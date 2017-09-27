Белоруссия

«Великий Камень»

Скорое окончание строительства БелАЭС стимулирует белорусскую промышленность к изысканию способов использовать дешёвую энергию. В результате имеем множество инициатив по разработке электротранспорта. О прототипе белорусского электромобиля мы уже сообщали, но, как оказалось, что белорусы на этом не остановились. «Мы уже разработали электровелосипед. Следующий этап — электроскутер. Сейчас уже идет монтаж опытного образца, и мы планируем до конца августа направить его на испытания. Уже в первом полугодии 2018-го около 500 электроскутеров планируется выпустить в продажу», — сообщил корреспонденту БелТА генеральный директор «Приборостроительный завод «Оптрон» Николай Янкевич. В течение 3 лет на заводе обещают приступить к серийному производству.

В свою очередь, в НАН Беларуси заняты разработкой суперконденсатора для электротранспорта, что даст возможность активнее переводить городской транспорт на электрическую тягу. Замахнулись даже на создание электротрактора, хотя использовать их, видимо, будут также в городских условиях (при сельхозработах рабочий день часто ненормирован, батарея просто не выдержит, а возиться с запасной неудобно).

Увеличивать доходы от экспорта товаров (в январе-июле вырос до 15,93 млрд долл, что на 21,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в Белоруссии планируют в т.ч. за счёт продажи оружия. В частности, боевые модули АДУНОК (автоматизированный дистанционно-управляемый наблюдательно-огневой комплекс) уже поставляются в Индонезию. К слову, стоит отметить, что экспорт республики составляет ⅔ от украинского, тогда как население Украины превышает белорусское более чем в 4 раза.

Очевидно, динамика экспорта укрепила уверенность Минска в собственных силах. Так, заместитель министра экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» заявил, что золотовалютные резервы правительство планирует удержать на уровне 6 млрд долл (6,9 млрд долл на начало сентября), выплату займов (3 млрд долл) покрывать за счёт работы экономики, а внешнее финансирование — не привлекать вовсе. Также, по его словам, рост ВВП ожидается на уровне 3,4%, чего не было с начала 2010-х годов.

Ejinsight.com UnionPay

Интересны инициативы республики в финансовой сфере. Во-первых, «Беларусбанк» вскоре начнёт выпускать банковские карты национальной платежной системы Китая UnionPay, предлагая тем самым клиентам альтернативу привычным Visa и MasterCard. Факт эквайринга карт китайской НПС сам по себе показателен. Он свидетельствует о возросшей связи связи экономик КНР и РБ, для которой уже недостаточно корреспондентских отношений между китайскими и белорусскими банками. Потенциальными клиентами, заинтересованными в таком продукте, наверняка станут резиденты ПВТ «Великий камень».

Кроме того, пока на Украине только собираются вводить криптовалюту, в Белоруссии её уже разработали, а 11 сентября даже закончился этап Pre-ICO (предшествует ICO, т. е. Initial Coin Offerings — первичное размещение монет; как правило, используется для финансирования дальнейшего развития криптовалюты). Проект получил название ConPay, а его создатели рассчитывают на его развитие не только в РБ, но и в других странах. Напомним, недавно возникла идея создавать валюту ЕАЭС как криптовалюту, и белорусская разработка могла бы стать её основой. Первые терминалы ConPay установлены в РБ уже в начале августа.

Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию могут вырасти в ближайшее время. Украина радикально снизила (-75%) тарифы на перевалку транзитной нефти и нефтепродуктов в Николаевском МТП и МТП «Южный».

Лесозаготовительные комплексы, выпускаемые в Белоруссии, могут найти применение на Сахалине. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с предложением создать в регионе совместное целлюлозное предприятие.

Закавказье

Рост ВВП в Армении начал замедляться. Если в I квартале он составил рекордные 6,5%, то во втором — уже только 5,5%, т. е. получилось 6% за полгода. Впрочем, в республике всё равно довольны результатом, последний раз так активно экономика росла 5 лет назад.

Генеральный директор AVIC International Гон Цзянь во время встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном заявил о заинтересованности инвестировать в экономику республики. Чётких проектов заявлено не было, представитель компании отделался общими фразами о «…возможности сотрудничества в области дорожного строительства и авиации». Некоторые наблюдатели предположили, что речь может идти о средствах противодействия боевым БПЛА. А раз речь об инвестициях, то, возможно, предполагается частичная локализация производства. В любом случае, учитывая начало строительства нового посольства КНР в Ереване (как заявлено — второе по величине на континенте), стоит сейчас ожидать китайских инвестиций в экономику Армении. Китай явно собирается закрепиться на Кавказе, а инвестиции — проверенный метод. Однако пока что инвестиции, наоборот, сокращаются. Национальная статистическая служба Армении подсчитала, что за первое полугодие в экономику республики инвесторы вложили 36 млн долларов, тогда за тот же период прошлого года — 38,5 млн долларов.

Ставка Армении на туризм как один из драйверов экономики оправдывается, в частности, в сегменте делового туризма. Туроператор BSI Group сообщает, что российские компании стали чаще выбирать Армению для деловых мероприятий (вошла в тройку наиболее востребованных направлений в этом сегменте вместе с Белоруссией и Грузией).

В правительстве Армении заявили о начале разработки программы «Стратегия развития Армении 2030». Предварительных результатов можно ждать к концу года.

Цементовоз

ЕБРР не намерен поддерживать цементную экспансию Азербайджана. Совет директоров ЕБРР отказался увеличивать финансирование «Холджим» (азербайджанский производитель цемента, 10% компании принадлежит ЕБРР). Какой бы ни была мотивация совета директоров, это решение даст возможность перевести дух армянским производителям. Как ранее сообщалось, азербайджанские и турецкие производители создали своего рода картель, выступив против армянских единым фронтом и даже вытеснив их с грузинского рынка.

Наиболее же очевидной причиной такого решения ЕБРР может быть динамика долгов и госдоходов Азербайджана: первые растут, последние сокращаются. «Впервые за время независимости нашей страны около 10% бюджета было направлено на погашение долгов. Речь идет об 1 млрд. 600 млн. манатов. С каждым годом правительство планирует увеличивать объемы выплат, пик придется на 2021—2022 годы. Пропорционально этим расходам, к сожалению, доходы страны не растут», — цитирует echo. az слова экономиста Натига Джафарли. ВВП в I полугодии снизился на 1% (-3,8% за тот же период прошлого года), что также не добавляет оптимизма инвесторам. Банки все больше урезают кредитное финансирование экономики. Если в январе-августе кредитные инвестиции упали до 12,408 млрд манатов (-22% в сравнении с аппг), то за один только август падение составило 8%.

В такой ситуации активизировать экономику можно было бы попытаться с помощью испытанного метода — строительства. В условиях дефицита внешнего финансирования рассчитывать приходится только на накопленное за время «тучных лет», в частности, на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ). И он действительно вкладывает в недвижимость, только не азербайджанскую. «К концу первого полугодия 2017 года инвестиции в недвижимость составили 4,7 процента портфеля. При этом, согласно инвестиционной политике SOFAZ на этот год, в недвижимость может быть инвестировано до 10 процентов портфеля [величина портфеля по итогам I полугодия — 34,8 млрд долл — Ред.]. Мы продолжаем рассматривать инвестиции в основные города США, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении SOFAZ. При этом в пресс-службе фонда отметили, что придерживаются такой стратегии ещё с 2015 года. Вкладывать в инфраструктурные проекты и строительство на территории Азербайджана в SOFAZ также готовы, однако новых конкретных наработок, в отличие от инвестирования в города США, Европы и Азии, на данный момент нет.

Почему? Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов рассказал об этом корреспонденту МИА «Казинформ»: «…фонд по мандату является фондом национального благосостояния и, соответственно, мы не инвестируем в конкретные проекты, мы являемся финансовым инвестором, мы это делаем через фонды, акции. Большая часть наших денег инвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, в акции крупнейших компаний мира, мы инвестируем в недвижимость, владеем зданиями в Лондоне, Париже, Токио, Сеуле, разных городах мира». В самом же Азербайджане Фонд инвестирует только в сельское хозяйство.

В Moody’s напоминают, что эти средства не безграничны. «Снижение цен на нефть привело к продолжительной рецессии в Азербайджане и оказывает давление на государственное и внешнее финансирование [отказ ЕБРР — Ред.]. Хотя финансы правительства поддерживает крупный суверенный фонд, объем которого эквивалентен почти 90 процентам ВВП, прогноз для нефтегазовых доходов достаточно сдержан, и правительство имеет ограниченные возможности использования ресурсов фонда для контрциклической бюджетной политики, которая могла бы смягчить влияние низких цен на нефть», — говорится в докладе организации, соавтором которого стала вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Немного выручают азербайджанскую казну драгметаллы. В январе-июле их экспортировано на сумму 60,7 млн долл.

Поправить дела в руководстве Азербайджана пытаются, перенимая опыт Белоруссии. В дополнение к созданию торговых палат в республике решили назначать торговых представителей в посольства Азербайджана за рубежом.

Средняя Азия

В Узбекистане осень начали с обвала национальной валюты с 4200/долл. до 8100 сум/долл. В Центробанке республики заявили, что действуют в соответствии с указом президента о либерализации валютной политики. Т. е. на самом деле ничего критического не случилось, просто официальный курс привели в соответствие с рыночным. Напомним, валютная либерализация в республике продолжается с конца прошлого года.

В Казахстане утвердили основные параметры бюджета на будущий год. В правительстве ожидают, что в текущем году экономика вырастет на 3,4% и на 3,1% — в 2018-м (4,2% по итогам I полугодия). В бюджет заложена стоимость нефти на уровне 45 долл./баррель, причём в документе подтверждается: в 2018 году добыча нефти в республике будет увеличена почти на 10%. Таким образом, Казахстан окончательно выходит из соглашения ОПЕК+.

Директор центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров, комментируя политику дедолларизации экономики Казахстана, пояснил, что одними административными мерами тут не обойтись. Чем активнее и быстрее растёт экономика, тем меньше в ней доля иностранной валюты, и наоборот. «На дедолларизацию очень сильно влияет фактор ожидания. Если люди и компании ожидают низкую инфляцию и стабильный курс национальной валюты, то они, соответственно, перекладываются в нацвалюту, открывают депозиты, ведут бизнес в тенге. Если нет, то нет», — пояснил он корреспонденту «Интерфакс-Казахстан». Сегодня доля доллара в банковских депозитах снизилась до 48%, хотя ещё пару лет назад превышала 70%. Цель правительства — снизить долю доллара до 25%, чего, по мнению Винокурова, удастся достигнуть в среднесрочной перспективе.

Ombudsmanbiz.kz І форум бизнес-омбудсменов Казахстана и России. Астана, 5 сентября 2017 года

Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ-/А-3», однако изменило прогноз с «негативный» на «стабильный». Одной из причин такого решения стало как раз снижение доли долларовых депозитов, а также устойчивое вливание инвестиций в экономику. «На данный момент на рынках Казахстана реализуется и планируется реализация более 100 инвестиционных крупных проектов на сумму 20 миллиардов долларов США», — сообщил торговый представитель РФ в Казахстане Александр Яковлев, выступая на первом форуме бизнес-омбудсменов Казахстана и России.

Ещё почти 600 млн долл. инвестиций готовы вложить в Казахстан турецкие бизнесмены. Соответствующие документы были подписаны на днях в рамках визита в республику президента Турции Реджепа Эрдогана. Также турецкая сторона выразила готовность обслуживать транзитные потоки Казахстана.

В правительстве Казахстана утвердили экспортную стратегию на ближайшие 5 лет. Основная цель — увеличить объём несырьевого экспорта к 2022 году в 1,5 раза от показателя 2015 года. Для этого доля выделяемых государством средств на поддержку экспорта будет увеличена с 0,23% ВВП до 1%.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и компания Microsoft договорились о создании в Казахстане Инновационного центра Блокчейн. А в конце сентября в Алматы состоится конференция, посвящённая биткоину и технологии блокчейн.

Экономика Киргизии в январе-июле выросла на 6,9% в сравнении с аппг (без учёта компании «Кумтор»), причём большую часть этого роста обеспечили строительство, промышленность и торговля. В правительстве даже осторожно предполагают окончание экономического спада. Несколько подпортила настроение чиновникам республики инфляция (1,8% в июле, 5,9% с начала года). Впрочем, в ЕАБР по прежнему уверены, что по итогам года она не вырастет более чем на 7,2%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым озвучил новые возможные направления для бизнеса обеих республик: «У нас большие возможности. Почему мы не можем наши машины собирать в Кыргызстане, ткани дать для [вашей] лёгкой промышленности, заниматься сельхозмашиностроением? У нас фрукты спеют на 1—1,5 месяца раньше, чем у вас. Мы можем этой возможностью пользоваться». Бывший помощник министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Кубат Рахимов, отвечая на вопрос корреспондента zakon. kz о причинах стремления Узбекистана к экономическому сотрудничеству, отметил, что «…Попытка Узбекистана отстроить закрытую модель развития имела смысл в определенные годы. Например, в 1990-е годы, когда власти пытались сохранить промышленность и производство. В 2000-х такая политика себя оправдывала, потому что помогала обеспечить условия для собственных производителей».

Кроме направлений, отмеченных президентом Узбекистана, он напомнил, что Киргизия могла бы заместить часть нефтепродуктов на рынке за счёт поставок с Ферганского НПЗ (выгоднее из-за меньшего транспортного плеча). Что же касается конкретных результатов, то по его мнению их стоит ждать к весне будущего года. Вначале следует дождаться, когда в Узбекистане устаканится валютный курс.

Объём денежных переводов в КР от трудовых мигрантов продолжает расти. По итогам первого полугодия он составил 1,09 млрд долл, что на 243 млн долл больше, чем за тот же период год назад.