Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Министерство регионального развития выступило с инициативой уменьшения ширины полос на дорогах Украины. Кроме того, предполагается сократить число категорий дорог в зависимости от ширины полосы с пяти до трех. В результате ширина полосы на магистральных дорогах сузится с 3,75 до 3,5 метра, на обычных — с 3,5 до 3 метров.

44 млрд грн заложено в бюджет-2018 на нужды дорожного строительства (32,2 млрд в этом году). Такую информацию озвучил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Сумма как бы приличная, но не для украинских дорог. И дело не столько в объёмах работ, сколько в банальном воровстве. Кроме того, вначале нужно вычесть средства, которые «Укравтодор» направляет на обслуживание долгов.

«Пока на каждом километре дорог доходит до конкретного исполнения, очень хорошо, если остается 25−30%. Это реально выполненные работы. Наша общественная организация провела проверки. Вот взяли данные, сколько «Укравтодор» тратит на строительство определенной дороги. Мы придумали разные сценарии для просчета сметы и обзванивали подрядчиков. Условно я захотел построить 5 км дороги на дачу. Так вот, с откатами, самыми дорогими материалами мой бизнес-план получился в три раза меньше, чем у «Укравтодора»… Недавно «Киевавтодор» представил новую программу безопасности на дорогах. Там они заявили, что стоимость реализации проекта, включающего 41 объект, — 38 млн грн. Мы обзвонили подрядчиков и получили цены. Лежачий полицейский на пешеходном переходе обходится аж в 30 тысяч гривен. Потом работа, светофор, столбы. В итоге по самой наглой схеме у нас получилось 200 тысяч гривен за объект, а у «Киевавтодора» — примерно 1 миллион гривен. Потом мне доказывали, что их прокуратура проверяла, и все законно», — рассказал в комментарии изданию «Голос.ua» эксперт общественной кампании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

Украина замерла на «низком старте» в ожидании начала строительства платных автодорог. Ранее чиновники утверждали, что до 2019 года ждать этого бессмысленно, однако теперь перенесли срок на 2018 год. Тем не менее, по словам советника главы «Укравтодора» Александра Кавы, ждать каких-то крупных строек не следует.

«Если кто-то утверждает, что концессионеры готовы строить дороги протяженностью 300−500 км, это полное заблуждение, поскольку опыт стран Восточной и Западной Европы указывает на то, что, как правило, один концессионный проект составляет 20−30, максимум 60 км. Это связано с высокой стоимостью проектов и необходимостью большого объема инвестиций», — пояснил он корреспонденту «112.Украина».

При этом Кава уточнил, что рассчитывать Украина может только на иностранные инвестиции, поскольку инфраструктурные проекты такого рода дают доходность не более 3−4%, и никто из украинских инвесторов на это не пойдёт — есть много сфер с гораздо большей прибыльностью.

Кроме белорусских дорожных строителей, на подряды «Укравтодора» претендует литовская Kauno Tiltai — крупнейшая дорожно-строительная компания Прибалтики. Её представители заявили о намерении уже до конца текущего года зарегистрировать украинское представительство. Судя по тому, что первой областью, в которой Kauno Tiltai собирается работать, станет Николаевская, возможно, компания согласовала своё участие в строительстве автодороги Одесса — Гданьск (её было решено продлить в направлении Херсона и Николаева, чтобы связать все южные области и порты в них одной автодорогой).

Железная дорога

Польского музыканта Войцеха Балчуна с поста главы «Укрзализныци» (УЗ) уволили, но министр инфраструктуры Владимир Омелян всё равно недоволен. Воруют! Со скоростью 15 млрд грн в год, как утверждает чиновник. Именно на эти потери Омелян списывает отсутствие денег на инфраструктурные проекты.

«15 млрд за 2014 год — это скоростная железная дорога Одесса — Киев. 2,5 часа — и вы на море. 15 млрд за 2015 год — Киев — Львов — Варшава. 15 млрд за 2016 год — Киев — Харьков. 15 млрд за 2017 год — 25 скоростных пассажирских поездов «Тарпан» со скоростью 220 км/час», — утверждает профильный министр.

К слову, сам Балчун, по словам Омеляна, попросту сбежал с Украины, чтобы не отчитываться о провалах в своей работе.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В УЗ, наконец, удосужились прокомментировать завершение строительство ж/д в обход Украины и начало грузового движения по нему (пассажирское движение должно стартовать чуть позже, в октябре текущего года).

«Это один переход. Пусть себе действует, это не так серьёзно для нас. Это не какой-то альтернативной поток. Есть небольшой участок железной дороги, который проходит по северо-восточной территории Украины, который соединяет внутренние перевозки для РФ. На наши перевозки это никак не повлияет», — заявил во время общения с журналистами и.о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

Финансовые потери УЗ от этого проекта Кравцов определил как «незначительные». Что же, может и незначительные, но только с точки зрения самого чиновника, поскольку, по данным российских СМИ, ежегодно транзит приносил Украине порядка 200 млн долл.

Правительство утвердило финплан для УЗ, тарифы на грузовые перевозки в котором увеличены на 22,5%. По расчётам, до конца 2017-го УЗ выручит от повышения почти 2,8 млрд грн. (всего на грузоперевозках УЗ заработает около 63 млрд грн.). В свою очередь глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина предлагает железнодорожникам договариваться с бизнесом самостоятельно и оставить государству роль арбитра. Чиновница предложила УЗ принять финплан сразу на 3−5 лет, предварительно обсудив его с наиболее крупными клиентами.

Аэропорты

Конфликт вокруг компании Ryanair на Украине теперь развивается уж вовсе неожиданно. Председатель совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский в интервью изданию «Бизнес» заявил, что ожидает продолжения переговоров с авиакомпанией и уверен, что она будет летать в аэропорт «Киев» (второй по размеру и значению в столице Украины).

«Я думаю, что рано или поздно ирландский перевозчик будет совершать рейсы и в аэропорт «Киев». По крайней мере вероятность этого очень велика. Мы найдем формулу, устраивающую и нас, и Ryanair», — прогнозирует Костржевский.

Напомним, «Киев» почти сразу вышел из переговорного процесса с Ryanair, когда стороны не сошлись на сумме, которую будет получать аэропорт за одного пассажира. Компания предлагала 7 долларов, «Киев» хотел 21−22. Однако новое заявление представителя аэропорта может означать, что после разрыва с «Борисполем» в Ryanair могли вернуться к переговорам со вторым по величине аэропортом Киева.

Впрочем, а/п «Киев» и без Ryanair чувствует себя неплохо. В январе — августе его пассажиропоток вырос до 1,141 млн пассажиров (+62,7% к аналогичному периоду прошлого года). Подавляющая часть (1,09 млн) — на международных рейсах. При этом количество рейсов за тот же период выросло всего на 28,5%, и это говорит о том, что:

— у авиакомпаний растёт загрузка рейсов;

— видя это, компании ставят на рейсы самолёты большей вместимости.

Что же до Ryanair и а/п «Борисполь», то его гендиректор Павел Рябикин в интервью «РБК-Украина» отказался от комментариев на эту тему. Оно и понятно: один раз уже прокомментировал, чуть не уволили потом. Поэтому заявил только, что «переговоры идут». С Ryanair, а также ещё с пятью европейскими лоукостами, перечислить которые он также не захотел.

Чуть больше информации стало известно от Владимира Омеляна. По его словам, следующий ориентировочный заход Ryanair на Украину — осень будущего года. И это становится для Украины внезапной проблемой. Дело в том, что в Европе сегодня к Ryanair приковано всеобщее внимание: компания в шаге от покупки Alitalia, что превратит её из просто крупной авиакомпании в огромную и вездесущую. Если покупка состоится, вести переговоры с Ryanair станет невозможно, придётся лишь молча соглашаться со всеми условиями, которые она выдвинет. «Борисполь» жаловался на невозможные условия, выдвигаемые ирландским лоукостером. Нет, невозможные условия ещё впереди.

Аэропорт «Днепр» (Днепр, бывший Днепропетровск), похоже, возвращается в собственность государства.

«Многомиллионный город не может зависеть от того, чего хочет себе некий «господин» [речь об Игоре Коломойском, совладельце условной группы «Приват», в чьём распоряжении находится аэропорт сегодня — Ред]. Это абсурд», — такую позицию главы мининфраструктуры приводит «Укринформ».

Главная претензия министерства в том, что руководство аэропорта создаёт неконкурентные условия для компаний «Днеправиа» (входит в сферу влияния Коломойского), а также компании «Австрийские авиалинии» (партнёр «Днеправиа»). На этой почве у аэропорта постоянно возникают конфликты с другими авиакомпаниями. Скажем, турецкие перевозчики ещё с прошлого года бойкотируют а/п «Днепр».

Власти Закарпатской области нашли оригинальный способ реанимировать аэропорт Ужгорода (не принимает регулярные рейсы с лета прошлого года из-за окончания сроков сертификации согласно требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA)).

«Поскольку восстановление полноценной работы аэропорта таким способом [проведение аудита, сертификации, подписание соглашения между правительствами Украины и Словацкой Республики о порядке использования Украиной воздушного пространства Словакии и т.п. — Ред.] может затянуться на неопределенный срок, наиболее реально решить этот стратегический для Закарпатья вопрос, передав аэропорт в пользование авиаперевозчику из стран Евросоюза, который не требует сертификации EASA», — заявили в облгосадминистрации.

По словам чиновников, покупкой аэропорта уже заинтересовались несколько европейских компаний.

Между тем судьба аэропорта в Ужгороде может постичь и аэропорты востока Украины (Харьков, Днепр, Запорожье). EASA намерено ввести ограничение на авиаперелёты в районе боевых действий и уже обратилось с соответствующей просьбой к Госавиаслужбе Украины. Разумеется, это форма вежливости, и, в случае отказа Госавиаслужбы, EASA сможет принять такое решение самостоятельно. Руководство аэропортов уже обратилось к правительству с просьбой повлиять на позицию EASA.

Тем временем мода на обновление аэропортов уже добирается до райцентров Украины. Военный аэродром в Умани (210 км на юг от Киева) хотят перепрофилировать для гражданских целей, превратив в новый международный аэропорт. С таким предложением выступила британская VimesVC Ltd, продемонстрировавшая 18 сентября предпроектные предложения. Реализация проекта займёт четыре года и обойдётся в 72 млн евро. Правда, пока непонятно, на какого пассажира будет рассчитан этот аэропорт, кроме хасидов, ежегодно приезжающих отмечать Рош Ха-Шана в Умань, на могилу цадика (пророка) Нахмана. Хасиды, конечно, обеспечат загрузку в 20−30 тыс. человек, но ведь аэропорту этого мало. Быть базой для лоукостеров, доставляющих транзитных пассажиров в Киевский регион, Умань тоже не сможет, она расположена слишком далеко от Киева. Белая Церковь, Гостомель и даже Житомир в этом смысле гораздо удобнее.

Порты

Мода на строительство зерновых терминалов всё так же не покидает Украину. В этот раз построить такой объект в одном из украинских портов собирается Olam International Ltd — ТНК со штаб-квартирой в Сингапуре (какао-бобы, какао-продукты, зерно). В какой из портов намерена заходить компания, пока неизвестно. Известно, что у неё уже имеется собственность на Украине — элеватор в Белой Церкви. Т. е. собственным терминалом компания хочет продлить логистическую цепочку.

suraj Пшеница

Это не единственная компания, проявляющая интерес к портовым активам Украины. China Road and Bridge Corporation присматривается к порту Одессы. Делегация компании во время недавнего визита на Украину заявила о готовности участвовать в строительстве инфраструктурных объектов в Одесском МТП.

Делегация Японского института развития побережья (OCDI) в свою очередь интересовалась МТП «Черноморск», а в особенности терминалом, обеспечивающим железнодорожно-паромный и автопаромный транзит.

Темпы роста грузооборота в портах Украины замедляются. Если за семь месяцев был рост на 3,3%, то за январь — август уже только +1,1% — до 86,56 млн тонн. Это связано с тем, что хотя динамика пока положительная, август украинские порты отработали в минус (-6,7% в сравнении с августом прошлого года).

Причины давно известны — железная дорога не справляется с заявками экспортёров. Недостаток вагонов привёл к тому, что экспорт в августе упал на 360 тыс. тонн в сравнении в прошлым годом. А это почти половина общего падения перевалки за месяц.

Лидерство по-прежнему за перевалкой зерновых — почти 27 млн тонн с начала года (+14% к аппг), т. е. более 31% суммарной перевалки портов Украины. Следует отметить, что доля постепенно растёт: по результатам января — июня и января — июля она составляла 28−29%.

Замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань в колонке на сайте «Новое время» отчитывается о поездке на конференцию BALTEXPO, проходившую в Гданьске.

«Я не мог не воспользоваться возможностью и пригласил польских партнеров инвестировать в развитие нашей инфраструктуры. Поляки, которые, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы наши грузы шли не только на Клайпеду [контейнерный поезд из порта «Черноморск» — Ред.], но и в Гданьск, готовы уже к концу сентября подписать с нами меморандум о сотрудничестве между портами Гданьск и Одесса. Это позволит скоординировать двустороннее сотрудничество между странами. Также польская сторона поделится технологиями и опытом модернизации морских портов», — информирует чиновник.

Крайне любопытное решение приняли недавно в мининфраструктуры — решили углублять порты Мариуполя и Бердянска. Для этого туда уже снарядили земснаряд и ледокол (вероятно, работы планируется вести и зимой). Может возникнуть вопрос: а для чего проводить дноуглубление в портах Азовского моря, если из-за строительства Керченского моста они, наоборот, могут принимать суда лишь строго оговоренной длины и осадки (длина — 160 м, осадка — 8 м, высота над поверхностью моря — 33 м)? На самом деле логика есть. Так Украине будет проще обосновывать в международных организациях, куда она направила жалобы, свои претензии. Вот, мол, рабочие глубины наших портов, они позволяют принимать вот такие суда. Но из-за моста порты работают не в полную силу и теряют деньги. Ведь на самом деле паспортные глубины Азовских портов давно в мечтах и крупные суда приходилось догружать на рейде.

К слову о дноуглублении. Сегодня такая процедура проходит в порту «Южный» — китайская China Harbour ещё весной выиграла тендер и недавно отправила в порт весь свой дноуглубительный флот. Это был уже второй тендер, поскольку результаты первого были отменены решением правительства в конце прошлого года из-за подозрения тогдашнего руководства порта в коррупции. Однако вполне может оказаться, что второй тендер был даже более коррупционным, чем первый. Украинские СМИ обнаружили, что China Harbour стоит на особом счету у Transparency International. Её материнская компания China Communications Construction Company считается одним из крупнейших коррупционеров планеты из-за неоднократно доказанных попыток давать взятки чиновникам в разных странах мира, включая и сам Китай. Так что самое интересное здесь еще впереди.