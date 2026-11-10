Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится в китайском Шэньчжэне на следующей неделе. Хотя о проведении саммита пока что официально не объявлено, его вероятность практически стопроцентная — и это само по себе настоящая сенсация.

ИА Регнум

Хотя возможность «встречи на троих» и обсуждалась уже несколько месяцев — и особенно активно с сентября, — против ее проведения очень громко выступали атлантисты, американские и европейские. И дело не в повестке встречи, а в самом ее факте.

Неофициально известно, что инициатором стал Владимир Путин, а хозяином будет Си Цзиньпин. Зачем вообще лидеру Запада (даже если Трамп себя таковым не считает, он им является) устраивать общую встречу с двумя главными мировыми автократами, по сути диктаторами, вопрошали глобалисты — чтобы подыграть им? Чтобы поставить их на один уровень с собой, особенно поощряя этого агрессора Путина, угрозу всему миру? Чтобы дать им возможность говорить о разделе сфер влияния, разделе мира, а то и устроить новую Ялту? Зачем вообще нужна эта «большая тройка»?

Запад, и особенно Европа, встревожены — и это уже хорошо. Их беспокоит и отсутствие Европы за столом — как же так, ведь мы всегда были одним из центров мира? Им не нравится, что неатлантистски, неглобалистски настроенный Трамп будет что-то обсуждать с лидерами двух сильнейших незападных мировых держав.

Мало того, что он и так постоянно давит на Европу и ставит под сомнение атлантическое единство, так тут еще и какой-то междусобойчик с двумя врагами свободного мира, на котором наверняка за глаза будут обсуждать и Европу. Неправильно всё это — и опасно.

Европейцев и атлантистов в целом можно было бы успокоить — конечно, никакой «большой тройки» по итогам шэньчжэньской встречи создано не будет. Как не случится и «новой Ялты»: раздел мира между Вашингтоном, Москвой и Пекином, может быть, и желателен, но невозможен.

Проблема в другом — глобализация по атлантическому, англосаксонскому сценарию провалилась. Мир по-американски — то есть под руководством одного гегемона — не состоялся и никогда уже не состоится. Президентство Дональда Трампа как раз и стало возможным следствием признания этого факта.

Америка (точнее — часть американских элит) хотела начать организованный переход к новому миропорядку. Который должен сформироваться под ее руководством и лидерством, но без претензий на глобальное доминирование и контроль. Америка уходит в отставку с постов мирового жандарма, судьи и даже держателя казино, потому что уже не тянет эти роли.

Этого хотел Трамп. Но сопротивление элит, англосаксонских и европейских, оказалось столь сильным, что никакой организованной перестройки не произошло — напротив, усилился хаос и раздрай, влияние Америки упало (при одновременной активизации ее силовых действий), произошел фактический (хотя и не окончательный) раскол единого Запада. При одновременном продолжающемся росте глобального влияния Китая и конфликте между Западом и Россией за Украину.

То есть напряжение и риски выросли, а договариваться о новом миропорядке Запад по-прежнему не хочет. Точнее, хочет, но на своих условиях: например, забирая себе Украину и наращивая давление на Китай.

В этих условиях Трамп представляется атлантическим элитам слабым звеном: они реально боятся его сговора с Путиным и Си. Почему? Потому что Трамп по-прежнему чужой для атлантистов, не случайно из него лепят чуть ли ни такого же «врага свободного мира», как из лидеров России и Китая.

Поэтому так и нервничают из-за шэньчжэньской встречи: а вдруг в самом деле о чем-то сговорятся «три врага»? То, что Трамп только что проиграл промежуточные выборы, не имеет значения: никакой уверенности в том, что через два года удастся отодвинуть трампистов от власти, у глобалистов нет.

А потенциальный наследник Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс, — еще более опасный тип, он вообще до неоизоляционизма (изоляционисты были очень мощной силой в США сто лет назад) может дойти. А если в ближайшие пару лет Трамп реально станет разыгрывать «большую тройку» — это же страшный сон для атлантистов.

Понятно, что объективные предпосылки даже не для сговора, а для серьезных геополитических соглашений между тремя державами сейчас отсутствуют. Но важно и то, что отсутствует еще заметнее.

Очень похоже, что нет больше единого Запада и уверенности Европы в том, что ее прикроют на «русском фронте». На который она сделала очень большую ставку и теперь боится оказаться в меню на столе «большой тройки».