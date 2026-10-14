Шок на Западе от дизельной сделки Трампа и Путина и последующего призыва американского президента избрать Украине более договороспособного руководителя был недолгим.

ИА Регнум

Киев, европейские лидеры и американские атлантисты не просто возмутились «подарком Трампа Путину», но и перешли в контрнаступление. Частью которого стал обнародованный «Вашингтон пост» — через влиятельного обозревателя Дэвида Игнатиуса — готовящийся совместный план США и Европы по мирному урегулированию на Украине.

Детали проекта сообщил Игнатиусу неназванный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров. И хотя в Киеве уже заявили, что это якобы не совместный план, а просто «точка зрения части американской делегации на переговорах во Флориде» — явный намек на Уиткоффа и Кушнера — есть все основания не верить украинским рассуждениям. Потому что план действительно похож на совместный проект двух берегов Атлантики — то есть он продвигается атлантистами из США и Европы и будет навязываться Киеву.

При этом сам проект неприемлем для Москвы, но в тексте Игнатиуса подается как тяжелый для Украины.

Из четырех пунктов плана первый касается послевоенного восстановления Украины — Всемирный банк и американская «БлэкРок» разработают механизм финансирования всех потребностей: восстановления разрушенной экономики, выплаты пособий раненым и семьям погибших.

Требуется только одно — гарантии неразворовывания помощи, но это же вообще не проблема? Второй пункт описывает гарантии безопасности — как бы и Украины, и России. Почему «как бы»? Потому что с Украиной всё понятно — она получает гарантии США и Европы, аналогичные пятой статье НАТО. То есть Запад обязуется воевать за нее в случае «нового нападения России».

А вот интересы безопасности России Москва должна добыть сама — в ходе переговоров с Европой. Не с НАТО, а с европейскими странами, которые, видимо, в обмен на получение контроля над Украиной (хотя бы в формате ее вступления в ЕС) пообещают России никогда не нападать на нас.

И при этом, к примеру, страны Восточной Европы оставят у себя всю натовскую инфраструктуру — да еще и нарастят ее? А что такого?

Ведь третьим компонентом проекта является «экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения». Россия будет поставлять Европе газ и нефть, правда, придется делиться прибылью с Украиной — зато «получит долгосрочный доступ к европейскому энергетическому рынку». Да и еще обещание снять санкции — что же вам, русским еще надо?

Это ведь практически та самая большая Европа от Лиссабона до Урала, о которой раньше говорила Москва, — правда, только в энергетическом измерении. А то что Украина будет под европейским контролем, так это ничего, время империй всё равно прошло. Хотят быть частью большой демократической европейской семьи, даже воевали за это, так что имеют право.

И всё это наступит благодаря четвертому пункту, который Игнатиус и называет «самым неприятным». Для кого?

Конечно же, для Украины — ведь Россия должна будет согласиться на прекращение огня вдоль линии фронта, что будет означать для Украины признание контроля России над уже занятыми территориями. Вы только вдумайтесь, какую жертву требуют от Киева — признать потерянное потерянным!

Не признать вхождение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а принять тот факт, что Россия их контролирует. Действительно, для принятие такого решения нужно эпическое мужество.

Если же говорить серьезно, то этот план написан на будущее — на тот момент, когда Россия уже отвоюет оставшуюся часть Донбасса. Вот тогда нам и будут усиленно предлагать подобный проект.

В чем его ловушка?

В том, что России пытаются продать комплексное урегулирование проблемы — не просто мирное соглашение с Украиной, но и урегулирование отношений с Европой, причем как экономических, так и в сфере безопасности.

Путин же говорит о том, что мы заинтересованы в надежном долгосрочном мире? Так вот он вам — даже трубу в Европу восстановим и переговоры о безопасности с европейцами организуем. Только согласитесь на остановку боевых действий по линии соприкосновения, ну и на гарантии Украине со стороны Запада. Да, еще и денег на восстановление Украины дайте — нет, это не репарации, что вы, это плата за транзит нефти и газа.

И тут даже неважно, способны ли нынешние европейские элиты согласиться получать российские энергоресурсы, в необходимости полного отказа от которых они убеждали своих граждан (согласятся — тем более что процесс замены части элит ускоряется), и провести реальные переговоры об общей безопасности в большой Европе, включающей Россию (не готовы, потому что продолжают делать ставку на включение Украины в Европу).

Неважно и то, готовы ли принять этот план в Киеве: если европейцы согласятся, деваться украинскому руководству будет некуда, а если Зеленский начнет упираться, то его общими атлантическими усилиями принудят или уберут. Гораздо важнее другое — подобный план категорически неприемлем для России.

Потому что главное в нем — согласие на переход Украины под контроль Запада: экономический и геополитический. Да, там нет прямого военного контроля, но гарантии безопасности по типу 5-й статьи НАТО фактически подготавливают и это.

Именно поэтому все предложения про трубу в Европу и снятие санкций ни к чему не приведут. Потому что принципиальным жизненным вопросом является будущее Украины как таковой.

Закрепление ее статуса как части Запада — а именно это и является главным в проекте — полностью противоречит планам и интересам России.