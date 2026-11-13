Европа очень хочет закончить украинский конфликт — так заявил Владимиру Путину на встрече в Кремле Джаред Кушнер. И еще Европа хочет убедиться, что после его окончания настанет длительный мир, уверял американский гость.

ИА Регнум

На что президент России ответил, что и нам бы хотелось, чтобы мир был вечным. И поэтому Европа хочет участвовать в переговорах. Но что же этому мешает?

И тут Путин привел старую шутку про деньги из тумбочки — когда киевский жулик (так президент актуализировал анекдот) не может объяснить следствию, откуда у него деньги. Взял из тумбочки. А кто в нее их положил? Жена. А она откуда взяла? Я ей дал. А вы откуда взяли? Из тумбочки.

Замкнутый круг. Но в данном случае речь не о том, что Европа финансирует давно уже обанкротившуюся Украину, то есть войну против России. Тут другое: европейцы уверяют, что хотят прекратить конфликт и уже (после того, как увидели, что американцы начинают это делать за них) даже готовы договариваться с Россией о новой архитектуре общей безопасности в Европе.

Но при этом они настаивают, что сначала нужно заключить мир на Украине, а потом уже вести переговоры на тему обеспечения общей безопасности. А после завершения конфликта они собираются ввести войска на территорию Украины — есть целая «коалиция желающих».

Но Россия, как напомнил Путин, с самого начала говорила, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. И если европейцы это сделают после заключения мира, их войска станут для нас законной целью, то есть война тут же возобновится.

И это и есть «тумбочка» — давайте сначала мир, а потом переговоры об общем будущем, но после мира мы сразу же введем войска и снова будем воевать. Никакого мира так не заключить. Более того, само намерение ввести войска на Украину блокирует любую возможность договорится о прекращении боевых действий.

Ведь сам конфликт начался как раз из-за того, что Запад вел дело к постепенной атлантизации Украины. Даже без официального включения в НАТО она постепенно оказывалась в зоне уже не влияния, а прямого военного симбиоза с альянсом.

Россию принуждали смириться и принять неизбежное, с точки зрения Запада: Украина переходит под его контроль. Но Россия не согласилась — и начались боевые действия. И вот теперь нам предлагают закончить их и согласиться с тем, что на Украине появятся западные «миротворческие» контингенты.

При этом все понимают, что Россия никогда этого не допустит, а значит, само обещание ввести европейские войска на Украину служит только одной цели — затягиванию войны в надежде на то, что Россия устанет, отстанет или даже рухнет.

Если бы европейцы хотели мира, то они точно не стали бы даже поднимать тему ввода своих войск. Вот и выходит, что они на самом деле хотят продолжения войны. Чтобы измотать Россию и в итоге всё равно забрать себе Украину.

Но этого не будет, и никакие уловки с «тумбочкой» тут не помогут. Если Европа действительно хочет мира, ей придется договариваться с Россией и об Украине, и об общей безопасности на континенте, учитывающей российские интересы. Но для начала этих переговоров ей нужно, как сказал Путин, наконец-то определиться с вопросом, чего она хочет: мира или войны на Украине.

Ответ лежит не в тумбочке, а на поверхности: Европа должна расстаться с надеждой забрать Украину себе и передвинуть границу с русским миром на восток.