Новые реалии Украины: курятина — деликатес, который людям не по карману
Приватизация
Фонд госимущества Украины намерен весной будущего года попытаться в очередной (уже в четвёртый) раз попытаться продать Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). При этом следует ожидать, что стартовая стоимость предприятия в этот раз снова будет изменена (скорее всего, снижена), поскольку ФГИ заказал новую оценку предприятия.
Между тем министр финансов Александр Данилюк в эфире «5 канала» раскритиковал методику украинской приватизации явно с намёком на ОПЗ.
«[У нас ничего не получилось потому, что] Во-первых, мы выбрали неправильную тактику, мы подавали только одно предприятие, это априори было неправильно. Во-вторых, у нас Фонд государственного имущества просто не в состоянии продавать, он потерял эту возможность как структура… ФГИ много лет занимается чем угодно, только не приватизацией, поэтому не знает, как ее провести», — комментирует министр.
Что же, с одной стороны, упрёки не лишены справедливости. С другой — во времена президентства Виктора Януковича ФГИ успешно распродавал госсобственность. Возможно, это была не совсем приватизация, поскольку речь шла не о конкурсных продажах, а о передаче наиболее привлекательных активов заранее определённым покупателям и за заранее оговоренное вознаграждение. Однако если подходить к вопросу с чисто финансовой точки зрения, то ещё 4−6 лет назад ФГИ продавал неплохо.
Впрочем, критика главы минфина возникла совсем не на пустом месте. В правительстве вынашивают план в принципе «отодвинуть» профильный орган от процесса продажи госсобственности.
«Мы понимаем, что Фонд государственного имущества не способен продавать сейчас, и мы не сможем восстановить эту способность в течение короткого времени… Предприятия для продажи разделят на две группы. Крупные компании будут продаваться с помощью советников международных инвестиционных банков. А мелкие будут продаваться через электронные аукционы», — продолжил министр финансов.
Собственно говоря, всё это известно уже несколько месяцев, новый закон о приватизации разработали как раз затем, чтобы реализовать эти предложения. Однако раньше авторы законопроекта как-то не акцентировали внимание на том, что Фонд госимущества окажется полностью отстранён от продажи этого самого имущества. Больше всего это напоминает продажу имущества банкрота за долги. Любопытно, что в самом ФГИ законопроект полностью поддерживают и даже критикуют депутатов, которые пробуют внести в него поправки.
Аналогию с банкротством усиливают планы по ликвидации более чем 1200 предприятий.
«Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства,
Это означает, что примерно каждое третье предприятие будет продаваться не как целостный имущественный комплекс, а по отдельности: земля, недвижимость, оборудование, нематериальные активы и т.п.
Насколько правительство право в своей методике — станет известно довольно скоро. План по приватизации на будущий год уже известен — 22,5 млрд грн. Это на 5,5 млрд грн больше, чем в 2015—2017 гг., причём за этот период правительству ни разу не удавалось его выполнить даже в первом приближении. Скажем, в этом году благодаря продаже пакетов энергокомпаний, возможно, удастся выполнить план на 20−25%.
При этом теоретически обозначенная сумма вполне достижима. Однако для этого правительству придётся выставить на торги что-то более привлекательное, чем увешанный долгами ОПЗ. Напомним, что на сегодня только задолженность за потреблённый газ (340 млн долл по текущему курсу) превышает сумму, которую в прошлом году за завод пытался выручить теперь уже экс-глава ФГИ Игорь Билоус (250 млн долл). Привлекательность завода повысится только в том случае, если парламент примет закон о реструктуризации долгов завода (внесён в Верховную раду в конце июля). Однако сделать это будет не так-то просто, поскольку основной держатель долга — Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа — выиграла дело против ОПЗ в Стокгольмском арбитраже ещё в конце декабря прошлого года. Правда, это решение до сих пор не выполнено.
Сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак призывает правительство вычеркнуть из планов приватизации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию и Аграрный фонд.
«В случае приватизации одних из самых прибыльных госпредприятий в Украине частный бизнес сразу получит дополнительные активы, что предоставит им возможность контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей круп, мяса, молочной продукции и хлеба», — утверждает политик в письме на имя правительства.
Логика в его словах есть. Скажем, в 2016—2017 годах экспортёры почти на 10% (до 43,8 млн тонн) превысили негласно согласованный уровень экспорта. Следствием этого стало подорожание фуражного зерна на внутриукраинском рынке и последовавший серьезный рост цен на курятину. Это возвращает Украину в 90-е годы, когда немалая часть населения была, что называется, вынужденными лакто-вегетарианцами.
Валюта
По состоянию на 28 сентября официальный курс американской валюты составляет 26,47 грн./долл. (+0,28 грн. к 19 сентября). Для евро на Украине неделя выдалась бурной: он успел пару раз подорожать, пару раз вернуться к значениям прошлой недели и затем откатился до 31,08 грн. (+0,2 грн.). Российский рубль фактически остался на тех же позициях, что и неделей ранее — 0,456 грн. (-0,001 грн.).
Официальный и межбанковский курсы на этой неделе почти сравнялись, что, в свою очередь, означает, что на межбанке доллар дорожал активнее: 26,47−26,49 грн./долл. (+0,36 грн.). Настолько активно, что на пару копеек даже обогнал курс чёрного рынка: 26,40−26,47 грн./долл. (+0,27−0,29 грн.).
«Если транш МВФ не дадут, то прогноз Кабмина в 29 грн./доллар осуществится к весне 2018 года», — такое мнение для Facenews высказал экономист Иван Никитченко.
Вероятность получения транша, по его словам, 70−80%, и то только потому, что в МВФ снижают требования к Украине примерно такими же темпами, как она отказывается от их выполнения или срывает сроки.
Напротив, оптимистично настроен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Идет ревальвация. Вполне возможно, что к концу года увидим доллар по 26 грн. Сейчас на Украине сложилась положительная ситуация. В некоторой степени из-за отсутствия Валерии Гонтаревой в должности главы Нацбанка. Теперь вот банки не закрывают. Как результат украинцы сейчас больше меняют доллары, чем скупают. Существенной девальвации не будет. Для этого нет предпосылок. Все, кто хотел купить доллар, — купили. Так что есть все шансы этот год закончить без валютных колебаний и катаклизмов», — рассказал он корреспонденту Politeka.
Что же до транша от МВФ, то он, по мнению Охрименко, существенного влияния на курс не окажет.
Насчёт «уже купили» — не всё так однозначно. «Апостроф», ссылаясь на данные НБУ, утверждает, что с начала осени Нацбанк продаёт валюту со скоростью 100 млн долл. в неделю.
«Если в какой-либо стране постоянно обсуждают курс доллара к национальной валюте, его динамику, тем более, если это привязывают к получению или не получению очередного транша от МВФ, то это говорит о том, что экономика такой страны, в данном случае Украины, хронически больна. И перспектив выздоровления не видно. Почему? Потому что людей интересует курс доллара с точки зрения сбережений, поскольку гривне они не доверяют. Это болезнь, экономическая. А правительство и бизнес интересует курс доллара, потому что Украина — сырьевая страна», — даёт оценку этой сезонной ритуальной пляске вокруг доллара экономист Виктор Скаршевский.
Если так пойдёт и дальше, то резервов, накопленных за весну-лето (за этот период НБУ скупил примерно 1,5 млрд долл.), хватит на 3−3,5 месяца,
Топливо
Как оказалось сейчас, на прошлой неделе цены на украинских АЗС совсем не рванули вверх, а лишь разминались. Резкий рост начался 22 сентября и привёл к тому, что, по состоянию на 27 сентября, за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 26,22 грн. (+0,9 грн. в сравнении с 19 сентября, +2,3 грн. с начала года), за литр А-92 — 25,5 грн. (+1,13 грн., +2,44 грн. с начала года). Стоимость дизтоплива — 23,54 грн./л (+1,1 грн., +2,22 грн. с начала года). Таким образом, темпы роста были вдвое большими, чем в середине месяца.
Теперь ситуация в очередной раз изменилась, и владельцы бензиновых и дизельных авто переживают ту же сложную гамму чувств, что и владельцы автомобилей на автогазе в августе. К слову, пропан-бутановая смесь продолжает дешеветь, и с прошлой недели литр этого вида топлива упал в цене на 0,9 грн. (до 13,8 грн./л).
Эксперты традиционно кивают на курс, а также на рост стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.
«Доходило до 642 долларов [за тонну бензина] — это [плюс] 1,8 грн. на литр [к средней цене топлива на первую половину месяца], потому — куда от этого [необходимости повысить цены] деться?» — не скрывает эмоций президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии «Страна.ua».
В Антимонопольном комитете на этот счёт другое мнение. Там заявили, что изучают ситуацию и после этого будут принимать или не принимать решение о санкциях. Кроме того, глава АМКУ Юрий Терентьев упомянул, что резкий рост стоимости топлива в рознице может иметь похожие причины (потеря крупного поставщика), что и подорожание автогаза месяцем ранее.
«По предварительной информации, частично это связано с остановкой на капитальный ремонт Мозырского НПЗ в Белоруссии», — заявил он в ходе пресс-конференции.
Похоже, это действительно так, белорусские НПЗ как раз вступают в финальную стадию реконструкции, которая должна завершиться в 2019 году. А раз так, то немного непонятна обеспокоенность АМКУ. Как только импортёрам удастся найти, чем закрыть брешь в импорте (доля белорусских бензинов в импорте составляет примерно 50%), цены снизятся.
Впрочем, украинцы могут пока утешаться тем фактом, что в Европе цена бензина примерно вдвое выше.
Бюджет-2017
Кабмин Украины одобрил проект бюджета на 2018 год. В частностях он ещё будет корректироваться, однако на сегодняшний день главный финансовый документ Украины на будущий год выглядит следующим образом.
— Трехпроцентный рост ВВП и инфляция не выше 7%. Напомним, в бюджет-2017 закладывались 3% и 8,2% соответственно, однако уже в мае этот прогноз был пересмотрен. Теперь от экономики ждут роста на 1,8%, а от инфляции — что она не превысит 9%. Инфляция в параметры явно не уложится (8,1% за январь — август), с ВВП сложнее, поскольку он считается в долларах США, и из-за укрепившейся гривны Украине удалось достичь даже 2,5% по итогам I полугодия. Всё решит курс гривны в октябре — декабре, он же задаст тон будущему году;
— Минимальная зарплата в будущем году вырастет до 3723 грн (141,5 долл. по текущему курсу, 127,5 долл. по среднегодовому курсу, заложенному в бюджет, — 29,3 грн./долл). Как сообщалось, в МВФ выступают резко против повышения, однако шансы продавить свою точку зрения у правительства есть. В конце концов, и повышение минимальной з/п до текущих 3200 грн с начала 2017 года в МВФ воспринимали в штыки;
— В бюджете зафиксировано ожидание дальнейшего роста экспорта (+7,3%, до 54,4 млрд долл). Импорт, как прогнозируют, вырастет до 61,8 млрд долл. (+8%). Однако для этого вначале нужно достичь показателей экспорта, заложенных в бюджет-2017 (50 млрд долл.). Пока же результат Украины — 20,7 млрд за январь — июнь. Обращает на себя внимание и негативное сальдо внешней торговли — почти 7 млрд долл. Оно объясняет такое резкое ослабление гривны.
— Доходы бюджета запланированы на уровне 877 млрд грн. (+14% к уровню 2017 г). Секрет роста прост — курс доллара, благодаря которому отчисления от импорта в казну вырастут на 76 млрд грн. (более 70% прироста доходов).
— 130 млрд грн. (!) в будущем году будут потрачены на обслуживание госдолга.
У народного депутата Виктора Пинзеника, успевшего дважды побывать министром финансов, поданный правительством проект вызывает скепсис.
«Треугольник «минималка» — инфляция — рост ВВП в 3% стоит внимания, и здесь что-то не то. Можно ли при росте экономики на 3% увеличивать минимальную заработную плату на 16,3%? Можно, утверждает проект бюджета. Но чем наполнять увеличенные доходы? Экономика не дает такого наполнения. Тогда нужно ставить под сомнение реальность прогнозируемого показателя инфляции в 7%. Замечу, что показатель инфляции в последние годы не был соблюден ни разу», — пояснил он корреспонденту «Аргументы и Факты — Украина».
Разное
Украина заняла 81-е место в рейтинге конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом. Это на четыре позиции ниже, чем в прошлом году. Правда, до ранее утраченных позиций Украине ещё очень далеко: в начале 2010-х она занимала 73-е место.
Украина всё же смогла разместить евробонды на сумму 3 млрд долл. Как сообщалось, купонный доход по ним составляет 7,375%, срок выпуска — 15 лет.
«Стоимость заимствований вполне адекватна. Теоретически можно было бы привлечь капитал и дешевле — под 7,0−7,2%. Но при условии, что объём выпуска был бы меньше, а погашение было бы раньше — 7−10 лет», — поясняет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий для «Деньги.ua».
Подержать эти средства в руках почти не удастся. 1,58 млрд будут направлены на выкуп облигаций других займов, срок погашения которых наступает в 2019—2020 гг., таким образом, правительство снижает сумму долга, а также уменьшает расходы на его обслуживание, хотя платить за это приходится переносом этих долгов в будущее. Впрочем, как утверждает Паращий, такой финт снижает риск дефолта в 2020 году, и, вероятно, как раз эти соображения стали решающими для правительства. Теперь пик выплат сдвинулся на 2021 год.
По мнению члена исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, правительство с этим займом скорее село в лужу.
«7,375% годовых — радоваться здесь нечему, это примерно лучше уровня Нигерии в начале года, но тогда условия займов были хуже. А должны были бы тянуться к Греции — 5−6% годовых», — отмечает он.
Не говоря уж о том, что под такую доходность (5−6% в валюте) Украину готовы кредитовать и внутренние игроки, договариваться с которыми всегда проще.
В МВФ откровенно недовольны Украиной. За последнее время накопилась критическая масса разногласий: вопрос коррекции цены на газ перед началом отопительного сезона, повышение минимальной з/п, пробуксовка пенсионной реформы. Причём дело даже не в противоречиях, а в том, как их в конце концов воспримут в Совете Фонда. Рано или поздно там заметят, что Украина играет с МВФ в ту же игру, что и он с ней: «Ты от меня никуда не денешься, терпи». Даже сроки траншей просто сдвигают на будущее до «…когда сделаете хоть что-нибудь, что выглядит как реформа».
Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о создании зоны свободной торговли, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на слова торгового представителя Натальи Микольской.
«Израиль является рынком в фокусе, что предусмотрено экспортной стратегией Украины. В течение переговорного процесса мы приложили значительные усилия для ускорения заключения соглашения о свободной торговле с целью углубления экономических отношений с этой страной. Мы провели интенсивный раунд с израильской стороной, в ходе которого были обработаны важнейшие вопросы, связанные с либерализацией рынков товаров, и согласованы соответствующие положения проекта текста соглашения», — докладывает чиновник.
Цены на хлеб на Украине с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года выросли более чем на 20%, сообщил эксперт Олег Пендзин на пресс-конференции. По словам аналитика, в стоимости буханки хлеба всего 50% занимает мука, все остальное — это минимальная заработная плата, электроэнергия и транспортные расходы.
«Мы должны понимать, что при изменении всех этих составляющих мы будем иметь тенденцию роста цен на хлеб. И даже при более-менее стабильной цене на муку все равно цены на этот продукт будут расти. Сейчас мы можем наблюдать, что каждый месяц хлеб добавляет 1−1,5% к своей цене», — заявил эксперт, высказав мнение, что эта тенденция является «немного тревожной».