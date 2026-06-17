Европа готовится выйти на новый уровень санкционной войны с Россией. И нет, речь не о готовящемся 21-м пакете санкций. Хотя именно его сейчас обсуждают европейские министры, принявшие пока промежуточный мини-пакет с персональными санкциями против 38 наших соотечественников и 47 организаций.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Дело рутинное? Да, но в этом списке оказался, среди прочих, и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а до этого ЕС не вводил санкции против иерархов нашей церкви. Не из-за уважения к Русской православной церкви, а из-за позиции Венгрии, которая блокировала такие шаги.

Но власть в Будапеште сменилась, и преемник Виктора Орбана Петер Мадьяр завизировал санкции против священослужителей. Поэтому в 21-м пакете появится и фамилия Гундяев — патриарху Кириллу теперь тоже будет запрещен въезд в Евросоюз.

Но и это не вершина творчества еврочиновников — они уже предлагают внести в список поименно всех участников нашей специальной военной операции на Украине. По крайней мере, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Вот это будет скачок. Сейчас в санкционных евросписках находятся примерно 2500 граждан России, а тут счет пойдет на миллионы. Неважно, что наши бойцы после окончания войны и не будут рваться в Европу — ни на танках, ни на курорты Средиземного моря — не говоря уже о том, что военнослужащие и сотрудники силовых структур у нас и так не имеют права выезжать в недружественные страны.

Европе важно показать: мы не пустим русских ни в каком виде, ни как агрессоров (тут НАТО поможет, ведь русские испугаются ответного ядерного удара США), ни как туристов. Зря что ли четыре года европейского обывателя пугают русской угрозой?

Надо готовится не только к нападению России (которое «планируют» уже на конец этого десятилетия), но и к альтернативному варианту: вдруг Россия захочет захватить Европу не военной силой, а миллионами туристов, тем более из бывших военнослужащих? Этот вопрос нельзя пускать на самотек, тут все нужно заранее продумать.

Тем более что санкции это ведь не только запрет на въезд — это еще и заморозка всех активов, которые есть у этих страшных русских военных в Евросоюзе. И неважно, что у 99,9% из них ничего нет в Европе — пусть знают, что Старый Свет от них надежно закрылся.

Но почему бы не защищаться с помощью визового барьера, ведь у нас с Европой визовый режим? Можно же просто не выдавать визы «русским солдатам»? В отличие, кстати, от Израиля, граждане которого могут свободно въезжать в страны ЕС, чем активно и пользуются. В том числе и участники «зачистки», то есть геноцида в Газе.

И никакого закрытия границ для них нет. Есть лишь безуспешные попытки европейских активистов привлечь их к ответственности в тот момент, когда они они оказываются на территории их стран. Ну тут все понятно: что может быть общего между старым «врагом и угрозой Европе» и ее главным (после США) «демократическим другом»?

А вот про визовый режим с Россией Европа, конечно, не забыла. Наоборот, она о нем думает все больше. Хочет отменить визы, но не в том смысле, чтобы свободно впускать русских, а в том, чтобы вообще им их не выдавать. Опустить тотальный железный занавес. Тогда, кстати, и против наших военных санкции вводить не придется — одним махом, как говорится, все можно решить.

Конечно, пока это только идея, но ее на прошлой неделе высказали депутаты от правящей партии Германии, основной страны Евросоюза. Так что налицо не глас вопиющего в пустыне, а предложения вполне влиятельной группы лиц. Да, это депутаты не Бундестага, а Европарламента от ХДС-ХСС, ну так ведь речь и идет о шенгенских визах, то есть вопросе общеевропейский.

Немецкие христианские демократы входят в крупнейшую фракцию Европарламента, «Европейскую народную партию», и так они отреагировали на появившееся в начале месяца обращение министров иностранных дел 11 европейских стран (Северной Европы, Прибалтики, Польши и Чехии) к Кае Каллас с призывом запретить туристические поездки граждан России в ЕС.

Депутатов, как и министров, возмущает то, что русские отдыхают в Европе в то время, как Россия воюет в Европе — действительно, странная ситуация. Может быть, разгадка в том, что Россия воюет не в Европе, а на своей собственной территории, то есть на той ее части, на которую претендует Евросоюз?

Но не будем сбивать с мысли немецких депутатов, ведь они посчитали, что в прошлом году более полумиллиона россиян провели отпуск в Европе, а ведь «отпуск в ЕС — это привилегия, а не право».

Насчет 500 тысяч есть, правда, большие сомнения: тут скорее речь о количестве выданных виз. Хотя, конечно, некоторые наши граждане продолжают ездить на курорты Испании и Греции, пусть их счет давно уже идет не на многие миллионы, как в прошлом десятилетии.

Зачем они это делают сейчас, это отдельный, но наш внутренний вопрос, хотя и тут все не так просто. У кого-то осталась недвижимость за границей, кто-то просто продолжает чувствовать себя «гражданином мира» и ждет не дождется «когда же это все закончится». У кого-то просто очень много денег и совсем мало патриотизма — таких тоже хватает.

Кроме того, наверняка, немалая часть из этого полумиллиона едет не на отдых, а к живущим в Европе родственникам. И отнюдь не только к убежавшим после 2022-го года «релокантам», все-таки за постсоветские годы из России уехали миллионы эмигрантов. Так что у некоторых русских есть повод приезжать в Европу, несмотря на всю ту «культуру отмены», которую применяли в отношении нас последние годы.

А теперь Европа хочет опустить железный занавес? Это ее право и ее выбор, только принимая его, нужно хорошо просчитать все последствия.

Россия и так долго не простит Европе «соблазнение малых сих» (евроустремленных украинцев) и участие в нашей, по сути, гражданской войне с Украиной. Причем участие настолько серьезное, что именно благодаря нему война затягивается, а украинские граждане превращаются в пушечное мясо на фронте и эмигрантов-гастрабайтеров в Европе. То есть наши западные земли (которые неизбежно вернутся к нам) остаются без людей.

Европе мы это надолго запомним, как и искусственную истерию вокруг якобы грозящей ей «русской угрозы», с помощью которой европейцев пытаются убедить в необходимости навечно и намертво привязать отобранную у России Украину к Евросоюзу.

Европе никогда не выиграть у нас борьбу за Украину. Рано или поздно этот конфликт закончится, и ей придется признать очевидное. После чего — в ее же собственных интересах — нужно будет налаживать отношения с Россией — экономические, человеческие и прочие. И железный занавес тут, конечно, будет очень кстати.

Да, Европа не введет официальный запрет на въезд граждан России, но ее действительно толкают к фактическому запрету на выдачу виз. Этот шаг станет больше символическим, чем практическим ударом по нашим отношениям, но он, конечно, приведет к тому, что русские станут относится к западным соседям еще хуже. Впрочем, некоторым силам в Европе именно этого и надо.

Против меня, кстати, европейские санкции действуют уже четыре года, после включения моей фамилии в пятый пакет санкции ЕС в мае 2022-го. Наказали меня за мои тексты про Украину, про Запад, про нашу борьбу за возвращение Украины в состав русского мира. За подготовку и оправдание агрессии, говоря европейским языком.

Счетов и недвижимости в Европе у меня никогда не было, а запрет на въезд, конечно, обиден. Мне, естественно, не пришло бы в голову поехать в Европу в ходе войны, но после ее завершения я бы не отказался открыть для себя Португалию, еще раз добраться до Святой горы Афон. Да и на юг Италии, в Сицилию и Апулию съездить — как раз оттуда в 19 веке приехали в Российскую империю одни из моих предков. Приехали в Макеевку, нынешний Донецк.

Но мир большой и интересный, так что я не буду скучать по Европе ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке. И уж тем более я буду абсолютно счастлив в русском Киеве. Даже если евросанкции с меня никогда не снимут, и я больше не увижу Рима с Венецией.