Владимир Путин неслучайно именно сейчас напомнил о простой схеме действий Запада против России. Почему это снова стало актуально? Потому что Россия готова к эскалации конфликта за Украину, и если (хотя, скорее, — когда) это произойдет, нас будут обвинять уже в прямом нападении на Европу. То есть всё произойдет ровно по той же самой схеме, которую описал президент.

Иван Шилов ИА Регнум

Путин назвал ее простой — и она действительно такова, хотя и повторяется век от века. Суть ее в том, что «сначала создаются угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики в отношении России».

Это полная формулировка из выступления Путина перед выпускниками военных вузов, а уже в ходе общения с ними он дал и более емкую:

«Всегда, практически во все времена нас провоцировали, провоцировали, провоцировали. А когда мы начинали защищать свои интересы: «Вот, Россия агрессивная». И тут же продолжали всё, что задумали изначально».

Путин заговорил о западной схеме в связи с тем, что Запад вступил в новый этап: если раньше он просто поддерживал Украину, то теперь уже отрыто говорит о том, что готовится к войне с нами и милитаризируется. А объясняют это наличием русской военной угрозы — всё по классике.

Да, так это и работает. Сначала делаем всё для того, чтобы увести Украину от России в свой лагерь, даже разыгрываем тему ее вступления в НАТО (прекрасно осознавая, что для России это неприемлемо), а потом, когда Россия начинает военную операцию ради недопущения атлантизации Украины, объявляем ее агрессором.

Всеми силами вооружаем и поддерживаем Украину, называя ее защитой Европы от русской агрессии. А потом начинаем готовить свои страны к неизбежности прямого конфликта с Россией — в том случае, если этих русских не остановить на Украине.

Так всё и происходит в Европе и США, и только отдельные умники напоминают: всё началось с того, что Запад решил непременно забрать Украину себе. То есть влез непосредственно в русские земли, попытался перевести временный раскол единого народа в постоянный, отодвинуть свою границу с нами далеко на восток.

Запад создал нам не просто угрозу, он попытался расчленить единое русское тело. И получил ответ. Вначале косвенный, когда Москва силой попыталась вырвать Украину из рук Запада, но теперь уже дело идет и к прямому ответу. Ведь если Запад продолжит делать ставку на удержание Украины и наращивать свою поддержку ей, то у России не останется другого выхода, кроме как бить уже напрямую по Западу.

Предупреждение в адрес предприятий западного ВПК уже было сделано, и если удары по ним состоятся, Европа тут же объявит нас агрессором. И для нее не будет иметь значения то, что она сознательно провоцировала Россию — ведь «нас нельзя, мы в домике НАТО».

Эта схема вечна, но для Запада невыигрышна. Путин напомнил о том, что даже после нападения Гитлера нашу страну пытались обвинить в том, что это она на самом деле готовила агрессию против Германии и Европы. Причем делала это не только нацистская пропаганда, но и уже современные нам западные «ученые».

Конечно, Гитлер просто нанес упреждающий удар, а то вся Европа стала бы русской. Вот и сейчас то же самое: мы, европейцы, не отбираем у России Украину, не пытаемся отодвинуть границу с русскими на восток, а защищаемся на дальних рубежах от русских орд, рвущихся к Варшаве и Берлину, Прибалтике и Балканам.

Русские действительно могут снова оказаться в Европе. Но уже не наши армии, а наши ракеты. Не потому, что мы хотим напасть на Европу, а потому что Европа никак не может остановиться в своем желании отодвинуть свою границу с нами до Курской и Брянской областей, то есть сделать Украину частью себя.

Русские этого не допустят, и если Европа не остановится, ей придется в очередной раз убедиться, к чему приводит ее излюбленная схема провоцирования. Нет, не к демонизации России — это чисто внутризападные последствия, — а к вынужденной, последней, но естественной русской реакции: неостановимому удару.