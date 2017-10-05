Потеря Донецка и Луганска вынудили украинскую экономику резко сократить потребление углей антрацитовой группы. При этом украинское правительство поставило перед собой амбициозную цель — до 2019 года полностью отказаться от закупки дефицитных углей марки «А». Для этого Украина с начала 2017 года увеличила объемы производства электроэнергии на АЭС, а также начала модернизацию тепловых электростанций.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Принятые меры позволили Украине в текущем году уменьшить использование антрацита на 3,5 млн тонн. При этом в августе потребление каменного угля уменьшилось на 11,7% — до 3,93 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В июле 2017 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 19,4% — до 3,6 миллиона тонн… По сравнению с июлем этого года потребление угля в августе выросло на 9,2%», — информирует Государственная служба статистики Украины.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, модернизация энергоблоков ТЭС позволит до конца 2018 года сократить потребление антрацита на 6 млн тонн.

«Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит до конца 2018 заместить порядка 6 млн тонн антрацита, а до конца 2019 отказаться от угля антрацитовой группы», — сказал Насалик, пишет Нyser.

В качестве примера он привел реализацию пилотного проекта перевода энергоблоков №2 и №5 Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго» на газовую группу угля. В мае 2017 года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока №5 продолжается.

«Наша задача — не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение», — добавил Насалик.

Алексей Россаль-Воронов. Шахтер. 1950

В то же время министр сообщил о планах увеличить добычу угля на Украине на 10 млн тонн, что позволит полностью отказаться от импорта и обеспечит тепловую генерацию отечественным углем. При этом чиновник не уточнил, за счет каких инвестиционных ресурсов будут реализованы планы.

Дефицит энергоресурсов подтверждает генеральный директор крупнейшей на Украине частной корпорации ДТЭК Максим Тимченко.

«Украинская энергетика вошла в этап существенной трансформации. Ключевой вызов отрасли сегодня — дефицит собственных энергоресурсов. Существенные доли импорта в газе, ядерном топливе, угле и нефтепродуктах являются ключевой преградой Украины на пути к энергетической независимости… Цель, которую ДТЭК ставит себе сегодня — сделать Украину энергетически независимой», — сказал Тимченко, слова которого цитирует пресс-служба компании СКМ (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову).

Он сообщил, что в 2017 году компания ДТЭК вложит в развитие угольной отрасли более 4 млрд грн. (152 млн долл.).

«Прежде всего, инвестиции в наш угольный бизнес. Порядок инвестиций в этом году более 4 миллиардов гривен… У нас достаточно запасов марки Г (уголь газовой группы — ИА REGNUM ). Но это вопрос государственной политики, вопрос ценообразования, вопрос тех рыночных механизмов, которые должны не только декларативно, а на самом деле работать и не допускать таких вот перекосов в ценах, которые есть. Угольный бизнес очень капиталоемкий. Он требует постоянных инвестиций. И это инвестиции — не сегодня инвестирую, а завтра получаю. Это инвестиции на несколько лет вперед. Для этого должна быть определенность, для этого должны быть правила игры», — пояснил Тимченко в интервью изданию «Новое время».

Он также призвал правительство компенсировать убытки тепловой генерации страны, которая переходит на дорогой американский уголь (100 долл./тонна).

«У нас в тарифе заложена цена 1800 гривен (68 долл. — ИА REGNUM ). Поставки угля-антрацита сегодня идут по 2,5 тысячи гривен (около 100 долл. — ИА REGNUM ). И возникает вопрос: разрыв на 700 гривен (26 долл. — ИА REGNUM ) каким образом покрывать? То есть как эффективный механизм ценообразования на уголь и тарифов на тепловую генерацию эта формула не работает. И мы достаточно остро ставим этот вопрос», — подчеркнул Тимченко.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

Кроме того, новоназначенный гендиректор ДТЭК Дмитрий Сахарук также признал, что компания планирует привлечь инвестиции, которые позволят обеспечить развитие угольной отрасли, передает СКМ.

«Энергетическая стратегия Украины показывает, что тепловая угольная генерация еще долгое время будет оставаться базовой для энергетики страны. Поэтому наша задача — продолжить развитие нашего бизнеса по всем ключевым направлениям. Первое и основное — это промышленная безопасность, так как жизнь и здоровье наших сотрудников являются для нас ключевой ценностью. Второе — гибкая коммерческой стратегия, позволяющая компании быстро реагировать на изменчивый рынок. Третье — себестоимость нашего угля и киловатт-часа, а также эффективность инвестиций», — подчеркнул Сахарук.

В то же время на украинских государственных шахтах ситуация кардинально отличается — предприятия не имеют планов развития, на некоторых из них месяцами не выплачиваются зарплаты. Так, 22 сентября в г. Мирноград (Донецкая область, под контролем ВСУ) горняки госпредприятия «Мирноградуголь» с семьями устроили забастовку с требованием погасить двухмесячные долги по зарплатам, сообщает ТРК «Орбита».

Как пояснил бастующим генеральный директор ГП «Мирноградуголь» Виталий Довгаль, в последнее время министерство угля выделяет деньги на зарплаты после «длительных переговоров, уговоров, многократных поездок и ценой нервных нагрузок». Он выразил уверенность в том, что угольной отрасли Украины не выжить без инвестиций.

Довгаль отметил, что сегодня из всех государственных угледобывающих объединений Украины прибыльным является только «Львовуголь», а остальные — «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Торецкуголь», «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь» и «Волыньуголь» — дотационные. Они могут рассчитывать на улучшение расчетов за отгруженную продукцию и нормализацию выплаты зарплаты только с октября — ноября. В зимний период котлы отечественных теплоэлектростанций переводятся с углей антрацитовой группы на газовую, поэтому продукция шахт Мирнограда станет более востребованной. «Довгаль тем не менее заверил, что уже 18 сентября ожидается перечисление 5 миллионов гривен на выплату зарплаты. Еще почти 5,5 миллиона должны поступить в ближайшую пятницу… Это будет последний транш, чтобы полностью погасить задолженность по всем предприятиям «Мирноградугля» за июль», — говорится в сообщении.

Энгельс Козлов. Горняк. 1962

В свою очередь, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки готовы идти на Киев, поскольку на госпредприятиях задолженность по зарплатам составляет около 700 млн грн. (26,6 млн долл.).

«Я только что вернулся с Донбасса, из зоны АТО, беседовал с работниками ГП «Селидовуголь» и других предприятий. Основная проблема — задолженность по зарплате. Люди открыто говорят, что готовы идти пешком на Киев, говорят, что готовы брать вилы. Ситуация с выплатой зарплаты критическая. Будут забастовки. Задолженность по заработной плате начала стремительно расти, начиная с сентября, и сейчас составляет около 700 млн грн., и денег на выплату зарплаты нет. Шахты в критическом состоянии. Денег не хватает не только на зарплату, но и на отчисления в Пенсионный фонд, фонды социального страхования, на техническое оснащение лав, даже на элементарное обеспечение технологических процессов. Если так пойдет, к Новому году государственные шахты остановятся», — заявил Волынец в интервью журналу «Энергобизнес».

В развале угольной отрасли Волынец обвинил премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Виновны премьер-министр и министр социальной политики, которые просто занимаются враньем. Говорят одно, делают совершенно другое, обманывают людей, например, в случае с законом о повышении минимальной заработной платы», — сказал Волынец.

Как сообщалось, инвестиции в добывающие предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольегоуголь» за 8 месяцев 2017 года составили 2,9 млрд грн. (110 млн долл.), что на 80% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Шахты наращивают добычу газового угля, который должен в течение ближайших лет полностью заменить импортный антрацит. Благодаря этому на шахтах в Западно-Донбасском регионе наращивается добыча газового угля. С начала года введено в эксплуатацию 20 очистных забоев. Всего за 2017 год планируется запуск 33 очистных забоев.

По данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% — до 31,3 миллиона тонн. В июле 2017 года потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 19,4% — до 3,6 миллиона тонн.

Напомним, 1 августа стало известно, что украинская госкомпания «Центрэнерго» заключила с американской компанией XCoal Energy & Resources контракт на поставку до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля по цене до 115 долл./тонна. 21 августа XCoal Energy поставила Украине первую партию угля на 62 тыс. тонн. Уголь прибыл в порт Южный (Одесская область) в ночь на 13 сентября.

В первом квартале 2017 года импорт угля из России на Украину составил более 221 тысячи тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. За первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ — 221,6 тыс. тонн, из Польши — 118,9 тыс. тонн.