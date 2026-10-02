Марк Рютте не устает жечь глаголом.

ИА Регнум Генсек НАТО Марк Рютте

На этой неделе генсек НАТО посещал Вильнюс и на совместной пресс-конференции с литовским премьером рассказывал о том, как нужно крепить оборону Европы и помогать Украине сражаться.

Рютте даже заявил, что все страны НАТО согласны с тем, что она станет членом альянса — и это притом что несколько государств неоднократно утверждали, что не считают это приемлемым, да и состояние Украины таково, что подобные планы нереальны в принципе.

Но эти фантазии ничто в сравнении с тем, что глава альянса выдал в ответ на вопрос одного из журналистов. Генсека спросили о том, можно ли считать российскую кампанию по дестабилизации Европы неудачной, если поджоги и нарушения работы инфраструктуры всё же вызывают тревогу у европейцев.

Вопрос сам по себе показательный, но ответ генсека поражает своей прямодушностью.

Рютте дал европейцам совет: во-первых, сохранять спокойствие и сразу сообщать командованию о всех инцидентах, а во-вторых, обвинять во всем Россию. Да, так и сказал, сославшись на недавнее высказывание Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Этот четырехзвездный американский генерал (польского происхождения) сказал, что при любой имеющейся возможности, а также «уверенности или почти уверенности» в том, что за инцидентом стоит Россия, ответственность следует приписывать именно Москве. «Я это приветствую», — от себя добавил Рютте.

То есть обвиняйте русских, если вы их хоть как-то подозреваете. Доказательства не нужны — достаточно ваших подозрений и уверенности в том, это сделали они. Формулировка «почти уверенны» дает возможность очень широкой трактовки доказательств (имеющихся или воображаемых), то есть, по сути, служит разрешением на обвинение России в любом чрезвычайном происшествии в Европе.

Теракте, инциденте на транспорте, диверсии, аварии на инфраструктурных объектах — тут всё ограничено только фантазиями конкретных европейских политиков. А учитывая еще и провокации, которые организуют западные спецслужбы (причем не всегда той страны, в которой происходит ЧП), в том числе для поддержания высокого градуса «русской угрозы», повод всегда найдется.

Генсек НАТО, по сути, отменяет принцип презумпции невиновности — пока что в отношении России. Ведь они и так во всем виноваты, это «из-за нее» Европа пятый год готовится к войне. И эту подготовку русские как раз и хотят сорвать — нанося пробные удары по тонким местам, проверяя европейцев на прочность.

При этом, как следует из уже выдвинутых обвинений, в частности со стороны Германии, они действуют тайно, так что и связать их с преступлением непросто. Поэтому не нужно боятся обвинять — если где-то на свете есть русские, значит, они замыслили недоброе.

Ну а если потом выяснится, что они на самом деле были ни при чем, кому это будет интересно? Только историкам. Причем даже если пройдет не 30 или 50 лет, достаточно вспомнить, с каким шумом шла в США кампания о вмешательстве России в президентские выборы на стороне Дональда Трампа.

Действующие власти прямо обвиняли Москву. Да, исходя прежде всего из внутриполитических соображений, но всё равно. Потом всё это было разоблачено как сознательный фейк, направленный на дискредитацию Трампа, но тем не менее заявления были более чем громкие и серьезные.

И сомневающихся в них тогда — всего 10 лет назад — обвиняли чуть ли не в предательстве американских интересов и работе на русских.

Сейчас в Европе правит бал русофобия. Тезис о том, что Россия планирует напасть на нее, продвигается настойчиво и повсеместно, и здесь тоже никто не утруждает себя доказательствами. Все ведь знают, что русские крайне агрессивны и всегда угрожали Европе.

Напоминания о том, что это она только за последние пару веков дважды нападала на Россию, еще слышны, но не способны изменить всё более громкую привычную мелодию «русской угрозы».

Отказ от труда показать на фактах агрессивные намерения России был только первым шагом — теперь Европа не хочет доказывать и сам факт якобы состоявшегося нападения. Она предлагает считать, что Россия уже ведет с ней ассиметричную войну — и будет настаивать на этом всё активнее.

А если с тобой уже воюют, значит, ты вправе отвечать — устами Рютте европейские политики выписывают себе статус жертвы агрессии и право на активную оборону. Отсюда уже один шаг и до оправдания собственного, уже реального нападения на Россию — не мы первые, это русские уже напали на нас.

При этом собственное участие в прокси-войне с Россией руками Украины не рассматривается как повод для чего бы то ни было. Потому что нам, европейцам, можно воевать с русскими чужими руками и своим оружием, а им — ни в коем разе.

Можно только поздравить Европу с взятием новой высоты, даже не русофобии, а «демократических ценностей». Они ведь считаются той самой почвой, на которой вырос «цветущий сад», и презумпция невиновности считалась одной из ключевых в этом демнаборе ценностей.

Ее удачный апгрейд вполне соответствует новой эре европейской истории. Или уже постъевропейской?