в ремонтных мастерских, как в случае с ранее переданными 230 старыми машинами Humvee. Еще 16 августа известный украинский волонтер Виталий Дейнего в интервью изданию «Апостроф» заявил, что из 230 внедорожников Humvee в строю осталось меньше половины. Суровый климат Донбасса, боевые действия, отсутствие необходимой ремонтной базы и запчастей вывели из строя большую часть американских Humvee.

«Вот реально, 230 «Хаммеров» нам дали — и мне было бы очень интересно узнать статистику, сколько из них сейчас реально на ходу. Думаю, меньше половины. Может, даже меньше трети — я не знаю. Но точно меньше половины. Это реально те, в которые можно сесть и поехать. И не переживать, что он сломается через 50 километров или 100», — пояснил он.

Дейнего напомнил, что ВСУ получили б/ушные Humvee со старой резиной, «которая разлазилась».

«Потому что б/ушных «Хаммеров» мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей — потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки — дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще…», — вспоминает волонтер.

Кроме того, 14 сентября стало известно, что на Украине прошли успешные испытания польско-украинского ударного беспилотника «Сокол». Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он пообещал поставить ударные беспилотники на вооружение ВСУ.

В то же время 14 сентября ЛНР провела батальонные тактические учения, в которых было задействовано более 100 единиц техники, а также около 600 военнослужащих.

Соответствующее видео было выложено на YouTube-канале.

«Народная милиция продолжает повышать уровень военного мастерства. Сегодня на полигоне проходили батальонные тактические учения, где военнослужащие народной милиции показали достойные результаты, отработали на оценку «хорошо» и «отлично», — рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как сообщалось, проект федерального бюджета США на 2018 год предусматривает помощь Украине на общую сумму около 350 млн долл, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия. В июле 2017 года в минобороны Украины заявили, что с начала 2014 года США передали Украине материально-технической помощи на 600 млн долл. 10 сентября комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году.

Напомним, в ноябре 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план выполнения основных мероприятий по переходу ВСУ на стандарты НАТО до 2020 года. В частности, был утвержден перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения. 17 декабря 2015 года Украина и Альянс подписали «дорожную карту» оборонно-технического сотрудничества. Документ определяет основные способы сотрудничества в интересах развития способностей Украины в сфере вооружений и военной техники, достижения взаимосовместимости с силами НАТО в этой сфере. 24 августа Полторак заявил, что по стандартам НАТО на Украине подготовлены 28 армейских подразделений.