Закон о домашнем насилии снова начал обсуждаться — как и семь лет назад, еще в другую эпоху. Снова предлагается ввести уголовную ответственность за побои, совершенные в отношении близкого родственника или близкого лица.

ИА Регнум

А что, сейчас их можно бить без последствий, спросите вы? Нет, нельзя, но с 2017 года домашние побои, совершенные впервые, являются административным правонарушением, уголовная ответственность наступает при повторении. Причем административка касается только тех случаев, когда побои «причинили физическую боль, но не привели к расстройству здоровья или незначительной утрате работоспособности».

Это означает, что любое нанесение серьезного вреда здоровью сразу же влечет уголовную ответственность — и не важно, в первый раз муж избил жену или во второй. То есть никакого разрешения на семейное насилие в России нет: даже слабое карается административно, а более серьезное тут же попадает под уголовку. Чего же не хватает авторам поправок?

Они предлагают сразу же ввести уголовную ответственность, причем не только за те самые «легкие» побои, но и за «иные насильственные действия». А ведь насилие в семье бывает и психологическое, и экономическое, и сексуальное (это тоже всё определения юристов) — и всё это нужно будет прописать в законах.

То есть мужья и жены, дети и родители получат возможность апеллировать к государству при отстаивании своих прав, когда им угрожают, высмеивают, на них давят, бьют по лицу, не дают деньги, игнорируют или, наоборот, лезут с непрошеными советами, дают подзатыльник, отказывают в сексе или, наоборот, слишком часто исполняют супружеский долг. Думаете, это преувеличение?

Нет, это то, к чему пришли в той же Европе после внедрения подобных законов. У нас так не будет, ведь у нас даже запрещена пропаганда, отрицающая традиционные семейные ценности? Ну да, запрещена, и тем не менее семья как таковая находится в глубоком кризисе.

Огромное количество разводов, позднее вступление в брак, подмена официального брака гражданским плюс падение рождаемости и прочие прелести потребительски-гедонистского индивидуализма. А тут еще добавится страх того, что вторая половина или дети засудят тебя за то, что и представить себе невозможно.

Не за побои — все и так понимают, что они подсудны (как минимум по административке), а хотя бы за то же психологическое или экономическое насилие, под которые при желании можно подвести почти всё что угодно.

То есть индивидуалистически-инфантильные новые поколения (это их не вина, а беда) получат сильнейший аргумент против семьи и брака. Они и так боятся брать на себя ответственность за других (супруга и детей), стремясь сразу же разделить ее с «партнером» — а тут еще им предлагают государство в качестве надзирателя.

Да, это закон в первую очередь против мужчин, дефицит которых (как вообще, так и настоящих) в современной России связан с целым рядом факторов, начиная с разводов (следствием чего является воспитание мальчиков в неполных, то есть женских семьях) и заканчивая войной. Именно мужчин подобный закон отпугивал бы в первую очередь, хотя, кстати, по статистике, от семейного насилия погибает больше мужчин, чем женщин.

Удивлены? Конечно, ведь «борцы с семейным насилием» в свое время приводили чудовищные цифры погибающих каждый год от рук мужа или сожителя женщин: 6, нет, 10, даже 14 тысяч. Неважно, что эти цифры никак не бьются с реальностью — важно застолбить в общественном сознании тот «факт», что «в России мужья бьют жен». Еще бы, ведь у этих русских «бьет — значит любит», вот поэтому и необходимо отучить мужика от дурной привычки. Как отучить? Напугать — поднял руку, сядешь в тюрьму.

Но таких «мужиков, которые любят бить баб», в России уже и нет почти что, хотя, естественно, есть и упивающиеся вседозволенностью, и садисты, и неадекваты, и просто больные люди. Как есть и женщины, которые терпят побои (по любви, вынужденно или получая мазохистское удовлетворение — все по разным причинам). Но есть и те, кто мужей сознательно провоцирует.

Так кого посадят в тюрьму — женщину, которая «методами психологического насилия» спровоцировала, или, грубо говоря, довела мужика до рукоприкладства, или мужика, который ее поколотил?

Конечно, посадят мужчину, в том числе и потому, что ему даже в голову не придет подавать на женщину в суд. А если придет, то и тут нет ничего хорошего: значит, он не мужчина, не глава семьи, не тот, кто отвечает за жену и детей. В воспитание таких «мужчин» законы о домашнем насилии внесут немалый вклад.

Бить жен, детей, родителей — это вообще последнее дело для мужчины, даже если он чувствует, что его провоцируют. Но в воспитании, как и в семейной жизни, практически невозможно обойтись без сочетания кнута и пряника, то есть давления и поощрения, разрешений и запретов — и понять правильные пропорции их может только настоящий и любящий своих близких мужчина. Ему подобные законы, решающие за него, что правильно, а что нет, не просто не нужны — они прямо противопоказаны.

Если мы хотим возвращать, поддерживать, укреплять семью, нужно, чтобы люди мечтали о ней, стремились к ней, а не боялись и тем более не искали защиты от нее.