Белоруссия

Belnovosti.by БелАЭС

Страны — подписанты Орхусской конвенции (защищает право общественности на доступ к информации о принятии решений о строительстве и самом строительстве объектов, могущих влиять на состояние окружающей среды) на очередной встрече признали незаконным давление Белоруссии на противников строительства БелАЭС. РБ, также в своё время подписавшая данную конвенцию, была вынуждена согласиться с таким решением. В частности, это означает, что руководству республики придётся досрочно снять запрет на въезд в страну скандального персонажа Андрея Ожаровского (был выдворен из РБ ещё в 2012 году после одной из акций с 10-летним запретом на въезд).

Решение, возможно, и ожидаемое, однако внезапное: речь о событиях 5-летней давности, а значит, есть причина для его принятия именно сейчас. Возможно, таким образом комитет конвенции выражает поддержку Литве в её попытках блокировать экспорт электроэнергии со станции.

Тем временем строительство белорусской АЭС идёт своим чередом. И, как оказалось, белорусскую сторону в этом консультируют… литовские учёные, что стало неожиданностью для некоторых представителей политического истеблишмента Литвы. Теперь разбираются, что с этим делать.

«Для меня это новость. Литва считает эту АЭС не согласованной с интересами национальной безопасности, поэтому на всех уровнях мы должны добиваться того, чтобы она не функционировала», — заявил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бекас во время выступления в Сейме республики.

Впрочем, есть версия, что удивление умело наиграно и на самом деле литовская сторона с помощью своих учёных занимается банальным промышленным шпионажем.

Весной текущего года присоединилась Польша, у которой, впрочем, есть для этого свои причины: поляки давно хотят вступить в клуб держав с атомной энергетикой. Однако принципиальное решение об этом пока не принято, ведутся очередные консультации. Так, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский, выступая на недавнем экономическом форуме в Крынице-Здруй, назвал ориентировочную стоимость проекта строительства — 21 млрд долл. за станцию мощностью 4,5 ГВт. Между тем, если принять решение прямо сегодня, то первый блок будет готов только в 2029 году, а второй и третий, соответственно, спустя пять и десять лет после пуска первого. Тогда как энергию от БелАЭС Польша могла бы получать уже спустя 2,5−3 года.

«Не так давно президент Беларуси заявлял, что Литва, столь яростно протестующая против БелАЭС, на самом деле могла бы стать соинвестором и партнером в её строительстве и имела бы впоследствии дешевую электроэнергию. Думается, и Польша могла бы пойти по этому пути, едва ли в Минске кто-либо станет возражать», — говорят по этому поводу эксперты, мнение которых приводит sputnik.by.

Более того, «купив» себе 1−2 энергоблока в РБ, Польша могла бы получить энергию гораздо быстрее с меньшими затратами, поскольку практика показывает, что энергетические объекты, строительство которых растягивается на 15−20 лет, обязательно дорожают.

Belta.by БелАэс

Между тем в РБ пока готовятся использовать энергию БелАЭС самостоятельно и по максимуму.

«Комплексным планом по интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы предусмотрена установка на наших котельных и ТЭЦ электрокотлов мощностью около 800 МВт, и до 200 МВт планируем разместить на котельных ЖКХ. Сроки реализации мероприятий — к моменту ввода первого энергоблока, в конце 2019 года… Включение в работу электрокотлов позволит забирать избыточную мощность из энергосистемы [во время ночного падения потребления — Ред.]», — обозначила на пресс-конференции планы энергетиков республики заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил журналистам, что Россия готовит белорусской стороне ещё более выгодное предложение по перебросу транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты. Предложение будет комплексным, т. е. скидка будет и к тарифу на ж/д тариф, и к перевалке в портах.

Белорусская компания «Энветр» ввела в строй самую мощную ветроустановку в республике. Её мощность составляет 3,3 МВт, а расположена она в Новогрудском районе, где уже действуют несколько ветропарков, принадлежащих разным собственникам. С запуском новой ВУ суммарная мощность ветровой генерации в районе превысила 18 МВт.

Закавказье

В США не оставляют попыток продемонстрировать руководству Армении свои «искренние» переживания по поводу её энергетической независимости. Если ранее дело ограничивалось туманными обещаниями инвестиций от посла США в Армении Ричарда Милса, то сейчас «переживать» приехала делегация уполномоченных Конгресса США. Да ещё, как утверждает Джеки Спир-Канчелян (одна из членов делегации), «…самая крупная делегация Конгресса, посещавшая Армению». За время визита представители делегации успели побывать в парламенте Армении, встретиться с президентом республики Сержем Саргсяном, их принял Католикос всех армян Гарегин II. Однако, несмотря на то, что половина состава делегации имеет армянские корни и визит преподносился как приобщение к исторической Родине в канун 25-летия установления дипломатических отношений, истинные цели визита были куда прозаичнее.

Am.usembassy.gov Ричард Миллс

«Мы также хотим обсудить вопрос зависимости Армении от российских энергоносителей, а также устаревшей атомной электростанции», — заявила Джеки Спир-Канчелян в интервью «Голосу Америки».

По всей видимости, в США беспокоятся, о том, что работы по продлению срока действия Армянской АЭС могут перерасти в нечто большее, скажем, по белорусскому сценарию. Ещё в 2015 году на конференции «Атомные станции малой мощности: новое направление развития энергетики» один из докладчиков озвучил любопытный проект реновации станций с блоками ВВЭР-440. Проект предполагает частичный демонтаж оборудования и установку на его месте четырех блоков СВБР-100 (свинцово-висмутовый на быстрых нейтронах, мощность 100 МВт). Старый энергоблок при этом можно использовать как хранилище твёрдых радиоактивных отходов. После восстановительного ремонта вспомогательных зданий заказчик за короткое время и сравнительно небольшие деньги получает станцию фактически прежней мощности, которая проработает ещё 40−50 лет. Осталось не так много станций с реакторами ВВЭР-440, для которых РФ может предложить такое решение, ведь оно предполагает особые политические отношения между странами. Как бы то ни было, но в Штатах поняли, что совместные атомные проекты в рамках ЕАЭС становятся дополнительным связующим элементом, и намерены приложить все усилия, чтобы помешать энергетической интеграции.

В «РусГидро» заявляют, что не отказались от намерения продать Севано-Разданский каскад ГЭС и работают с покупателями. Как можно судить из комментария главы «РусГидро» Николая Шульгинова журналистам на форуме ВЭФ-2017, первый претендент от покупки отказался, ведутся переговоры со вторым, и он не последний.

Правительство Армении в начале месяца одобрило поправки к ряду законов, регулирующих работу энергорынка республики. Ожидается, что это приведёт к его либерализации. В частности, в Армении решили уйти от модели единого поставщика. Похоже, что власти республики таким образом решили изыскать средства для модернизации отрасли, избежав при этом критики и протестов со стороны населения. Ведь поставщики будут лишь распределять производимую энергию, закупая её у производителей и конкурируя за потребителей. Иными словами, на рынке просто возникает дополнительная «прокладка», а это всегда означает повышение цен для потребителя. Государство же заработает на их лицензировании и налогообложении.

Азербайджан с весны рапортовал об исполнении соглашения об ограничении добычи нефти, но оказалось, что эта информация была несколько преувеличена. По информации ЦБ РФ, республика относится к странам, которые своими действиями дестабилизируют цены на рынке нефти, поскольку тайно или явно не соблюдают соглашение. Помимо Азербайджана, в ЦБ РФ указали и на других нарушителей — Мексику, Оман, Казахстан.

Asrenaft.com Нефть

Между тем в последнем отчёте Международного энергетического агентства эту информацию опровергли, заявил, что как раз Мексика, Азербайджан и Казахстан даже перевыполнили обязательства, взятые на себя в Вене.

Впрочем, это временно. Вряд ли стоит надеяться на то, что руководство Азербайджана и дальше будет «перевыполнять» такой план в ущерб своей нефтезависимой экономике. По последним данным, зарубежные партнёры Азербайджана наращивает инвестиции в разработку блока нефтегазовых месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли». BP, Chevron, ExxonMobil, ONGC, SOCAR, Inpex Corp., ITOCHU Oil, Statoil и TPAO ведут совместную разработку месторождения с 1994 года, когда был заключён контракт на 30 лет. Однако за последние годы обновилась информация по запасам месторождения, что привело к досрочному продлению контракта до 2050 года и пересмотру условий в пользу Азербайджана. Во-первых, выросла доля SOCAR (с 11,6% до 25%). Во-вторых, в течение восьми лет партнёры перечислят в Госнефтефонд республики 3,6 млрд долл.

Средняя Азия

В Казахстане утвердили параметры бюджета на будущий год, и теперь очевидно, что Казахстан выходит из Венского соглашения ОПЕК+. В документе зафиксировано намерение постепенно увеличить добычу нефти до 88,6 млн тонн к 2022 году, что должно поддерживать среднепрогнозируемый рост экономики республики на 3,7% ежегодно. В следующем году добычу надеются довести до 86 млн тонн. Для сравнения: в прошлом году в республике добыли 77 млн тонн нефти, план на текущий год — 81 млн тонн. Сегодня крупнейшим импортёром казахстанской нефти является Италия — за январь — июнь её компании успели купить 10,65 млн тонн, что может составить по итогам года примерно четверть всей добычи республики.

Kremlin.ru Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Впрочем, открыто Казахстан не декларирует свой выход из соглашения. Так, президент республики Нурсултан Назарбаев говорит, что готов «…поддерживать договоренности по соглашению ОПЕК+ до тех пор, пока они будут демонстрировать свою эффективность». Оговорка весьма важная, поскольку далеко неочевидно, каковы критерии эффективности соглашения в понимании лидера Казахстана. В свою очередь министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев говорит, что в в республике готовы обсуждать пролонгацию действующего соглашения не ранее 2018 года.

«Мы считаем, что продление соглашения или изменения соглашения можно делать только после того, как проанализируем конъюнктуру рынка. А пока предварительно рано говорить о том, чтобы пролонгировать или менять какие-то условия соглашения», — сказал он во время общения с журналистами.

Вероятно, расчёт на то, чтобы пролонгация соглашения состоялась не ранее марта — апреля 2018 года. Этого времени Казахстану как раз хватит, чтобы и добычу нарастить, и неудобных вопросов к себе не вызвать.

19 сентября истекли положенные 30 банковских дней с момента, когда чешская Liglass trading (в июле выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынской ГЭС в Киргизии, а также ряда малых ГЭС) должна была перечислить «РусГидро» 37 млн долл. — компания требовала эту сумму от правительства республики за срыв соглашения о строительстве.

Чешская сторона участвовала в тендере и выражала готовность выполнить все его требования, в т.ч. и по уплате причитающихся «Русгидро» средств. Однако теперь, похоже, намерена отказаться от этих обязательств.

«Теперь компания «РусГидро» намерена обратиться в международный арбитраж по выплате 37 млн долл Данная ситуация вокруг компании и строительства ВНК называется в международной ситуации форс-мажором. В этой ситуации уже нет бизнеса, невозможно при такой геополитике что-либо делать. На всех людей, которые пишут и говорят про нас неправду, мы намерены подать иски с возмещением финансового и морального ущерба. Мы также проведем переговоры с правительством, чтобы обговорить все острые вопросы», — заявил её гендиректор Михал Смелик в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

В переводе это, видимо, означает, что компания платить не хочет и надеется, что правительству Киргизии, входящей с РФ в одно интеграционное объединение (ЕАЭС), удастся утрясти этот вопрос на межгосударственном уровне.

В свою очередь правительство Киргизии оперативно заявило об одностороннем разрыве соглашения с Liglass trading. Более того, со слов вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева можно сделать вывод, что в правительстве готовятся к судебному процессу с Liglass traiding, поскольку 1,147 млн долл., перечисленных ей в качестве гарантии для права участия в тендере, не будут возвращены компании.

Аргументация Liglass trading не лишена изящества. Михал Смелик заявил, что гарантийный взнос удерживается незаконно, поскольку власти Киргизии утаили (!) от компании необходимость уплаты 37 млн долл. компании «Русгидро». Крайне странное заявление, учитывая, что информация об этом была открыта и неоднократно повторялась в СМИ, а сама Liglass trading неоднократно заявляла, что перечислит деньги в срок.

Между тем не следует исключать возможности возврата «РусГидро» в республику, поскольку сейчас с сфере отношений РФ и Киргизии явно наступил период больших проектов. В частности, «Газпром» может в ближайшие годы вложить в энергетику республики до 100 млрд рублей, доведя газификацию Кыргызстана до 60%. Почему бы под шумок не возобновить и контракт по строительству ГЭС?

Пока же злополучный контракт с Liglass trading готовится подхватить корейская KEPCO. Президент Фонда развития экономики «Южная Корея» Жумакадыр Акенеев утверждает, что сейчас в компании изучают перспективы участия в тендерах. Но результаты изучения могут оказаться не слишком утешительными.

«Мы должны пересмотреть условия. Важно понимать, насколько эффективно для страны покупать электроэнергию у малых ГЭС. Государству невыгодно покупать ее по той цене, что заложена в законе. Чтобы решить проблему, нужно работать. Нужно найти такой выход, чтобы это было выгодно и государству, и бизнесу. Иначе ничего строиться не будет… Если мы будем повально объявлять конкурсы на малые ГЭС, то обанкротимся», — заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

Глава Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева в свою очередь добавила, что на местные власти оказывается давление, чтобы заставить их отказаться выделять землю под строительство малых ГЭС. Всё это не слишком похоже на благоприятный инвестиционный климат.

Более успешно обстоят дела в крупной гидроэнергетике. Узбекистан и Киргизия после долгих лет препирательств не только согласовали строительство Камбаратинской ГЭС, но и будут строить её совместными усилиями. Чтобы понять, насколько невероятен подобный результат, следует напомнить, что для согласования позиций требовалось решить непростую проблему. Узбекистану важнее вода для полива, Киргизии — электроэнергия. Поэтому для получения согласия президент КР должен был гарантировать своему коллеге, что Узбекистан будет получать гарантированный объем воды даже после пуска ГЭС.

Дополнительно нужно отметить не только межгосударственный, но и региональный аспект. В Средней Азии республики нечасто договариваются по энергетическим вопросам, да ещё и к всеобщей пользе. Поэтому договорённости по Камбаратинской ГЭС — это однозначный прорыв.