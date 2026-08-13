Предупреждение Владимира Путина о том, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата наших судов и конфискацию их грузов, к чему уже фактически призывают недавние решения Евросоюза, стало самым заметным из его заявлений в ходе учений Тихоокеанского флота.

ИА Регнум

Однако не менее важными были и замечания президента на японскую тему, сделанные им на борту крейсера «Варяг».

Пришедшее к власти в прошлом году правительство Санаэ Такаити уже отметилось громкими заявлениями на самые разные темы, от тайваньской до ядерной, и поэтому неудивительно, что глава государства высказался об отношениях с нашим восточным соседом.

Командующий Тихоокеанским флотом напомнил о курсе на открытую милитаризацию Японии вплоть до обсуждения вопроса об отказе от безъядерного статуса.

Владимир Путин отметил, что «хотелось бы понять позицию Японии», подчеркнул, что Токио не только ввел против России неспровоцированные с нашей стороны санкции под предлогом событий на Украине, но и впервые в новейшей истории причислил в своих военно-доктринальных документах нашу страну к источникам основных угроз.

Уже несколько лет Европу приучают не просто к мысли о «русской угрозе», но и о фактической неизбежности нашего нападения. Теперь на этот путь встает Япония?

Понятно, что подобные изменения не могут остаться без ответа, и Путин решил напомнить суть вопроса:

«Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны».

Да, та самая «проблема северных территорий», как ее называют в Токио, уже восемь десятилетий не дает покоя многим в Японии, являясь главным препятствием для нормального развития двусторонних отношений.

Причем претензии на четыре острова Южных Курил всячески разыгрываются американцами, которые еще в пятидесятые годы фактически воспрепятствовали решению вопроса. Тогда Никита Хрущев был готов передать Японии два маленьких острова, Хабомаи и Шикотан, но после заключения мирного договора между нашими странами.

Однако Вашингтон фактически сорвал сделку, пообещав, что в случае отказа Токио от претензий на все четыре острова не вернет Японии остров Окинаву (куда более крупный и используемый под американскую базу). Так и осталась сидеть эта курильская заноза в японском политическом теле — к удовольствию американцев.

Нельзя сказать, что ее не пытались вытащить: в последний раз такие попытки предпринимал в прошлом десятилетии Владимир Путин вместе с тогдашним японским премьером Синдзо Абэ.

Президент напомнил об этом, назвав трагически погибшего Абэ человеком, который много сделал для сближения наших стран, как и о том, что диалог возобновился по инициативе японской стороны, и Москва даже согласилась вести его на основе той самой Декларации 1956 года, по которой Токио были обещаны два острова.

Однако переговоры тогда зашли в тупик после того, как Япония не смогла гарантировать демилитаризованный статус этих территорий, включая нераспространение на него американо-японского военного договора.

Понятно, почему Россия этого требовала, тем более что максимум наших возможных уступок заключался в передаче Японии прав использования (совместного с нами) Хабомаи и Шикотаном, а не полного владения. Шанс, который был у Японии, был упущен, и теперь уже можно сказать, что безвозвратно.

Потому что возвращение к требованиям четырех островов, как и общий курс на милитаризацию и обозначение России как угрозы Японии, означает такое изменение в позиции Токио (Путин назвал его «ничем не спровоцированным с нашей стороны изменением позиции соседа»), которое делает невозможным никакое возобновление диалога по территориальному вопросу.

Для России он закрыт окончательно и бесповоротно, а Японии придется и дальше жить с «курильской занозой» в своем политическом сознании. Не вытащив ее, она не избавится от тотальной геополитической зависимости от США. Заноза с каждым годом будет делать японцев заложниками американских игр в Тихоокеанском регионе. Игр антироссийских, антикитайских, антисеверокорейских.

И вместо гарантий безопасности Токио получит только обострение отношений с соседями. Чем это заканчивается, японцы могут сейчас увидеть на примере стран Персидского залива, тоже очень богатых и очень зависимых от США монархий, которые стали заложниками заокеанских авантюр.