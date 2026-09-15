Радослав Сикорский занимает различные руководящие посты в Польше уже треть века — то есть большую часть своей 63-летней жизни.

ИА Регнум

Но иногда кажется, что через нынешнего вице-премьера и министра иностранных дел говорит если не вся тысячелетняя польская история, то как минимум ее последние века, чьим неофициальным девизом вполне может быть «безумие и отвага». Именно она просматривается в его смелом заявлении о том, что поляки «довольно быстро разгромили бы Россию».

«У нас подавляющее превосходство над Россией в воздушной мощи. Если украинцы за полгода вывели из строя половину российских НПЗ, мы могли бы сделать это за шесть недель и вывести из строя вторую половину», — почему-то уверен Сикорский.

Но тут очень полезным будет оглянуться назад.

Проиграв к концу XVII века спор с Россией за доминирование в Восточной Европе, а потом и будучи разделена между русскими и немцами, Польша очень часто вела себя необъяснимо агрессивно, постоянно провоцируя сильных соседей. Особенно ярко это проявилось в межвоенный период, после восстановления ее государственности — когда страх перед большевистской Россией сочетался с задиранием сначала униженной Версалем Германии, а потом и чувством собственного превосходства перед Германией гитлеровской.

Кончилось всё, как известно, в сентябре 1939-го ликвидацией польского государства как такового. Запад и центр забрали себе немцы, а восточные земли с украинским и белорусским большинством включил в свой состав СССР.

Ближе к концу Второй мировой государство вернули на карту, теперь передав ему огромный кусок немецких земель. А с распадом социалистического блока и СССР она ушла на Запад — в ЕС и НАТО и теперь служит главной базой для снабжения Украины — которую Запад собирается сделать «своей навеки».

При этом Польша считает себя находящейся на переднем крае войны с Россией — необъявленной войны, которую, по словам Сикорского, наша страна ведет с Европой уже 10 лет в форме «агрессии, не доходящей до вторжения». Теперь же ветеран польской политики решил порассуждать о том, что же будет, если война перейдет в полноценный формат. То есть «если бы Россия напала на нас и мы перестали себя сдерживать».

По словам Сикорского, «совет государств Балтийского моря, даже без остальных стран Европы и НАТО, имеет более высокий ВВП, чем Россия, и больший оборонный бюджет в мирное время, чем Россия тратит на оборону в военное время. Мы как НАТО должны проводить настолько масштабные и активные учения на нашей стороне, чтобы Путин не был уверен в том, что именно мы предпримем. Он должен быть вынужден оттянуть силы с территории Украины».

Насчет учений НАТО — это прямой намек на создание угроз Калининградской области, которую Россия будет защищать. Ну логично же? Однако верхом стратегического искусства в исполнении пана министра является, конечно же, утверждение о «быстром разгроме» России Европой.

Тут даже сложно что-то комментировать — однако соратник и помощник Путина Николай Патрушев, бывший секретарь Совбеза России, нашел доходчивые слова:

«Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, по всей видимости, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня».

Тут есть некоторое расхождение.

Сикорский все-таки скорее говорил о Европе в целом, а не об отдельной Польше, а Патрушев, отвечая ему, говорит конкретно об одной стране. Но эта разница в данном случае не принципиальна, потому что итог прямого военного столкновения с Россией будет одинаков в обоих случаях.

Сикорский говорит о подавляющем превосходстве над Россией в воздухе — и даже упоминает «две с половиной тысячи самолетов» (примерно таков общеевропейский парк военных самолетов). Но он ничего не говорит о российском ядерном оружии — и о том, во сколько раз оно превосходит европейское (точнее, английское и французское).

Представить себе войну между Россией и Европой, подобную нынешнему украинскому конфликту, может только полный даже не дилетант (а именно так Патрушев охарактеризовал рассуждения Сикорского), а идиот. Или провокатор?

Война с Европой в целом или с Польшей в частности будет для России короткой, ядерное оружие быстро уничтожит большую часть европейских армий и ключевые логистические центры. Никакого эффективного ответного ядерного удара Европа организовать просто не сможет, так что ее поражение запрограммированно изначально.

Поляки могут этого не понимать? Нет, не могут. Хотя имеющий гражданство Великобритании и женатый на американской журналистке Сикорский в данном случае выступает одновременно и как поляк, и как англосакс.

В 1939-м польские руководители тоже были уверены в том, что они быстро разгромят Германию. Еще бы, польская армия считала себя сильнейшей, вермахт нигде не воевал с момента капитуляции в ноябре 1918 года, а союзниками Польши были Великобритания и Франция, то есть сильнейшие в военном смысле мировые державы.

Поэтому можно было не обращать внимание на проблему данцигского коридора (требование Берлина получить доступ к Восточной Пруссии) и вообще провоцировать немцев. Всё закончилось стремительным разгромом армии и крахом государства. Ни Британия, ни Франция не пришли на помощь Варшаве (хотя и объявили «странную» войну Германии).

А ведь так всё было красиво на бумаге — у поляков вместе с их друзьями тоже было «подавляющее превосходство».

Сейчас не 1939-й год, и никто не даст Польше даже месяца на разгром. Патрушев даже слишком щедр — всё закончится буквально за один день. Причем без шансов на восстановление польской государственности.

Так что подобные разговоры не стоит даже начинать.