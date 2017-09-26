Газ

Torange.biz Тарифы на газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 сентября составляли порядка 15,992 млрд кубометров. Таким образом, с 9 сентября в ПХГ Украины закачано ещё 695 млн кубометров природного газа — в среднем по 53,4 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 8,495 млрд кубометров топлива.

Текущие запасы Украины уже примерно на 1 млрд кубометров превышают те, с которыми она входила в отопительный сезон год назад. Если темпы будут сохранены, то до начала отопительного сезона Киев успеет накопить 17 млрд кубометров.

«По газу проблем я не вижу. Как не было их в прошлом и позапрошлом году — с точки зрения запасов. При всех тех апокалиптических прогнозах, которые разгонялись некоторыми СМИ и отдельными экспертами, ничего не произошло. Более того, излишки газа оставались после завершения отопительного сезона. Если ориентироваться по прошлому году, то при тех объемах потребления, которые есть сегодня, нам больше и не надо», — комментирует президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар для издания «Апостроф».

Однако эксперт забывает, что в той же Европе готовятся к исключительно холодной зиме, о чём, кстати, говорят цифры транзита топлива через ГТС Украины — в этом году они бьют все рекорды. Между тем в Европе, в силу близости к Атлантическому океану, зимы протекают значительно мягче, чем на Украине. Не говоря уж о том, что с запасами угля пока не очень (см. ниже) и не исключено, что в отопительный сезон отдельным ТЭС придётся расчехлять газомазутные блоки.

Torange.biz Рост тарифов ЖКХ

Замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, в свою очередь, напоминает, что «…далеко не весь газ, закачанный в подземные хранилища, принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» [ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению]. Соответственно, нельзя утверждать, что он будет использован для нужд страны во время отопительного сезона. Иными словами, часть излишков, на которые кивают некоторые эксперты и политики, могут быть совсем не излишками, а объёмами газа, который «Нафтогазу» не принадлежит.

Раньше это был газ только украинских компаний, но с сентября Украина начала принимать на хранение газ европейских трейдеров. Первыми, кто закачал газ в украинские ПХГ, стали компании Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия). Планируется, что уже к концу месяца там будет храниться до 50 млн кубометров газа — «Укртрансгаз» уже заключил соглашения с восемью компаниями и на очереди ещё несколько договоров. Суммарная ёмкость украинских хранилищ около 31 млрд кубометров, из которых давно уже используется не более 15−18 млрд.

В двухмесячный спор правительства Украины и МВФ по поводу методики расчёта стоимости природного газа неожиданно ворвался Антимонопольный комитет. Суть их предложения — отказаться от привязки к европейским газовым хабам, взяв за основу среднюю стоимость газа, добываемого предприятиями Украины. Стоит отметить, что предложение довольно здравое. Дело в том, что текущий уровень потребления природного газа на Украине — немногим более 30 млрд кубометров, 20 из которых она добывает самостоятельно. Тогда как формула, основанная на импортном паритете, включает в себя расходы, которых нет в стоимости украинского газа.

«Такой подход… может приводить к ущемлению интересов теплоснабжающих предприятий и иметь признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», — говорится в обращении АМКУ.

Также антимонопольщики просят оперативно обнародовать стоимость газа на отопительный сезон (это следовало сделать ещё в июле, а не за три недели до начала отопительного сезона; договоры между «Нафтогазом» и теплокоммунэнерго снова будут заключаться в режиме форс-мажора), а также предоставить теплоснабжающим предприятиям право свободного выбора поставщика.

Torange.biz Гривна

Вряд ли стоит ожидать от АМКУ такой автономности. Скорее всего, это видимость интриги для МВФ, своего рода способ давления с целью заставить согласиться на гораздо более мягкое предложение Кабмина. Ведь представители МВФ в ходе последнего визита на Украину прямым текстом упрекнули власти страны в том, что местные цены на газ слишком низкие в сравнении с соседними государствами.

Причём сегодня даже нет понимания, на сколько могут повыситься цены на газ. «Нафтогаз» лоббирует повышение цен на 19%, до 8103 грн./тыс. кубометров. Однако руководитель ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда в комментарии «Канал 24» напомнил, что Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже давно добивается увеличения тарифа на транспортировку газа потребителям. Сегодня тариф составляет порядка 10% от цены 1 тыс. кубометров или 688 грн. (магистральные газопроводы+распределение). По словам эксперта, НКРЭКУ собирается поднять тариф в несколько раз. Даже если всего в два, то стоимость 1 тыс. кубометров может подскочить почти до 8,8 тыс. грн.

Верховный суд Украины предсказуемо отказал представителям «Газпрома» в пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда, принятого летом прошлого года. ВХС тогда подтвердил решения судов низших инстанций о законности наложения Антимонопольным комитетом штрафных санкций на сумму почти 86 млрд грн. Напомним, по версии Украины, впоследствии сумма выросла более чем вдвое, до 172 млрд грн (пеня за просрочку уплаты). С апреля АМКУ пытается принудительно истребовать эти средства с помощью исполнительной службы.

Электроэнергия

Согласно официальной информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 20 сентября упали до 1,313 млн тонн, из которых 800 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 513 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Это на 160 (135+38) тыс. тонн меньше, чем на 11 сентября. Если Украина и дальше продолжит жечь уголь такими темпами, то его запасов хватит лишь на следующие 6−7 недель. Антрацита хватит немного на дольше.

(сс) blickpixel ЛЭП

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследование в рамках уголовного производства по формуле «Роттердам+» (формула для определения стоимости импортного угля, исходя из которой «Энергорынок» рассчитывается с ТЭС; включает стоимость угля на европейской энергетической бирже и стоимость доставки угля до потребителей на Украине). В середине сентября НАБУ получила доступ к счетам компании «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова сроком на один месяц.

Как мы и прогнозировали, в НКРЭКУ готовят обоснование для повышения тарифов на электроэнергию для населения. Об этом заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк, который лишь недавно отрицал такую возможность.

«Долгое время, в течение 25 лет, были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе… Принятый Верховной радой закон «О рынке электрической энергии» позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги. Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена», — заявил он в ходе заседания, посвящённого формированию нового рынка электроэнергии.

По тарифам необходимо уточнение. «Самые низкие в Европе» они для бытовых потребителей. Оптовая цена энергорынка в среднем на 7−10 евро выше, чем у всех ближайших соседей Украины — Польши, Румынии, Венгрии. Справедливая цена, таким образом, означает, что в НКРЭКУ готовятся отменить перекрёстное субсидирование, благодаря которому долгое время тарифы для бытовых потребителей поддерживались на относительно низком уровне.

Decumanus Вагоны с углем

Уголь

Столь непростая ситуация, складывающаяся у энергетиков с углём, совсем неудивительна. Кроме высоких темпов его расходования (вот уже примерно месяц атомная генерация работает всего 10 из 15и энергоблоков) продолжает сокращаться добыча. В августе украинские шахтёры подняли на-гора всего 1,9 млн тонн энергетического угля (-25,2% к августу прошлого года). За восемь месяцев добыча составила 16,4 млн тонн (-13,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Угля нет, зато электронный аукцион по его продаже есть. Вернее, скоро будет, конкурс среди разработчиков такого решения продолжался с начала года, победила в нём команда электронной площадки «OpenMarket.уголь». Как утверждают разработчики и организаторы конкурса, электронная площадка поможет вывести рынок из тени.

13 сентября до Украины наконец доплыло судно с американским углём: первые 62 тыс. из 2 млн тонн, законтрактованные президентом Украины Петром Порошенко во время летнего визита в США. При этом в пресс-службе порта сообщили, что в течение 7−10 дней собираются разгрузить сразу четыре судна с углём общей массой 295 тыс тонн: два для «Центрэнерго», одно для «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова (прибыло почти одновременно с американским) и одно для компании «Еврореконструкция» (одна из ТЭЦ Киева).

«Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе», — отреагировал на прибытие первого судна сам Порошенко.

Безвозвратная, т. е. событие не из рядовых. Поэтому баржу не просто приняли в порту, её очень торжественно встретили. В худших номенклатурно-бронзовых традициях позднего СССР, с наследием которого на Украине не перестают бороться. Между тем вменяемые граждане Украины, например экономист Андрей Блинов, напоминают, что зимой при «минусе» 62 тыс. тонн антрацита сжигаются в топках ТЭС и ТЭЦ за… одни сутки. Сегодня его расход меньше только потому, что и государство, и частный собственник стараются использовать антрацитовые блоки по минимуму.

И даже эксперты, считающие, что Украине действительно необходимо закупать уголь в США, не разделяют оптимизма Порошенко.

«Американский уголь поможет Украине пережить отопительный сезон, но лишь частично», — признал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии изданию «Слово и дело».

Почему? Частично это видно уже по запасам и динамике угледобычи. Если в 2014—2016 гг. проблемой энергетики был антрацит, то теперь Украине грозит и дефицит угля марки «Г». Сработал сразу комплекс причин. Во-первых, с приходом постмайданной власти инвестиции в отрасль были урезаны почти до нуля, системы дотаций больше нет. Её попытались заменить постепенным увеличением закупочной стоимости, однако даже спустя уже три года угольным предприятиям всё равно недоплачивают (последнее подорожание с 2000 до 2200 грн за тонну). Во-вторых, резко вырос спрос на газовый уголь, тогда как хронически недофинансируемая отрасль не может на этот спрос ответить.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец и вовсе грозит катастрофой.

«Шахты не оборудованы, и на проходку нет средств, на зарплату не хватает. До Нового года могут просто остановиться все государственные шахты, это просто будет крах», — отмечает он.

По словам Волынца, шахтёры готовы пешком идти на Киев. А ведь шахтёрских бунтов на Украине не было с конца 90-х годов.

Для украинских шахтёров денег нет, зато на «Пенсильвания+» власти уже зарабатывают. Журналисты «Экономической правды» обнаружили, что тендер на транспортно-экспедиционное обслуживание 700 тыс. тонн американского угля выиграла компания «Экскомсервис», предложившая тариф 8,5 долл. за тонну груза. Тогда как средняя ставка конкурентов — 4,2−5 долл/т. По данным журналистов, владелец этой компании (Виталий Кропачёв) — «смотрящий» за угольной отраслью и поставлен на эту «должность» Игорем Кононенко (негласный куратор «Центрэнерго», замглавы фракции Порошенко в парламенте и один из его приближённых). Для окончательной характеристики стоит сказать, что Виталий Кропачёв — создатель т.н. добровольческого батальона «Торнадо», который ещё в 2015 году был расформирован, а часть его личного состава получила тюремные сроки за удивительные даже для постмайданной Украины зверства, пытки, изнасилования.

Любопытно, что готовность РФ продавать Украине уголь Порошенко считает «энергетическим шантажом». А вот как быть с оценкой США? Что в Америке думают о продаже угля Украине?

«Это энергетическое доминирование США», — так оценил ситуацию директор Белого дома по вопросам присутствия в социальных сетях Ден Скавино в своём Twitter.

Вот так, прямым текстом. Можно сказать, отдоминировали.

lalabell68 Нефтяная вышка

Нефть

Компания «Укрнафта» продолжает наращивать налоговый долг перед государством. К настоящему моменту, по данным государственной фискальной службы, он достиг 15,7 млрд грн. Напомним, налоговый долг стал причиной конфликта между «Укрнафтой» и Госслужбой недр и геологии: последняя, ссылаясь на долг, отказалась продлевать компании лицензии на газо‑ и нефтедобычу на нескольких месторождениях. В ответ «Укрнафта» отказалась обсуждать погашение задолженности. Около 40% акций компании контролирует Игорь Коломойский с партнёрами, остальные акции принадлежат государству.

Истории этой около десяти лет, и началась она ещё во времена премьерства Юлии Тимошенко. Украина во время отопительного сезона расходовала газ компании, однако, из-за конфликта с Коломойским деньги до «Укрнафты» не дошли. В ответ компания недоплатила в бюджет налогов с суммы, которую должна была получить за газ. Как разрешить эту ситуацию теперь — непонятно. Менеджмент требует списать долг, однако вряд ли государство на это пойдёт, учитывая, что из 15,7 млрд грн. задолженности списать придётся 13 млрд грн.

Впрочем, страдает не только «Укрнафта».

"Они не только не продлевают лицензии «Укрнафты» по решению суда, но и забирают лицензии «Нафтогаза», не продлевают лицензии «Укргазвыдобування», — пожаловался в кулуарах форума YES журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Torange.biz Рост тарифов ЖКХ

Сама «Укрнафта», однако, тоже не сдаётся. На конец февраля назначено рассмотрение её иска к Украине в Стокгольмском арбитраже. Сумма выдвинутых претензий — 4,7 млрд долл. Какого-то главного требования в иске нет, есть сумма претензий и споров Игоря Коломойского с государством, накопившаяся за несколько лет. При этом судится с Украиной совсем не Коломойский, а компания, доля государства в которой — порядка 58%. Типичный украинский абсурд.

«Укртранснафта» (оператор украинских нефтепроводов) прогнозирует, что в 2017 году транзит нефти через Украину достигнет 14 млн тонн.

«Это несколько больше, чем в 2016 году, но меньше, чем в 2015 году», — сообщил журналистам её глава Николай Гавриленко.

«Нафтогаз», а также шесть его дочерних компаний («Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», госпредприятие «Ликво», «Укргазвыдобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины») увеличили сумму претензий в иске против РФ на потерянные в Крыму активы с 2,6 до 5 млрд долл. Напомним, в августе этого года в Гаагском арбитражном суде стартовало рассмотрение нового иска указанных компаний против России, в котором они требуют возместить убытки, связанные с потерей имущества компаний на полуострове, а также невозможностью доступа к шельфу, где ранее перечисленные компании вели добычу нефти и газоконденсата. Ожидается, что решение по иску будет вынесено до конца 2018 года.