Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

И.о. руководителя «Укравтодора», поляк Славомир Новак во время конгресса инициатив Восточной Европы рассказал, чем его ведомство займётся в будущем году в первую очередь.

«Коридор Львов — Умань — Одесса — это основная задача по нашим планам на следующий год», — информирует чиновник.

Именно это направление он назвал первым из плана по строительству на 2018—2022 годы. Также Новак упомянул, что надеется к концу 2017 года выйти на показатель 2,5 тыс. км дорог, на которых проведён капитальный ремонт. Довольно смелое заявление. Напомним, что план на год составлял 1,7 тыс. км, а по состоянию на середину августа было готово всего порядка 800 км.

В Госслужбе Украины по безопасности на транспорте подсчитали убытки, которые наносят дорогам перегруженные грузовые автомобили. По словам главы ведомства Михаила Ноняка, сейчас эти убытки доросли до 3 млрд грн. Это примерно 10% совокупного бюджета, обещанного в этом году дорожникам на ремонт и строительство. Однако если брать только ремонт, то доля будет ещё выше: на середину августа, со слов главы «Укравтодора» Славомира Новака, на ремонт было потрачено 9,9 млрд грн. Т. е. более 30% ям, которые латали дорожные строители с марта по август — на совести большегрузного транспорта. Передвижные комплексы весового контроля в ведомстве Ноняка рассчитывают получить только к концу года, хотя ранее предполагалось, что тендер состоится весной. Таким образом, этот сезон для Украины точно потерян, поскольку в 2018 году придётся снова восстанавливать разбитые перегруженными фурами дороги.

В Киеве вдохновились идеей платного проезда и рассматривают идею взимать плату за проезд по Подольско-Воскресенскому мосту. Юмор ситуации в том, что мост не достроен, и завершение строительства планируется только в 2021 году. Напомним, его строительство началось ещё в 1993 году, а мостостроители Германии уже внесли его в учебники — в качестве примера того, как не нужно строить.

Всего за неделю прогнозный бюджет на строительство и ремонт дорог в будущем году вырос с 44 до 48 млрд грн. Об этом стало известно после внесения в Верховную Раду Украину проекта бюджета-2018. Более половины этой суммы, как уточняет министр инфраструктуры Владимир Омелян, получат власти регионов. Смогут ли они ими эффективно распорядиться? Наверняка. Тем более, что даже украинские журналисты из числа симпатизантов т.н. «евромайдана» наконец признали: хвалёную Prozorro (электронная система госзакупок) можно обходить и сохранять наработанные коррупционные схемы расхищения государственных средств.

«Увы, со временем систему ProZorro научились обходить самыми разными способами. Наиболее распространенный из них — это участие в тендерах подставных фирм, которые по договоренности специально предлагают завышенные цены, чтобы дать возможность победить «нужной» компании. Другой известный способ «смухлевать» — специально прописать в тендере такие технические требования к кандидатам, чтобы прошла только «своя» фирма», — пишет журналист Денис Казанский для издания «Четвёртая власть».

Он признаёт, что «…главное — иметь нужные связи, тогда и ProZorro не сможет ничего сделать».

Железная дорога

По итогам года компания «Укрзализниця» рассчитывает получить всего 140 млн грн. чистой прибыли. Столь скромный показатель для компании с миллиардными оборотами объясняется тем, что прогнозный доход от грузоперевозок в размере 9 млрд грн. почти полностью «съедается» плановым убытком от пассажирских перевозок (6,7 млрд грн.). К тому же за 8 месяцев текущего года в компании освоили почти 5 млрд грн. инвестиций (+92% к аналогичному периоду прошлого года). Также пресс-служба информирует, что рабочий парк вагонов в январе-августе вырос в сравнении с прошлогодними показателями до 130,7 тыс. шт (+10,2%). Однако особой пользы компании это не принесло, поскольку объём грузоперевозок по сравнению с прошлым годом фактически не изменился.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Следует отметить, что в этом году УЗ ещё повезло, поскольку регулярное грузовое движение в России по участку железной дороги Журавка — Миллерово открылось со второй половины сентября. Напомним, что эксперты оценивают потери от прекращения транзита российских поездов через Украину как минимум в 200 млн долл. ежегодно, а некоторые политики вообще говорят о 1,5 млрд долларов убытков. Для сравнения — даже первая, небольшая сумма — это больше половины всего дохода, который запланировало руководство УЗ.

УЗ была вынуждена изменить графики движения нескольких десятков пассажирских поездов из-за взрыва на складах боеприпасов в районе посёлка Калиновка (Винницкая обл), задержки достигают 12 часов. Что, кстати говоря, лишний раз иллюстрирует правильность принятого в Москве решения о строительстве ж/д ветки, благодаря которой отпала необходимость в транзите поездов через территорию Украины.

Есть ещё одно обстоятельство, грозящее подпортить УЗ ожидаемые доход и прибыль. Государственная регуляторная служба Украины отклонила предложение железнодорожной компании о повышении тарифа на грузоперевозки с 1 октября на 22,5%. Правда, это не означает, что оно не состоится вообще.

«…Мы его не отклоняем. У нас есть месяц на обсуждение согласно законодательству», — уточнила глава службы Ксения Ляпина в ходе обсуждения вопроса на заседании ведомства.

Однако как минимум октябрь УЗ будет возить грузы ещё по старым тарифам. Между тем, как считает и.о. компании Евгений Кравцов, индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины необходима уже в этом году, поскольку со времени последнего их просмотра в апреле прошлого года значительно подорожала продукция, которую потребляет отрасль.

«Так, индекс цен промышленных производителей в 2016 году вырос на 35,7%, а в 2017 году — еще на 8,4%. Поэтому предложение индексировать грузовые тарифы на 22,5% с октября несколько сбалансирует разрыв между уровнем тарифов и индексом цен производителей», — пояснил он позицию компании в ходе встречи с основными потребителями услуг УЗ.

Помирить всех взялся премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Рецепт многократно испытан.

«Нужно скорректировать тарифы таким образом, чтобы они были приемлемы для реального сектора экономики, а также дали возможность сегодня получить ресурс на то, чтобы модернизировать парк украинской железной дороги… Тут нужно найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение; я знаю, что и бизнес к этому готов, и железная дорога готова. Поэтому я не уверен, что это будет 22%, я думаю, что будет меньше, но в том, что они найдут понимание, у меня на сегодняшний день сомнений нет», — заявляет глава правительства.

Интересная новость — старые электропоезда, которые министр инфраструктуры намерен приобрести в Германии, могут оказаться для Украины буквально «золотыми». Дело в том, что предварительные расчёты специалистов УЗ показывают, что модернизация этих электропоездов для эксплуатации на украинских железных дорогах обойдётся в 250—280 млн грн. за 1 поезд из 8 вагонов. Тогда как вернуть в строй аналогичное количество советских вагонов будет стоить 70—80 млн грн.

«…использовать немецкие вагоны без реконструкции в наших условиях невозможно в принципе. По многим причинам. Вот хотя бы две из них. Придётся выбрасывать всю электрическую начинку и заменять всю путевую тележку в каждом вагоне. По сути, остается только салон… Напомню, что, скажем, система питания переменного тока в электропоездах в Украине рассчитана на 27 кВ при частоте 50 Гц. В то время как у немцев соответственно — 15 кВ и 16,7 Гц», — анализирует глава комитета Верховной Рады по транспорту Ярослав Дубневич.

Это не говоря уж о том, что ширина немецких вагонов меньше примерно на 0,5 метра, а значит, попасть в вагон с перрона смогут только спортивно подготовленные пассажиры.

Аэропорты

Мининфраструктуры Украины продолжает удивлять своими мега-планами. В этот раз они касаются не привлечения перевозчиков, а непосредственно аэропортов.

«К 2030 году у нас амбициозный план увеличить количество аэропортов до 50, это означает и аэропорт в Кропивницком [бывший Кировоград]», — заявляет министр Омелян.

Да и не только Кропивницком. 50 аэропортов — это в среднем по 2 на область. Из них как минимум 4 (в Киеве, Харькове, Львове и Одессе), по задумке министерства, должны работать как хабы. Начнут, видимо, с Умани. Как ранее сообщалось, здешний военный аэродром планируют реконструировать и перепрофилировать под гражданскую авиацию. Проект займёт около 2 лет и потребует 65 млн евро. Вместе с тем пока не очень понятно, кто будет им пользоваться, кроме паломников-хасидов несколько дней в году.

Осталось только понять, сколько же в эти смелые планы нужно будет вложить денег. Так, даже действующие аэропорты Украины требуют фантастических 100 млрд грн. для того, чтобы функционировать и избежать при этом придирок Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Такую оценку приводит «Голос.ua» со слов директора консалтинговой компании William Invest Expert Виктора Медведя. Однако это для действующих, тогда как Омелян нацелился построить ещё штук 30.

К слову, министр решительно возразил против намерения Европы запретить авиакомпаниям полёты в областные центры, непосредственно прилегающие к району боевых действий в Донбассе (Харьков, Днепропетровск, Запорожье).

«Мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем этот бюллетень не соответствующим действительности», — заявил он журналистам.

Что же, Украине никто не препятствует предоставлять такую аргументацию, но и не гарантирует, что к ней прислушаются. И наоборот, рекомендации EASA не являются обязательными, однако большинство авиакомпаний предпочитают ориентироваться на них.

Пока же для полётов закрыли небо над Винницей в районе взрыва на артиллерийских складах. Запрет налагался временно, с 26 по 28 сентября, однако может быть продлён — всё зависит от ситуации на месте ЧП.

Компания Ernest Airlines (Италия) открывает рейсы во Львов, рассчитанные, скорее всего, на украинских трудовых мигрантов в Италии. В планах охватить Милан (точнее, а/п Бергамо под Миланом), Неаполь и Венецию. В октябре-декабре компания начнёт летать во Львов, в конце декабря — ещё и в Киев.

Владимир Омелян в интервью «РБК-Украина» пояснил, почему Ryanair зайдёт теперь на Украину не ранее осени 2018 года. Ускорить это никак нельзя, поскольку компания планирует использование самолётов на полгода-год вперёд. После срыва переговорного процесса с «Борисполем» зарезервированные для Украины самолёты были расписаны на другие направления.

Порты

Венгрия намерена развивать комбинированные перевозки совместно с Украиной.

«Венгерские железные дороги готовы принимать такой вид перевозок [речь о контейнерных перевозках по ж/д — Ред.]. Сейчас в Венгрии активно строятся железные дороги за средства ЕС. В перспективе мы могли бы рассматривать вариант по привлечению средств ЕС на развитие контейнерных перевозок на территории Украины», — отметила в ходе своего выступления директор Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства национального развития Республики Венгрия Силвия Эрб.

Для координации усилий стороны создали специальный комитет по вопросам комбинированных перевозок.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Паромные перевозки в этом году на подъёме. Их объём на маршруте Черноморск —— Поти/Батуми в I полугодии вырос до 165,6 тыс. тонн (+61% к аппг) — почти 2900 вагонов.

Чем ближе конец года, тем чаще представители Hutchison Ports бывают в порту «Черноморск». В конце сентября очередная делегация посетила предприятие с целью оценить на месте его техническую оснащённость.

К комбинированным перевозкам и портам, которым могут их обеспечить, присматриваются не только венгры и Hutchison Ports, но и Всемирный банк. 22 сентября его делегация посетила Одесский МТП. Как утверждают они сами, визит связан с желанием лучше понять возможности Украины как транспортного узла мировой логистической сети. Кроме того, правительство Украины привлекает ВБ в качестве консультанта для разработки Национальной транспортной стратегии до 2030 года, и специалисты банка решили ознакомиться с делами на местах.

Возможно, это простое совпадение, однако вскоре после визита стало известно, что Кабмин выделил на реконструкцию причала №7 Одесского МТП более 1 млрд грн.

В портах Азова, похоже, нашли выход из ситуации с невозможностью грузить суда с большой осадкой. Напомним, Украина пыталась повесить вину за это на Россию и строительство Керченского моста, из-за которого якобы в порты Бердянска и Мариуполя не могут заходить корабли с осадкой более 8 м. Как оказалось позже, проблема в том, что подходные каналы в порты уже давно не углубляли и их глубина даже меньше 8 м. Выход украинцы наши оригинальный: в том же Бердянске корабли грузятся примерно до осадки 7,5 м, после чего уходят в порты Чёрного моря, где добирают загрузку до максимума.

Народный депутат и основатель компании «Нибулон» (один из крупнейших экспортёров зерна) Алексей Вадатурский во время пресс-конференции выступил с обвинениями в адрес одесских портовиков.

«Я думаю, это потому, что в портах Одессы есть компании, не заинтересованные в развитии рек, а в портах Одессы интересуются исключительно перевозками по путям «Укрзализныци». В итоге Администрация портов Украины собирает сверхприбыли, 6,7 млрд гривен в год, а на углубление дна Днепра не могут найти средств. И мининфраструктуры не может на это повлиять», — откровенничает он.

Возможно, Вадатурский и преувеличивает, однако не так уж сильно. Фактор Днепра действительно может увести часть грузов в порты Херсона и Николаева. Учитывая, что в том же «Южном» компания «ТИС» уже давно переросла статус портового оператора и фактически является самостоятельным портом, такая перспектива мало кого радует. Тем более что Вадатурский сам зернотрейдер и ведёт борьбу за возможность доставлять речным путём именно зерно. Пока для себя, однако в будущем окажется, что практически вся инфраструктура вниз по Днепру в собственности «Нибулона». Как и флот барж, строительство которых также ведётся компанией. И не только барж, недавно судостроительное подразделение «Нибулона» спустило на воду самоходный земснаряд, способный работать на глубинах до 15 м.

«Это судно позволит углубить Днепр, Южный Буг, а также акватории портов и терминалов до тех глубин, которые необходимы для эффективной работы флота, который работает на наших реках и в акваториях», — пояснил журналистам директор судоходной компании «Нибулон» Алексей Лалин во время церемонии спуска судна на воду.

Т. е. Вадатурский не просто «чехвостит» портовиков и мининфраструктуры, но и создаёт некий вертикально-интегрированный холдинг. Тут тебе и зерно, и баржи, которыми его сплавляют, и мощности приёма и хранения вдоль течения Днепра, а также в портах Николаева; тут же своё судостроение, дноуглубление — полная автономия от государства. Когда (и если) Вадатурский всё это сдвинет с места, он фактически оседлает крупнейшую реку Украины и замкнёт на себе существенную долю общеукраинской перевалки зерна. А за счёт вертикальной интеграции мало кто сможет с ним конкурировать. Даже в порты Одессы его будут везти в т.ч. из Николаева.

Статистика

В январе-августе транспортные предприятия перевезли 414 млн тонн грузов (+3,6% к аппг), сообщает Госстат Украины. Таким образом, динамика роста грузоперевозок постепенно снижается — в январе-июле Госстат фиксировал +4,5%. 223 млн тонн приходится на железнодорожные перевозки (+0,1%). Фактически они остались на уровне прошлого года и даже немного выросли. Однако это не должно вводить в заблуждение. Потребность в грузоперевозках растёт, одни только экспортёры зерна в 2016/2017 м.г. увеличили отгрузку на экспорт почти на 5 млн тонн. Удовлетворять этот спрос приходится другим видам транспорта. Автоперевозки за 8 месяцев выросли до 112 млн тонн (+5%). Перевозки водным транспортом снизились к прошлому году до 3,6 млн тонн (-11,4%). Незначительно выросли перевозки авиатранспортом — 100 тыс. тонн (+1,8%)