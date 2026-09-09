Что русскому хорошо, то немцу — смерть? Старую поговорку стоит переиначить на новый лад: что русскому хорошо, то Мерцу — смерть. Что же напомнило народную мудрость? Да сам Фридрих Мерц и напомнил, ведь немецкий канцлер чуть ли не прямым текстом так всё и сказал.

ИА Регнум

Ему нужно было как-то реагировать на результаты выборов в Саксонии-Анхальт, по итогам которых антисистемная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) взяла почти 44 процента голосов и теперь находится в шаге от формирования своего первого земельного правительства. Что само по себе является абсолютной катастрофой для немецкой элиты.

Да, Саксония Анхальт очень маленькая (всего 2 миллиона человек из более чем 80 во всей Германии) и очень бедная восточногерманская земля. Но именно в ней может впервые рухнуть выстроенный элитами брандмауэр — блокирующий щит, позволявший не пускать к власти «Альтернативу» ни на каком уровне.

И лиха беда начало: в будущем может оказаться, что именно 6 сентября начался триумфальный путь АдГ к власти во всей Германии. И произошло это при Фридрихе Мерце, который на пути к канцлерскому креслу обещал уполовинить выборные показатели АдГ (тогда еще стабильно отстававшей от мерцевской ХДС).

Но за недолгое время его правления случилось почти прямо противоположное — антисистемная партия прочно закрепилась в статусе самой популярной во всей Германии и приближается к 30-процентному уровню поддержки, а партия ХДС идет второй и скатывается всё ниже, приближаясь уже к 20 процентам.

Кого обвинят в неудаче? Конечно, Мерца. Хотя справедливости ради нужно сказать, что он лишь продолжает общий курс большей части немецкой элиты, которым следовали и Ангела Меркель, и Олаф Шольц.

Заблокировать АдГ не получилось, она идет к власти (да, пока на уровне маленькой земли), и нужно назначить виновных. На кого указал Мерц? Может быть, на предшественников? Или покаялся в своих ошибках? Нет, ну что вы — канцлер подобрал самые правильные слова:

«Я хочу сказать совершенно четко: в 2500 км к востоку отсюда этот результат вызывает особенно большую радость. И это неудивительно, если посмотреть на всех, кто пытался способствовать такому результату и помочь его достижению. Так что в этом плане мы знаем, с кем имеем дело.

Я ни на миллиметр не отступлю от своей основной убежденности в том, что мы должны защищать нашу свободу от России, особенно сейчас. И если мы прекратим поддерживать Украину, ситуация не улучшится завтра. Она станет еще хуже. Цель российского руководства — дестабилизировать систему ценностей, которую мы когда-то называли Западом. И эта система ценностей не подлежит обсуждению».

Оцените уровень демагогии! В России радуются победе АдГ, и мы должны защищать свои свободы от России, потому что она подрывает нашу систему ценностей.

Но что это за ценности, которые не позволяют партии, получившей поддержку почти половины избирателей, спокойно сформировать правительство на земельном уровне? Это точно ценности демократии, свободы, уважения к другой точке зрения и прочие «западные ценности»?

Может быть, в России как раз радуются победе демократии в Германии, когда отчаявшиеся избиратели сломали наконец-то заслон, выстроенный системными политиками против якобы экстремистской, а на самом деле уже главной народной партии Германии (раньше «народными», то есть массовыми, любили называть себя христианские демократы и социал-демократы).

В России просто хотят, чтобы немецкий народ определял политику собственной страны и как следствие, Евросоюза — вот мы и радуемся первой знаковой победе АдГ.

Потому что АдГ еще и против конфликта с Россией, и не оттого, что ее поддерживают в Москве: это их последовательная позиция. Которая находит всё больше поддержки у избирателей на контрасте с тем, что системные партии делают ставку на победу над Россией и русофобию. Причем ставку для них абсолютно проигрышную.

Правительство Мерца пыталось разыграть карту «русского вмешательства» буквально за несколько дней до выборов в Саксонии-Анхальт, объявив о закрытии нашего консульства в Бонне и Русского дома в Берлине в ответ на недоказанную атаку «русского БПЛА» на лейпцигском аэродроме.

Но вместо того, чтобы напугать немцев «русской угрозой», Мерц, похоже, лишь помог АдГ набрать еще пару процентов голосов, мобилизовав дополнительный электорат.

И тем не менее канцлер ничего не понял и ничему не научился: вместо признания воли избирателей он снова говорит о необходимости «защиты свободы от России». Но немцы всё понимают правильно — сколько бы избирателей ни проголосовало за альтернативный нынешнему курс, их будут игнорировать и фактически называть русскими марионетками.

То есть что немцу (например, из Саксонии Анхальт) хорошо, то Мерцу — смерть? Да, причем политическая — точно.

Как немцы могут сломать выстроенный против них брандмауэр? Только обеспечив несистемным и антисистемным партиям абсолютное большинство в парламентах, сначала земельных, а потом и федеральном. Главная антисистемная сила в Германии сейчас это АдГ, и в ландтаге Саксонии-Анхальт ей достанется 39 мест из 83.

До полного перевеса не хватает всего трех голосов, но на самом деле «альтернативщикам» удастся сформировать свое правительство, потому что есть одна партия, которая не будет голосовать против них. Причем по причине в том числе и сходных взглядов на Россию — например, обе партии за отмену санкций.

Да, это вторая несистемная партия Германии, «Союз Сары Вагенкнехт» (в свое время отколовшийся от «Левых», то есть наследников коммунистов из ГДР). Он прошел в ландтаг с пятью депутатами, и их неучастия в голосовании как раз хватит для утверждения «альтернативного» премьера Ульриха Зигмунда.

То есть «русский след» все-таки есть, и он объединяет немцев, стремящихся сместить обанкротившуюся и упорствующую в своей русофобии элиту. Не желающую, чтобы русским было хорошо, но и не умеющую сделать хорошо даже немцам.