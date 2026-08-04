Прошло уже десять дней с момента нападения Украины на Иран, но Тегеран не спешит отвечать. 25 июля украинские беспилотники атаковали иранский сухогруз, возвращавшийся из Астрахани на родину, — один моряк погиб, другой был ранен.

Иван Шилов ИА Регнум

Иран назвал атаку агрессией и опасной авантюрой, пообещав, что Украина ответит. И ответный удар действительно готовился: как сообщил вчера советник верховного лидера Мохсен Резаи (фактически главный иранский военачальник), были намечены три объекта на Украине, но после извинений Киева атака была отменена.

Украинский министр иностранных дел действительно звонил своему иранскому коллеге с сообщением, что атака была непреднамеренной, и в Тегеране приняли извинения, потребовав компенсации.

Инцидент исчерпан? Нет. Потому что провокация была осознанной и многоцелевой. И в Тегеране это прекрасно понимают.

Киев лишь объясняет свои действия тем, что Иран поставляет оружие России, но при этом преследует совсем другие цели. Сразу после удара иранцы заявили, что Зеленский играет с огнем и выступает поджигателем войны, потому что хочет втянуть Европу в войну с Ираном. Причем делает это по израильской просьбе.

То есть мы имеем дело с многослойной провокацией. Израилю нужно возобновление американской войны против Ирана с подключением к ней европейцев. Зеленскому нужно показать Трампу что он, в отличие от европейцев, поддерживает его в войне с Ираном, причем даже рискуя получить ответный удар.

Хотя на самом деле он ничем не рискует, потому что ответный удар Ирана и был главной целью израильско-украинской провокации. Если бы Иран ударил по украинским объектам — скорее всего на Чёрном море — Украина тут же заявила бы, что «иранские ракеты бьют по Европе».

То есть возродилась бы старая англосаксонская песня об иранской угрозе Европе, ведь еще в нулевые годы создание новых систем ПРО в Восточной Европе американцы объясняли необходимостью защиты от иранских ракет (хотя все понимали, что она ставится против России).

Нетаньяху и Зеленский конкурируют за расположение Трампа (удар состоялся накануне встреч обоих с американским президентом) и американские ракеты (особенно перехватчики) — но тут их интересы совпали.

Спровоцировать Иран и получить профит в виде усиления поддержки Европой Украины и вовлечения ее в военную операцию против Ирана (ну или хотя бы смягчения ее позиции против американо-израильской агрессии). Но в Тегеране всё это просчитали — и сняли руку с пульта пуска ракет.

То есть провокация не удалась, но и возмездия Украина не получит?

Да, провокация не сработала, но делать выводы насчет возмездия торопиться не стоит. Сейчас Иран выбрал деэскалацию в том числе и потому, что сделка по Ормузу всё еще возможна. В случае ее окончательного срыва и возобновления полноценных взаимных ударов Тегеран уже не будет обращать внимание на европейскую позицию — и тогда Украине вполне может прилететь от наших южных соседей.

И для этого даже не обязательно нужны будут новые удары по иранским судам на Каспии: антииранская деятельность украинских спецслужб уже зафиксирована даже в Ираке, так что при желании Тегеран найдет повод продемонстрировать Киеву возможности своих ракет.

Если, конечно, к тому времени от украинской инфраструктуры на Чёрном море после российских ударов еще останется что-нибудь стоящее.

Но в любом случае иранцы Зеленскому ничего не забудут и не простят.