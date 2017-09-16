Знакомая фраза о том, что прибыльный бизнес строится на несчастье других людей, как никогда актуален сейчас в Донецке. Еще в 2014—2015 годах, когда в городе закрылись многочисленные финансовые учреждения, магазины одежды, мебели и быттехники, когда приказали долго жить рестораны и кафе (а те, что остались, занимались организацией бесплатных обедов), отдельные предпринимательские услуги не только сохранились, но и получили развитие. Это ломбарды, скупки, организация похорон.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

Корреспондент информационного агентства ИА REGNUM выяснял, как работают сегодня эти прибыльные виды бизнеса и что изменилось за годы войны.

Ломбарды и комиссионки

Оказалось, в Донецке довольно развитая сеть ломбардов, где скупают золото, серебро, фото‑ и видеотехнику, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры… Список можно продолжить. Например, за один грамм золота, сданного в ломбард, начисляется в среднем 0,65 процентов в день. Но бывает, что плата доходит и до одного процента. Но можно сдать на лом. Цена лома — 1350 рублей за один грамм золота 585 пробы. Платина дороже. Но цифра постоянно колеблется, поэтому в этом виде бизнеса есть возможность делать прибыль и на ценовых колебаниях.

Больших очередей в ломбарды сегодня не наблюдается, но если постоять и посмотреть, то можно увидеть, что постоянно туда кто-то заходит.

«Люди сдают не только золото, но и другие ценные вещи. В основном приходят «перехватить» немного денег до зарплаты или пенсии. Средств для жизни многим рядовым дончанам явно не хватает, поэтому несут всё, что считают ценным. Так, весной пенсионеры несли обогреватели, а недавно одна пожилая женщина принесла вентилятор. Жара спадает, и он ей теперь без надобности. О том, что вентилятор ей понадобится следующим летом, не думает. Дончане на такой большой срок уже ничего не загадывают, живут одним днем. Но мы такие «ценные вещи» не берем, а их владельцев отправляем на барахолку», — рассказала сотрудница одного из ломбардов по имени Ольга.

Золотое кольцо

К сожалению, у многих берущих деньги под залог потом также не бывает средств его выкупить. Поэтому в Донецке появилось множество магазинов, где продают залоговое имущество. Ломбарды даже открывают в соцсетях свои страницы, где выкладывают товар. Здесь цену можно еще и накрутить немного. Всё это говорит о том, что «ломбардный» бизнес будет и дальше процветать, а люди беднеть.

Пока в ДНР не развита такая услуга, как потребительское кредитование, некоторые бизнесмены уже открыли свои «лавочки», где дают людям «деньги до зарплаты» или до пенсии. Но проценты очень высокие и доходят до двух в день. Деньги дают максимум на месяц. Люди берут в основном на небольшой срок, чтобы не отдавать огромные проценты.

Этим процессом откровенного грабежа нищего населения в ДНР никто не руководит, а Центральный республиканский банк потребительские кредиты не предоставляет.

Организация похорон

Если учесть, что в ДНР и в Донецке, в частности, смертность в три раза превысила рождаемость, а только за первое полугодие в республике умерли около 18 тысяч человек (около половины из них приходится на столицу республики), можно догадаться, что похоронный бизнес является сегодня одним из лидирующих.

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Сколько же стоит сегодня в Донецке похоронить, помянуть, поставить памятник? Заметим, что с началом боевых действий даже небогатые семьи относятся к этому вопросу трепетно и считают, что их близкий родственник, которого убила война, должен быть предан земле по всем правилам. Не секрет, что большая часть тех, кто ушел из жизни, сделали это преждевременно: на поле боя, во время обстрела либо умерли от инфаркта. Примеров таких много.

В государственной ритуальной службе рассказали, что с учетом материального состояния многих донецких семей в ГП разработан социальный пакет. Его стоимость — 4854 рубля. Такова самая нижняя планка в ценовой политике, но на эту сумму выдадут очень скромный гроб, крест, выроют могилу и похоронят умершего. Разумеется, поминки и другое сюда не входят. Предоставляется такая услуга малоимущим.

Всем остальным за рытье могилы придется заплатить около 2 тысяч рублей и выше. Самый дешевый гроб стоит 850 рублей. Катафалк — от 1010 рублей, услуга грузчиков — от 600 рублей, подвоз к кладбищу — от 460 рублей (зависит от расстояния).

Как свидетельствуют сами дончане, похоронить близкого родственника, «чтобы не стыдно было», стоит где-то в пределах 10 тысяч рублей. Это без поминок.

СВ ДНР Донецкий аэропорт

Сегодня в Донецке большое количество кафе предлагают услугу организации поминок. Стоимость — от 200 рублей с человека. Спиртное плюс к этому можно приносить с собой. Если вы пригласили 20 человек, то скромные поминки будут стоить еще 4000 рублей. С учетом того, что у половины дончан пенсия в размере 2600 рублей, а зарплата — 5000—6000 рублей, потеря близкого человека — еще и удар по кошельку.

Правда, пенсионный фонд выплачивает в таком случае семье компенсацию в размере двух пенсий. Помогают также знакомые, соседи.

За время войны значительно подорожали памятники. Предприниматели объясняют это тем, что теперь гранит завозится из Российской Федерации, а раньше — с территории Донецкой области, которая теперь находится под контролем Украины.

Самый маленький памятник из черного гранита размером 60 на 40 сантиметров будет стоить более 4500 рублей. Памятник размером 130 на 60 сантиметров уже потянет на 23 800 рублей. При этом установка его в Донецке — от 2500 до 3000 рублей. Но если сюда добавить художественный портрет, цветник или гранитную плиту, то цена вырастет до 29 000 рублей. Она не по карману даже для семей среднего достатка.

Заказывают сейчас памятники больше из бетона, который обходится по цене от 3200 до 5000 рублей, или ставят деревянный крестик с табличкой.