Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Фонд госимущества Украины намерен весной будущего года попытаться в очередной (уже в четвёртый) раз попытаться продать Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). При этом следует ожидать, что стартовая стоимость предприятия в этот раз снова будет изменена (скорее всего, снижена), поскольку ФГИ заказал новую оценку предприятия.

Между тем министр финансов Александр Данилюк в эфире «5 канала» раскритиковал методику украинской приватизации явно с намёком на ОПЗ.

«[У нас ничего не получилось потому, что] Во-первых, мы выбрали неправильную тактику, мы подавали только одно предприятие, это априори было неправильно. Во-вторых, у нас Фонд государственного имущества просто не в состоянии продавать, он потерял эту возможность как структура… ФГИ много лет занимается чем угодно, только не приватизацией, поэтому не знает, как ее провести», — комментирует министр.

Что же, с одной стороны, упрёки не лишены справедливости. С другой — во времена президентства Виктора Януковича ФГИ успешно распродавал госсобственность. Возможно, это была не совсем приватизация, поскольку речь шла не о конкурсных продажах, а о передаче наиболее привлекательных активов заранее определённым покупателям и за заранее оговоренное вознаграждение. Однако если подходить к вопросу с чисто финансовой точки зрения, то ещё 4−6 лет назад ФГИ продавал неплохо.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Впрочем, критика главы минфина возникла совсем не на пустом месте. В правительстве вынашивают план в принципе «отодвинуть» профильный орган от процесса продажи госсобственности.

«Мы понимаем, что Фонд государственного имущества не способен продавать сейчас, и мы не сможем восстановить эту способность в течение короткого времени… Предприятия для продажи разделят на две группы. Крупные компании будут продаваться с помощью советников международных инвестиционных банков. А мелкие будут продаваться через электронные аукционы», — продолжил министр финансов.

Собственно говоря, всё это известно уже несколько месяцев, новый закон о приватизации разработали как раз затем, чтобы реализовать эти предложения. Однако раньше авторы законопроекта как-то не акцентировали внимание на том, что Фонд госимущества окажется полностью отстранён от продажи этого самого имущества. Больше всего это напоминает продажу имущества банкрота за долги. Любопытно, что в самом ФГИ законопроект полностью поддерживают и даже критикуют депутатов, которые пробуют внести в него поправки.

Аналогию с банкротством усиливают планы по ликвидации более чем 1200 предприятий.

«Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства, т. е. будут ликвидированы», — сообщил через пресс-службу и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

Это означает, что примерно каждое третье предприятие будет продаваться не как целостный имущественный комплекс, а по отдельности: земля, недвижимость, оборудование, нематериальные активы и т.п.

Насколько правительство право в своей методике — станет известно довольно скоро. План по приватизации на будущий год уже известен — 22,5 млрд грн. Это на 5,5 млрд грн больше, чем в 2015—2017 гг., причём за этот период правительству ни разу не удавалось его выполнить даже в первом приближении. Скажем, в этом году благодаря продаже пакетов энергокомпаний, возможно, удастся выполнить план на 20−25%.

При этом теоретически обозначенная сумма вполне достижима. Однако для этого правительству придётся выставить на торги что-то более привлекательное, чем увешанный долгами ОПЗ. Напомним, что на сегодня только задолженность за потреблённый газ (340 млн долл по текущему курсу) превышает сумму, которую в прошлом году за завод пытался выручить теперь уже экс-глава ФГИ Игорь Билоус (250 млн долл). Привлекательность завода повысится только в том случае, если парламент примет закон о реструктуризации долгов завода (внесён в Верховную раду в конце июля). Однако сделать это будет не так-то просто, поскольку основной держатель долга — Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа — выиграла дело против ОПЗ в Стокгольмском арбитраже ещё в конце декабря прошлого года. Правда, это решение до сих пор не выполнено.

Скриншот страницы dmitryfirtash.com Дмитрий Фирташ

Сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак призывает правительство вычеркнуть из планов приватизации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию и Аграрный фонд.

«В случае приватизации одних из самых прибыльных госпредприятий в Украине частный бизнес сразу получит дополнительные активы, что предоставит им возможность контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей круп, мяса, молочной продукции и хлеба», — утверждает политик в письме на имя правительства.

Логика в его словах есть. Скажем, в 2016—2017 годах экспортёры почти на 10% (до 43,8 млн тонн) превысили негласно согласованный уровень экспорта. Следствием этого стало подорожание фуражного зерна на внутриукраинском рынке и последовавший серьезный рост цен на курятину. Это возвращает Украину в 90-е годы, когда немалая часть населения была, что называется, вынужденными лакто-вегетарианцами.

Валюта

По состоянию на 28 сентября официальный курс американской валюты составляет 26,47 грн./долл. (+0,28 грн. к 19 сентября). Для евро на Украине неделя выдалась бурной: он успел пару раз подорожать, пару раз вернуться к значениям прошлой недели и затем откатился до 31,08 грн. (+0,2 грн.). Российский рубль фактически остался на тех же позициях, что и неделей ранее — 0,456 грн. (-0,001 грн.).

Официальный и межбанковский курсы на этой неделе почти сравнялись, что, в свою очередь, означает, что на межбанке доллар дорожал активнее: 26,47−26,49 грн./долл. (+0,36 грн.). Настолько активно, что на пару копеек даже обогнал курс чёрного рынка: 26,40−26,47 грн./долл. (+0,27−0,29 грн.).

jackmac34 Гривна

«Если транш МВФ не дадут, то прогноз Кабмина в 29 грн./доллар осуществится к весне 2018 года», — такое мнение для Facenews высказал экономист Иван Никитченко.

Вероятность получения транша, по его словам, 70−80%, и то только потому, что в МВФ снижают требования к Украине примерно такими же темпами, как она отказывается от их выполнения или срывает сроки.

Напротив, оптимистично настроен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Идет ревальвация. Вполне возможно, что к концу года увидим доллар по 26 грн. Сейчас на Украине сложилась положительная ситуация. В некоторой степени из-за отсутствия Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка. Теперь вот банки не закрывают. Как результат украинцы сейчас больше меняют доллары, чем скупают. Существенной девальвации не будет. Для этого нет предпосылок. Все, кто хотел купить доллар, — купили. Так что есть все шансы этот год закончить без валютных колебаний и катаклизмов», — рассказал он корреспонденту Politeka.

Что же до транша от МВФ, то он, по мнению Охрименко, существенного влияния на курс не окажет.

Насчёт «уже купили» — не всё так однозначно. «Апостроф», ссылаясь на данные НБУ, утверждает, что с начала осени Нацбанк продаёт валюту со скоростью 100 млн долл. в неделю.

«Если в какой-либо стране постоянно обсуждают курс доллара к национальной валюте, его динамику, тем более, если это привязывают к получению или не получению очередного транша от МВФ, то это говорит о том, что экономика такой страны, в данном случае Украины, хронически больна. И перспектив выздоровления не видно. Почему? Потому что людей интересует курс доллара с точки зрения сбережений, поскольку гривне они не доверяют. Это болезнь, экономическая. А правительство и бизнес интересует курс доллара, потому что Украина — сырьевая страна», — даёт оценку этой сезонной ритуальной пляске вокруг доллара экономист Виктор Скаршевский.

Если так пойдёт и дальше, то резервов, накопленных за весну-лето (за этот период НБУ скупил примерно 1,5 млрд долл.), хватит на 3−3,5 месяца, т. е. примерно до конца года.

Топливо

Как оказалось сейчас, на прошлой неделе цены на украинских АЗС совсем не рванули вверх, а лишь разминались. Резкий рост начался 22 сентября и привёл к тому, что, по состоянию на 27 сентября, за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 26,22 грн. (+0,9 грн. в сравнении с 19 сентября, +2,3 грн. с начала года), за литр А-92 — 25,5 грн. (+1,13 грн., +2,44 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива — 23,54 грн./л (+1,1 грн., +2,22 грн. с начала года). Таким образом, темпы роста были вдвое большими, чем в середине месяца.

Finobzor.ru АЗС

Теперь ситуация в очередной раз изменилась, и владельцы бензиновых и дизельных авто переживают ту же сложную гамму чувств, что и владельцы автомобилей на автогазе в августе. К слову, пропан-бутановая смесь продолжает дешеветь, и с прошлой недели литр этого вида топлива упал в цене на 0,9 грн. (до 13,8 грн./л).

Эксперты традиционно кивают на курс, а также на рост стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.

«Доходило до 642 долларов [за тонну бензина] — это [плюс] 1,8 грн. на литр [к средней цене топлива на первую половину месяца], потому — куда от этого [необходимости повысить цены] деться?» — не скрывает эмоций президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии «Страна.ua».

В Антимонопольном комитете на этот счёт другое мнение. Там заявили, что изучают ситуацию и после этого будут принимать или не принимать решение о санкциях. Кроме того, глава АМКУ Юрий Терентьев упомянул, что резкий рост стоимости топлива в рознице может иметь похожие причины (потеря крупного поставщика), что и подорожание автогаза месяцем ранее.

«По предварительной информации, частично это связано с остановкой на капитальный ремонт Мозырского НПЗ в Белоруссии», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Похоже, это действительно так, белорусские НПЗ как раз вступают в финальную стадию реконструкции, которая должна завершиться в 2019 году. А раз так, то немного непонятна обеспокоенность АМКУ. Как только импортёрам удастся найти, чем закрыть брешь в импорте (доля белорусских бензинов в импорте составляет примерно 50%), цены снизятся.

Впрочем, украинцы могут пока утешаться тем фактом, что в Европе цена бензина примерно вдвое выше.

Бюджет-2017

Кабмин Украины одобрил проект бюджета на 2018 год. В частностях он ещё будет корректироваться, однако на сегодняшний день главный финансовый документ Украины на будущий год выглядит следующим образом.

— Трехпроцентный рост ВВП и инфляция не выше 7%. Напомним, в бюджет-2017 закладывались 3% и 8,2% соответственно, однако уже в мае этот прогноз был пересмотрен. Теперь от экономики ждут роста на 1,8%, а от инфляции — что она не превысит 9%. Инфляция в параметры явно не уложится (8,1% за январь — август), с ВВП сложнее, поскольку он считается в долларах США, и из-за укрепившейся гривны Украине удалось достичь даже 2,5% по итогам I полугодия. Всё решит курс гривны в октябре — декабре, он же задаст тон будущему году;

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

— Минимальная зарплата в будущем году вырастет до 3723 грн (141,5 долл. по текущему курсу, 127,5 долл. по среднегодовому курсу, заложенному в бюджет, — 29,3 грн./долл). Как сообщалось, в МВФ выступают резко против повышения, однако шансы продавить свою точку зрения у правительства есть. В конце концов, и повышение минимальной з/п до текущих 3200 грн с начала 2017 года в МВФ воспринимали в штыки;

— В бюджете зафиксировано ожидание дальнейшего роста экспорта (+7,3%, до 54,4 млрд долл). Импорт, как прогнозируют, вырастет до 61,8 млрд долл. (+8%). Однако для этого вначале нужно достичь показателей экспорта, заложенных в бюджет-2017 (50 млрд долл.). Пока же результат Украины — 20,7 млрд за январь — июнь. Обращает на себя внимание и негативное сальдо внешней торговли — почти 7 млрд долл. Оно объясняет такое резкое ослабление гривны.

— Доходы бюджета запланированы на уровне 877 млрд грн. (+14% к уровню 2017 г). Секрет роста прост — курс доллара, благодаря которому отчисления от импорта в казну вырастут на 76 млрд грн. (более 70% прироста доходов).

— 130 млрд грн. (!) в будущем году будут потрачены на обслуживание госдолга.

У народного депутата Виктора Пинзеника, успевшего дважды побывать министром финансов, поданный правительством проект вызывает скепсис.

«Треугольник «минималка» — инфляция — рост ВВП в 3% стоит внимания, и здесь что-то не то. Можно ли при росте экономики на 3% увеличивать минимальную заработную плату на 16,3%? Можно, утверждает проект бюджета. Но чем наполнять увеличенные доходы? Экономика не дает такого наполнения. Тогда нужно ставить под сомнение реальность прогнозируемого показателя инфляции в 7%. Замечу, что показатель инфляции в последние годы не был соблюден ни разу», — пояснил он корреспонденту «Аргументы и Факты — Украина».

Разное

Украина заняла 81-е место в рейтинге конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом. Это на четыре позиции ниже, чем в прошлом году. Правда, до ранее утраченных позиций Украине ещё очень далеко: в начале 2010-х она занимала 73-е место.

Украина всё же смогла разместить евробонды на сумму 3 млрд долл. Как сообщалось, купонный доход по ним составляет 7,375%, срок выпуска — 15 лет.

«Стоимость заимствований вполне адекватна. Теоретически можно было бы привлечь капитал и дешевле — под 7,0−7,2%. Но при условии, что объём выпуска был бы меньше, а погашение было бы раньше — 7−10 лет», — поясняет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий для «Деньги.ua».

Подержать эти средства в руках почти не удастся. 1,58 млрд будут направлены на выкуп облигаций других займов, срок погашения которых наступает в 2019—2020 гг., таким образом, правительство снижает сумму долга, а также уменьшает расходы на его обслуживание, хотя платить за это приходится переносом этих долгов в будущее. Впрочем, как утверждает Паращий, такой финт снижает риск дефолта в 2020 году, и, вероятно, как раз эти соображения стали решающими для правительства. Теперь пик выплат сдвинулся на 2021 год.

По мнению члена исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, правительство с этим займом скорее село в лужу.

«7,375% годовых — радоваться здесь нечему, это примерно лучше уровня Нигерии в начале года, но тогда условия займов были хуже. А должны были бы тянуться к Греции — 5−6% годовых», — отмечает он.

Не говоря уж о том, что под такую доходность (5−6% в валюте) Украину готовы кредитовать и внутренние игроки, договариваться с которыми всегда проще.

В МВФ откровенно недовольны Украиной. За последнее время накопилась критическая масса разногласий: вопрос коррекции цены на газ перед началом отопительного сезона, повышение минимальной з/п, пробуксовка пенсионной реформы. Причём дело даже не в противоречиях, а в том, как их в конце концов воспримут в Совете Фонда. Рано или поздно там заметят, что Украина играет с МВФ в ту же игру, что и он с ней: «Ты от меня никуда не денешься, терпи». Даже сроки траншей просто сдвигают на будущее до «…когда сделаете хоть что-нибудь, что выглядит как реформа».

Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о создании зоны свободной торговли, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на слова торгового представителя Натальи Микольской.

«Израиль является рынком в фокусе, что предусмотрено экспортной стратегией Украины. В течение переговорного процесса мы приложили значительные усилия для ускорения заключения соглашения о свободной торговле с целью углубления экономических отношений с этой страной. Мы провели интенсивный раунд с израильской стороной, в ходе которого были обработаны важнейшие вопросы, связанные с либерализацией рынков товаров, и согласованы соответствующие положения проекта текста соглашения», — докладывает чиновник.

Эдуард Мане. Хлеб. 1870

Цены на хлеб на Украине с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года выросли более чем на 20%, сообщил эксперт Олег Пендзин на пресс-конференции. По словам аналитика, в стоимости буханки хлеба всего 50% занимает мука, все остальное — это минимальная заработная плата, электроэнергия и транспортные расходы.

«Мы должны понимать, что при изменении всех этих составляющих мы будем иметь тенденцию роста цен на хлеб. И даже при более-менее стабильной цене на муку все равно цены на этот продукт будут расти. Сейчас мы можем наблюдать, что каждый месяц хлеб добавляет 1−1,5% к своей цене», — заявил эксперт, высказав мнение, что эта тенденция является «немного тревожной».