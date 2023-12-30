Павел Анисимов
Автор
Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ, автор Telegram-канала «Голос норвежских фьордов»
Последние публикации
Норвегия-2023: меньше денег норвежским семьям, больше — украинским беженцам
2023 год был богат для Норвегии на политические события и экономические процессы. Но большая часть из этих явлений, скорее, были отрицательными для действующего правительства и самих норвежцев. Единственным поистине ярким положительным моментом стало присуждение Нобелевской премии по литературе...
30 декабря 2023
Вероятный противник возрождаемого Ленинградского ВО наращивает силы
В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа (далее — ЛВО). По каким-то причинам это заявление осталось в тени у российских политологов и экспертов. При этом западные СМИ, включая норвежских журналистов, преподнесли...
19 декабря 2023
«Ошеломляющие суммы». Зеленский доехал до страны, которая даёт ему деньги
13 декабря Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Норвегию. Заранее о визите не сообщалось. Да и в целом мерам безопасности было уделено повышенное внимание, что стало для норвежцев в определенной степени в диковинку. Утром в Осло было частично перекрыто движение на трассе Е6 в...
14 декабря 2023
«Коалиция морских возможностей». Англия и Норвегия реанимируют ВМФ Украины
В понедельник, 11 декабря, в Лондоне были озвучены подробности новой инициативы в поддержку Украины, информация о которой появилась еще на прошлой неделе. Норвегия совместно с Великобританией возглавят «Коалицию морских возможностей», действие которой рассчитано до 2035-м. Кроме того, сегодня...
11 декабря 2023
Родственники норвежских министров делают деньги на поставках оружия Украине
Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт, отправленная в отставку на фоне скандала, не исключает, что могла злоупотреблять служебным положением в вопросе поставок оружия Украине. «Оглядываясь назад и с учетом разъяснений юридического отдела от 28 августа, я вижу, что мне следовало сделать больше, чтобы...
20 октября 2023
Взгляд на конфликт изменился: украинских беженцев в Норвегии стало больше
Норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI) вынужден организовать дополнительно до 3000 новых мест в центрах приёма беженцев после значительного увеличения за последнее время числа беженцев с Украины. Среди всех скандинавских стран они предпочитают именно Норвегию. По словам директора UDI...
14 октября 2023
Норвежские власти решили, что в 1944-м их освобождала Украина
10 октября стало известно, что на памятные мероприятия по случаю 80-летия освобождения от нацистской оккупации самой северной норвежской провинции — Восточного Финнмарка приглашен глава Украины Владимир Зеленский. С 7 по 29 октября 1944 г. Карельским фронтом при участии Северного флота была...
12 октября 2023
Несостоявшийся викинг. Дело перебежчика Медведева превращается в фарс
Эта история началась в ночь на 15 января 2023 года и длится по сей день… Остросюжетность происходящих событий, недоразумения, встречающиеся на пути, делают эту историю достойной экранизации. А уж в каком жанре снять фильм — мелодрама, комедия или боевик — оставим на усмотрение читателей. 15 января...
25 сентября 2023
Преодоление культурных различий: в столице Норвегии детей оставили без мяса
Городской совет Осло принял отдельный План действий по обеспечению устойчивого, здорового и более растительного рациона питания в муниципальных учреждениях. Одна из 47 предложенных мер — исключение мяса из рациона в детских садах, школах и других учреждениях столицы. Основная цель — общее...
21 сентября 2023
Главная в Норвегии партия впервые за 100 лет проиграла на выборах
11 сентября в Норвегии состоялись выборы в местные органы власти. Всего голосование проходило в 357 муниципалитетах. Итоги выборов можно описать хоть и различными, но в любом случае яркими эпитетами. Выборы «исторические»: впервые за почти 100 лет социал-демократическая Arbeiderpartiet перестала...
12 сентября 2023
Норвежский кризис. Почему гражданам богатейшей страны не хватает на еду
22 июня Центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 0,5%, до уровня 3,5%. Это самый высокий показатель с 2008 года. Повышение происходит в целях преодоления инфляции, которая все еще намного превышает целевой показатель 2%. Несмотря на наличие устоявшегося представления о Норвегии как о...
22 июня 2023
«Прорвать оборону русских сложно». Норвегия передаёт Украине новые снаряды
«Война на Украине значительно сократила запасы боеприпасов» 15 июня министры обороны стран НАТО встретились с топ-менеджерами компаний оборонной промышленности, чтобы попытаться еще сильнее ускорить производство боеприпасов. На встрече присутствовали 20 компаний, среди которых два крупнейших...
16 июня 2023