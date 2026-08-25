Сейчас Европа дарит Украине на день рождения разнообразные подарки, в том числе технологии производства дальнобойных ракет SCALP.

ИА Регнум

Это франко-британское оружие. Президент Франции Макрон и премьер Великобритании Бёрнем подтвердили намерение передать Киеву соответствующую документацию в ходе собрания «коалиции желающих».

Желающих спасти Украину от России? Конечно, ведь никто не будет акцентировать внимание на том, что главное желание европейцев — это получить контроль, включая военный, над Украиной, из-за чего и начался весь конфликт.

Мешает этому пока что только Россия, но европейцы уверяют всех, что у них хватит сил и времени для того, чтобы привести Украину к победе. То есть к поражению России. А ракеты SCALP в этом помогут — Франция создаст на Украине их производство.

Но ведь Россия разбомбит места сборки? Ну и что, создадим новые, упорствуют французы и британцы. Но и у новых ракет, и у всей европейской поддержки Украины есть еще один враг — потенциально не менее эффективный, чем русские.

Кто это?

Это сами европейцы. Да, те самые народы европейских стран, которых уверяют в том, что «безопасность Украины — это безопасность Европы», и поэтому «нужно поддерживать Украину до самого конца».

А что, если европейцы не захотят ждать наступления этого «конца», опасаясь, что он наступит не для России, а для их собственных стран? Не в том даже смысле, что они сгорят в пламени спровоцированной ядерной войны, а в более простом варианте: дойдут до полноценного экономического и политического кризиса.

Этот вопрос актуален даже для всех ведущих европейских стран: так называемой «большой четверки» в составе Великобритании, Германии, Франции и Италии. И если в первых двух элиты в ближайшие пару лет могут рассчитывать удержать власть в руках действующих коалиций, отодвигая неотвратимо надвигающийся слом партийно-политической системы, то французам и итальянцам в следующем году предстоит пойти на выборы.

Но если парламентская система власти Италии допускает массу комбинаций правящей коалиции, то президентские выборы во Франции могут иметь только одного победителя. Его фамилия станет известна уже в мае, после того как пройдет второй тур голосования (в первом, апрельском, никто не сможет набрать больше половины голосов).

Предвыборная кампания уже фактически началась, осталось только определиться с окончательным списком кандидатов. Но главный итог уже практически предрешен — президентом станет Марин Ле Пен.

Критически настроенная не только к масштабной помощи Украине, но и к участию Франции в НАТО, она выступает за выход страны из военной организации альянса (как в 60-е годы это сделал генерал де Голль).

Более того, её основным соперником сейчас является Жан-Люк Меланшон, лидер левой «Непокоренной Франции». В большинстве опросов он выходит вместе с Ле Пен во второй тур, где однозначно проигрывает ей.

Противостояния правых и левых (или, говоря языком глобалистских элит, «ультправых и ультралевых популистов»)? В чем-то да, но только не в вопросе о НАТО и Украине. Тут Меланшон еще более радикален (для нынешних элит), чем Ле Пен. Он обещает вообще вывести Францию из НАТО.

То есть большинство избирателей страны против бесконечной поддержки Украины и за поиск мирного решения конфликта с Россией? Да, и это огромная проблема для французской правящей элиты.

Понятно, что куда больше Украины эту элиту волнует собственное положение. Но их собственная политика по нагнетанию страстей вокруг «русской угрозы Европе» сделало украинскую тему одной из важнейших в кампании. И теперь ее невозможно игнорировать — все кандидаты будут определяться по поводу дальнейшего участия Франции в конфликте.

Эскалация? Мирные переговоры? Стоять с Украиной до конца? Принуждать Киев к миру, в том числе уменьшая объёмы помощи? Никто из кандидатов не сможет уйти от ответов на эти вопросы.

Есть ли у элиты шанс сломать сценарий? Очень небольшой.

Для этого нужно вывести во второй тур вместе с Ле Пен кого-то из системных политиков, чтобы потом надеяться на то, что каким-то чудом он ее победит. Шансы обойти Меланшона сейчас есть только у Эдуара Филиппа, бывшего макроновского премьера и нынешнего мэра Гавра.

57-летний политик раньше был социалистом, но сейчас идет как правоцентрист от партии «Горизонты». Но у него есть соперник с левоцентристского фланга — другой бывший макроновский премьер Габриэль Атталь, выдвигающийся от партии «Возрождение».

Это чисто макроновская партия, и 37-летний гей раньше считался фаворитом уходящего президента. Однако сейчас понятно, что вдвоем Филипп и Атталь не одолеют Меланшона, а лишь помогут ему пройти во второй тур. Поэтому к апрелю в избирательном бюллетене должен будет остаться только один из них — и шансы лучше у Филиппа.

Тем более что у Атталя есть еще один соперник слева, Рафаэль Глюксманн, собирающийся стать единым кандидатом от системных левых. Это самый проукраинский и русофобский кандидат, но у него нет шансов не то, что на выход во второй тур, но и на то, чтобы сплотить вокруг себя большую часть немеланшоновских левых.

В любом случае сейчас Макрон и макроновцы будут пытаться сделать так, чтобы от центра (то есть от элиты) шел один сильный кандидат — в напрасной надежде на то, что сначала он обойдет Меланшона, а потом выиграет и у Ле Пен.

Надежды призрачные. Ле Пен уже дважды выходила во второй тур и там проигрывала, в третий раз остановить ее не удастся. И не потому, что в бюллетене больше нет Макрона (именно ему она уступала в 2017-м и 2022-м), а потому что сама политика одурачивания избирателей с помощью фальшивых центристов (лево или право) уже не работает.

Макрон и его макронята ничем больше не смогут помочь элите сохранить статус кво. А Украине нужно приготовиться не к строительству сборочных цехов для новых дальнобойных ракет, а к потере Франции в качестве союзника.

И это будет только первое исчезновение европейского соратника по борьбе с Россией.